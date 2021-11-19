الحجازية ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يمكن عملها على وجبة الإفطار بجانب كوب من عصير البرتقال أو كوب من الشاي، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، وتتكون هذه الوصفة من مكونات موجودة في كل مكان، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل الحجازية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الحجازية

تتكون الحجازية من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهش وهي كالآتي:-

2 كوب من السميد.

كوب من الدقيق الابيض الفاخر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من السمنة.

ماء للعجن حسب الحاجة.

مقادير الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالآتي:-

كوب من السميد.

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

كوب من السكر.

نصف كوب فول سوداني مطحون.

ربع كوب من الماء.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الحجازية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء وننخل به الدقيق حتي التأكد من عدم وجود أي شوائب به ثم نضيف كوبين من السميد. نقلب المكونات جيداً حتى تتجانس ثم نضيف إليه ملعقة من الخميرة. ثم نضيف بعد ذلك كوب من السمنة ونضيف الماء إليه بالتدريج ونعجن المكونات جيداً. نعجن جيداً حتي الحصول على عجينة لينة ثم نغطي العجين ونتركه حتى يتخمر لمدة نصف ساعة. تحضير قوالب الكب كيك أو صينية بسبوسة ثم نفرد جزء من العجينة في القوالب. لتجهيز الحشوة نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً. نوزع الحشوة على العجينة الموجودة في القالب ثم نوزع باقي العجينة على القوالب. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية. ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونرش عليها القليل من السكر البودرة ونتركها حتى تبرد. ثم نقوم بوضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.

فوائد الفول السوداني

هناك بعض الفوائد التي يمنحها الفول السوداني للجسم وهي كالآتي:-

يعتبر مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي القلب من الالتهابات.

مصدر غني بالألياف الغذائية التي تقدم الكثير من الفوائد الصحية للجسم.

يحتوي على فيتامينات تساعد في حماية الأغشية الخلوية في الجسم.

يعتبر غني بالمعادن منها الفسفور والمغنيسيوم والنحاس المفيدة للجسم.

أسرار نجاح الحجازية

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لنجاح الحجازية وهي كالتالي:-