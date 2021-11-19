طريقة عمل الهوت شوكليت فيي المنزل

طريقة عمل الهوت شوكليت، الهوت شوكلت من مشروبات الكاكاو التي يعتبر هو مشروب الشيكولاتة الساخنة، والتي يعد مشروب الهوت شوكليت من المشروبات التي يفضلها الكثير من الناس، كما انه حسن تناوله سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، نظراً لان مشروب الهوت شوكليت يحتوي علي نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تعطي للجسم طاقة وينصح بكثرة تناوله في فصل الشتاء لأنه يمدد الجسم ويعطيه الطاقة والدفئ، كما أن الهوت شوكلت يحتوي علي طعم لذيذ يعشق الكثير من أشخاص سواء الكبار أو الأطفال، ولذا فإننا سوف نقوم من خلال هذا المقال طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل بأفضل الطرق، عليكم اتباع المقال لكي تتعرف عن طريقة عمل الهوت شوكلت في المنزل.افضل طريقة لعمل الهوت شوكليت
تعرف علي مقادير طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل:
يتكون الهوت شوكليت من عدة مقادير بسيطة ويسهل تحضيرها في المنزل وبدون تكاليف تماماً، حيث ينصح عمله دائما في هذه الأيام الشتوية لكي يمدد الجسم بالطاقة ويعطيه الدفئ، كما انه مفيد للأطفال ويمددهم بالطاقة والدفئ، ويمكن من خلال الفقرة التالية التعرف علي مقادير عمل الهوت شوكليت.
- تحضير كوب من الحليب.
- نصف كوب قطع من الشيكولاتة.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة نشا صغيرة.
يمكن تحضير الهوت في وقت سريع وبدون تكاليف وبأسهل الخطوات، حيث يمكن استخدام تحضير الهوت شوكلت عند إحضار الضيوف لأنه من المشروبات اللذيذة التي يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار والتي لا تأخذ الكثير من الوقت، وسوف نوضح من خلال هذه الفقرة خطوات طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل.
- قومي بتذويب الشيكولاتة في الحليب علي نار هادئة تماما.
- قومي بإضافة ملعقة صغيرة من النشا مذوبة في ملعقتين من الحليب البارد ونقلب جيداً.
- نترك المكونات علي نار هادئة حتي يتم الغليان مرة واحدة فقط.
- نبدأ تفريغ الهوت شوكلت في الكوب.
- يفضل عند استحضار الشيكولاتة بنوع شيكولاتة جيد حتي يعطيك طعم ألذ.
- قومي بتزين الهوت شوكليت بالشيكولاتة أو بالمكسرات.
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طريقة عمل الهوت شوكليت، الهوت شوكلت من مشروبات الكاكاو التي يعتبر هو مشروب الشيكولاتة الساخنة، والتي يعد مشروب الهوت شوكليت من المشروبات التي يفضلها الكثير من الناس، كما انه حسن تناوله سواء في فصل الشتاء أو في فصل الصيف، نظراً لان مشروب الهوت شوكليت يحتوي علي نسبة كبيرة من السعرات الحرارية التي تعطي للجسم طاقة وينصح بكثرة تناوله في فصل الشتاء لأنه يمدد الجسم ويعطيه الطاقة والدفئ، كما أن الهوت شوكلت يحتوي علي طعم لذيذ يعشق الكثير من أشخاص سواء الكبار أو الأطفال، ولذا فإننا سوف نقوم من خلال هذا المقال طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل بأفضل الطرق، عليكم اتباع المقال لكي تتعرف عن طريقة عمل الهوت شوكلت في المنزل.افضل طريقة لعمل الهوت شوكليت
تعرف علي مقادير طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل:
يتكون الهوت شوكليت من عدة مقادير بسيطة ويسهل تحضيرها في المنزل وبدون تكاليف تماماً، حيث ينصح عمله دائما في هذه الأيام الشتوية لكي يمدد الجسم بالطاقة ويعطيه الدفئ، كما انه مفيد للأطفال ويمددهم بالطاقة والدفئ، ويمكن من خلال الفقرة التالية التعرف علي مقادير عمل الهوت شوكليت.
- تحضير كوب من الحليب.
- نصف كوب قطع من الشيكولاتة.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة نشا صغيرة.
يمكن تحضير الهوت في وقت سريع وبدون تكاليف وبأسهل الخطوات، حيث يمكن استخدام تحضير الهوت شوكلت عند إحضار الضيوف لأنه من المشروبات اللذيذة التي يحبها الجميع سواء الصغار أو الكبار والتي لا تأخذ الكثير من الوقت، وسوف نوضح من خلال هذه الفقرة خطوات طريقة عمل الهوت شوكليت في المنزل.
- قومي بتذويب الشيكولاتة في الحليب علي نار هادئة تماما.
- قومي بإضافة ملعقة صغيرة من النشا مذوبة في ملعقتين من الحليب البارد ونقلب جيداً.
- نترك المكونات علي نار هادئة حتي يتم الغليان مرة واحدة فقط.
- نبدأ تفريغ الهوت شوكلت في الكوب.
- يفضل عند استحضار الشيكولاتة بنوع شيكولاتة جيد حتي يعطيك طعم ألذ.
- قومي بتزين الهوت شوكليت بالشيكولاتة أو بالمكسرات.
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