بكوب ونصف من الدقيق هنعمل البان كيك باللبن الرائب مثل المحلات

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أجمل الحلويات وأروعها وهو البان كيك باللبن الرائب، يعد هذا النوع من الحلويات من أكثر الأشياء بحثاً إقبالاً، حيث يتم تناوله في جميع الأوقات ويمكن عملها في كثير من المناسبات، ويوجد منه نوعين النوع الحادق والنوع الحلو وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على النوع الحلو بصوص الفراولة واللوز المحمص، وهذه الطريقة غير أي طريقة لأنها باللبن الرائب المغذي والمفيد جداً للجسم حيث يمد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات، يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويحميه من الاضطرابات التي تضره لأنه يحتوي على عنصر البروبيوتيك، وهناك الكثير من الفوائد الأخرى له فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل البان كيك باللبن الرائب من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.مكونات عمل البان كيك باللبن الرائب
يعد البان كيك باللبن الرائب من الحلويات الراقية التي يعشقها الجميع فهيا بنا نتعرف على مكوناته بالتفصيل وهي كما يلي:
- كوب ونصف من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- ٢ حبة كبيرة من البيض.
- كوب وثلاثة أرباع من اللبن الرائب.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- ربع كوب من اللوز المقشر والمحمص.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
يتم تحضير هذا النوع من الحلويات في وقت قصير جداً فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل وهي كما يلي:
- نحضر وعاء العجين وننخل به الدقيق جيداً ثم نقلب به البيكنج بودر، والملح وبيكربونات الصودا والسكر ونقلبهم مع بعض.
- ثم نقوم بخفق البيض والفانيليا واللبن والزبدة في وعاء آخر، ثم نسكبه على خليط الدقيق السابق.
- نقلب جميع المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نضع طاسة من التيفال على النار وندهنها بقليل من الزيت، ثم نصب بها ربع كوب من الخليط ونوزعه في جميع جهات الطاسة.
- نتركها لمدة دقيقتين ثم نقلبها على الجهة الأخرى لمدة دقيقتين أيضاً، ثم نضعه في طبق التقديم وعليه صوص الفراولة واللوز المحمص.
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أجمل الحلويات وأروعها وهو البان كيك باللبن الرائب، يعد هذا النوع من الحلويات من أكثر الأشياء بحثاً إقبالاً، حيث يتم تناوله في جميع الأوقات ويمكن عملها في كثير من المناسبات، ويوجد منه نوعين النوع الحادق والنوع الحلو وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على النوع الحلو بصوص الفراولة واللوز المحمص، وهذه الطريقة غير أي طريقة لأنها باللبن الرائب المغذي والمفيد جداً للجسم حيث يمد الجسم بالكالسيوم والفيتامينات، يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويحميه من الاضطرابات التي تضره لأنه يحتوي على عنصر البروبيوتيك، وهناك الكثير من الفوائد الأخرى له فهيا بنا نتعرف على مكونات عمل البان كيك باللبن الرائب من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني.مكونات عمل البان كيك باللبن الرائب
يعد البان كيك باللبن الرائب من الحلويات الراقية التي يعشقها الجميع فهيا بنا نتعرف على مكوناته بالتفصيل وهي كما يلي:
- كوب ونصف من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.
- ٢ حبة كبيرة من البيض.
- كوب وثلاثة أرباع من اللبن الرائب.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- ربع كوب من اللوز المقشر والمحمص.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٣ ملاعق كبيرة من الزبدة الذائبة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
يتم تحضير هذا النوع من الحلويات في وقت قصير جداً فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة بالتفصيل وهي كما يلي:
- نحضر وعاء العجين وننخل به الدقيق جيداً ثم نقلب به البيكنج بودر، والملح وبيكربونات الصودا والسكر ونقلبهم مع بعض.
- ثم نقوم بخفق البيض والفانيليا واللبن والزبدة في وعاء آخر، ثم نسكبه على خليط الدقيق السابق.
- نقلب جميع المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نضع طاسة من التيفال على النار وندهنها بقليل من الزيت، ثم نصب بها ربع كوب من الخليط ونوزعه في جميع جهات الطاسة.
- نتركها لمدة دقيقتين ثم نقلبها على الجهة الأخرى لمدة دقيقتين أيضاً، ثم نضعه في طبق التقديم وعليه صوص الفراولة واللوز المحمص.
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