طريقة عمل الكليجا السعودي اللذيذة الشهية بخطوات سريعة بالمنزل مثل المحلات

تعتبر الكليجا السعودي من الحلويات المشهورة بالمملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وفي دولة العراق، ولكل منطقة طريقة في إعدادها وتختلف من مكان لآخر، وتتميز الكليجا بطعمها المميز والمختلف عن بقية الحلويات الأخرى المعروفة في المملكة، كما تتميز بطعم القرفة اللذيذ، ويمكن عملها بالعديد من النكهات مثل نكهة الزنجبيل، أو الهيل، أو الليمون الأسود المطحون، ويتم تقديمها بجوار القهوة العربية بالمملكة، وتستطيع أي سيدة أو فتاة أن تقوم بصناعتها في المنزل بكل سهولة وبخطوات سريعة وبأقل التكاليف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكليجا السعودي بالمنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. مقادير عمل الكليجا السعودي مقادير عمل الكليجا السعودي تحتوي على بعض المكونات المتوفرة في كل منزل وهى كما يلي:- أربعة أكواب من الدقيق الأسمر.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من السمن أو الزيت.

حبة واحدة من البيض.

نصف ملعقة من الزعفران المنقوع في ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم. مكونات الحشوة مكونات الحشوة تحتوي حشوة الكليجا على بعض المقادير البسيطة والتي جعل طعمها لذيذ وهى كما يأتي:- نصف كوب من العسل الأسود أو دبس الرمان.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من الليمون الأسود.

ملعقة صغيرة من القرفة.

مقدار ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل. طريق تحضير الكليجا السعودي سوف نتعرف معكم على طريقة عمل الكليجا السعودي بخطوات سريعة وسهلة في المنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء كبير، ثم نضع بداخله الطحين والمواد الجافة الحليب، والملح والسكر، والزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ثم نقوم بإضافة البيض ونخلط المكونات بشكل جيد. نحضر كوب به ماء دافئ لإذابة السكر، والخميرة، والزعفران، ثم نقوم بإضافتهم على خليط الدقيق. نقوم بتحضير الحشوة عن طريق خلط دبس الرمان مع السكر، والقرفة، والزنجبيل، والهيل، والليمون الأسود المجروش. نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بفردها ونضع داخلها الحشوة، ثم نكورها مرة ثانية. نضع على الوجه بيضة تكون مخفوقة. نرص الكليجا على صينية الخبز، ثم نقوم بوضعها داخل الفرن حتى تتحمر من أسفل ومن قوق، ثم نرصها في طبق التقديم، ونقدمها بالهناء والشفاء. سر نجاح عمل الكليجا السعودي سر نجاح عمل الكليجا السعودي سوف نتعرف على بعض النصائح التي تعمل على نجاح عمل الكليجا في المنزل كالتالي:- يجب علينا أن نلتزم بالمقادير المضبوطة، والخطوات الصحيحة في عملية التحضير.

أن نقوم بتسويتها في فرن حرارتها عالية، مع تشغيل شواية الفرن أو التبديل بينهم.

أن تكون طبقاتها رفيعة حتى تنتفخ أثناء عملية التسوية، وهى من أساسيات عمل الكليجا السعودي المنتفخة. الوسوم

تعتبر الكليجا السعودي من الحلويات المشهورة بالمملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربي وفي دولة العراق، ولكل منطقة طريقة في إعدادها وتختلف من مكان لآخر، وتتميز الكليجا بطعمها المميز والمختلف عن بقية الحلويات الأخرى المعروفة في المملكة، كما تتميز بطعم القرفة اللذيذ، ويمكن عملها بالعديد من النكهات مثل نكهة الزنجبيل، أو الهيل، أو الليمون الأسود المطحون، ويتم تقديمها بجوار القهوة العربية بالمملكة، وتستطيع أي سيدة أو فتاة أن تقوم بصناعتها في المنزل بكل سهولة وبخطوات سريعة وبأقل التكاليف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكليجا السعودي بالمنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. مقادير عمل الكليجا السعودي مقادير عمل الكليجا السعودي تحتوي على بعض المكونات المتوفرة في كل منزل وهى كما يلي:- أربعة أكواب من الدقيق الأسمر.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف كوب من السمن أو الزيت.

حبة واحدة من البيض.

نصف ملعقة من الزعفران المنقوع في ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم. مكونات الحشوة مكونات الحشوة تحتوي حشوة الكليجا على بعض المقادير البسيطة والتي جعل طعمها لذيذ وهى كما يأتي:- نصف كوب من العسل الأسود أو دبس الرمان.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من الليمون الأسود.

ملعقة صغيرة من القرفة.

مقدار ملعقة صغيرة من الهيل المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل. طريق تحضير الكليجا السعودي سوف نتعرف معكم على طريقة عمل الكليجا السعودي بخطوات سريعة وسهلة في المنزل وهى كما يأتي:- نحضر وعاء كبير، ثم نضع بداخله الطحين والمواد الجافة الحليب، والملح والسكر، والزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ثم نقوم بإضافة البيض ونخلط المكونات بشكل جيد. نحضر كوب به ماء دافئ لإذابة السكر، والخميرة، والزعفران، ثم نقوم بإضافتهم على خليط الدقيق. نقوم بتحضير الحشوة عن طريق خلط دبس الرمان مع السكر، والقرفة، والزنجبيل، والهيل، والليمون الأسود المجروش. نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نقوم بفردها ونضع داخلها الحشوة، ثم نكورها مرة ثانية. نضع على الوجه بيضة تكون مخفوقة. نرص الكليجا على صينية الخبز، ثم نقوم بوضعها داخل الفرن حتى تتحمر من أسفل ومن قوق، ثم نرصها في طبق التقديم، ونقدمها بالهناء والشفاء. سر نجاح عمل الكليجا السعودي سر نجاح عمل الكليجا السعودي سوف نتعرف على بعض النصائح التي تعمل على نجاح عمل الكليجا في المنزل كالتالي:- يجب علينا أن نلتزم بالمقادير المضبوطة، والخطوات الصحيحة في عملية التحضير.

أن نقوم بتسويتها في فرن حرارتها عالية، مع تشغيل شواية الفرن أو التبديل بينهم.

أن تكون طبقاتها رفيعة حتى تنتفخ أثناء عملية التسوية، وهى من أساسيات عمل الكليجا السعودي المنتفخة.

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