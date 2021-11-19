خلطة كريم جليسوليد لتفتيح البشرة.. أفضل الوصفات لتبييض الوجة والجسم والنتيجة مبهرة

كريم جليسوليد من أهم أنواع الكريمات التي تستخدم الآن، والذي أصبح يفضله الكثير من النساء من أجل العناية ببشرتهم، وذلك قد يرجع لقدرته الهائلة في الترطيب، ونعومة الوجه، ولكن أصبح أيضًا يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية، التي تساعد في تبيض الوجه وتوحيد لونه بسرعة وفاعلية أكيدة، ومن خلال مقالنا الان سوف نتعرف على أهم الطرق التي يستخدم فيها كريم جليسوليد لتبيض الوجه. كريم جليسوليد لنضارة وترطيب وشد البشرة كريم جليسوليد لنضارة وترطيب وشد البشرة المكونات أثنان قرص من فيتامين c.

أربعة حبات من الليمون

1 كأس من زيت اللوز المر.

علبة من كريم جليسوليد. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الكريم والزيت، ثم نخلطهم جيدا مع بعضهم.

نحضر وعاء آخر ونضع به عصير الليمون، ثم نضيف آلية أقراص الفيتامين.

نضيف خليط الفيتامين والعصير مع خليط الكريم والزيت، ثم نخلطهم جيدا مع بعض، ثم يتم وضعهم في علبة.

نقوم بوضع الكريم علي البشرة ليلا قبل النوم، أو قبل الاستحمام بمدة كافية أي لمدة خمسة ساعات تقريباً. تعليمات الوصفة يجب أن يتم رج الكريم قبل أن تستخدم، ثم نضعها داخل الثلاجة.

الكريم يصبح صالح للاستخدام لمدة أسبوع فقط. كريم جليسوليد والفازلين لتفتييح البشرة كريم جليسوليد والفازلين لتفتييح البشرة المكونات 1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من ماء الورد

1 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من الفازلين

1ملعقة من كريم جليسوليد. طريقة التحضير نقوم بتجهيز وعاء، ونضع به جلسيوليد والفازلين، ثم نخلطهم سويا، ثم نضيف ماء الورد، والنشا، والليمون بشكل تدريجي، ثم يتم دمجهم علي بعض. طريقة الاستخدام نقوم بتطبيق الكريم علي البشرة، ثم نتركة لمدة ساعة تقريباً، ثم نغسل البشرة جيداً من الكريم.

للحصول علي نتيجة فعاله يتم استخدام هذا الكريم مرة أسبوعياً.

يمكن استخدام هذا الكريم للوجة والبشرة او القدمين. كريم جليسوليد لتفتييح الركب والكوع كريم جليسوليد لتفتييح الركب والكوع المكونات 1 ملعقة من كريم جليسوليد.

1/2 حبة من الليمون. طريقة التحضير والأستخدام نحضر وعاء صغير ونضع به الكريم، ثم يتم عصر الليمون علية، ونخلطهم جيداً حتي تمام التجانس.

نقوم بوضع الكريم علي الاماكن الداكنة للكوع والركب، ونتركة لمدة 1/2 ساعة تقريباً، نغسلها جيداً.

نكرر هذة الوصفة مرة واحدة أسبوعيا، وذلك حتي يتم الحصول علي النتيجة المرغوب فيها. الوسوم

كريم جليسوليد من أهم أنواع الكريمات التي تستخدم الآن، والذي أصبح يفضله الكثير من النساء من أجل العناية ببشرتهم، وذلك قد يرجع لقدرته الهائلة في الترطيب، ونعومة الوجه، ولكن أصبح أيضًا يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية، التي تساعد في تبيض الوجه وتوحيد لونه بسرعة وفاعلية أكيدة، ومن خلال مقالنا الان سوف نتعرف على أهم الطرق التي يستخدم فيها كريم جليسوليد لتبيض الوجه. كريم جليسوليد لنضارة وترطيب وشد البشرة كريم جليسوليد لنضارة وترطيب وشد البشرة المكونات أثنان قرص من فيتامين c.

أربعة حبات من الليمون

1 كأس من زيت اللوز المر.

علبة من كريم جليسوليد. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الكريم والزيت، ثم نخلطهم جيدا مع بعضهم.

نحضر وعاء آخر ونضع به عصير الليمون، ثم نضيف آلية أقراص الفيتامين.

نضيف خليط الفيتامين والعصير مع خليط الكريم والزيت، ثم نخلطهم جيدا مع بعض، ثم يتم وضعهم في علبة.

نقوم بوضع الكريم علي البشرة ليلا قبل النوم، أو قبل الاستحمام بمدة كافية أي لمدة خمسة ساعات تقريباً. تعليمات الوصفة يجب أن يتم رج الكريم قبل أن تستخدم، ثم نضعها داخل الثلاجة.

الكريم يصبح صالح للاستخدام لمدة أسبوع فقط. كريم جليسوليد والفازلين لتفتييح البشرة كريم جليسوليد والفازلين لتفتييح البشرة المكونات 1 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من ماء الورد

1 ملعقة من النشا.

1 ملعقة من الفازلين

1ملعقة من كريم جليسوليد. طريقة التحضير نقوم بتجهيز وعاء، ونضع به جلسيوليد والفازلين، ثم نخلطهم سويا، ثم نضيف ماء الورد، والنشا، والليمون بشكل تدريجي، ثم يتم دمجهم علي بعض. طريقة الاستخدام نقوم بتطبيق الكريم علي البشرة، ثم نتركة لمدة ساعة تقريباً، ثم نغسل البشرة جيداً من الكريم.

للحصول علي نتيجة فعاله يتم استخدام هذا الكريم مرة أسبوعياً.

يمكن استخدام هذا الكريم للوجة والبشرة او القدمين. كريم جليسوليد لتفتييح الركب والكوع كريم جليسوليد لتفتييح الركب والكوع المكونات 1 ملعقة من كريم جليسوليد.

1/2 حبة من الليمون. طريقة التحضير والأستخدام نحضر وعاء صغير ونضع به الكريم، ثم يتم عصر الليمون علية، ونخلطهم جيداً حتي تمام التجانس.

نقوم بوضع الكريم علي الاماكن الداكنة للكوع والركب، ونتركة لمدة 1/2 ساعة تقريباً، نغسلها جيداً.

نكرر هذة الوصفة مرة واحدة أسبوعيا، وذلك حتي يتم الحصول علي النتيجة المرغوب فيها.

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