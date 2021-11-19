خلطات للعناية بالشعر الجاف والمتقصف وصفات منزلية، تعاني الكثير من النساء من مشكلة الشعر الجاف والمتقصف ، وهذا النوع من الشعر يحتاج إلى عناية خاصة للتخلص من مشكلة الأطراف المتقصفة والتي تبدأ بالتخلص من الشعر الجاف ، لذلك سنشرح لك خلطات للعناية بالشعر الجاف والمتقصف. يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

الشعر الجاف

إن معرفة المرأة بنوع شعرها يساعدها بشكل كبير في العناية بشعرها والتعامل معه بشكل صحيح. الشعر الجاف هو أحد أنواع الشعر الذي يفتقر إلى إفراز الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس ، مما يجعل الشعر يبدو جافًا وهشًا ، لذا فإن العناية بهذا الشعر يحتاج إلى طرق تعتمد على الحفاظ على رطوبة فروة الرأس.

أسباب جفاف وتقصف الشعر

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الشعر وتقصفه ، ومنها: تجفيف الشعر من خلال مجفف الشعر ؛ لأنه يؤدي إلى زيادة تلف الشعر وتلفه.

الابتعاد عن الزيوت ، وعدم الاعتماد على الزيوت الطبيعية والوصفات المنزلية الطبيعية ، والاعتماد على الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية لأنها تؤدي إلى زيادة تلف الشعر.

قلة تناول الماء وعدم شرب الكثير من الماء مما يحافظ على فروة الرأس ويمنحها الرطوبة اللازمة لحمايتها من الجفاف والتكسر.

غسل الشعر الجاف بشكل يومي ، لأن غسل الشعر بكثرة يعمل على التخلص من الزيوت الزائدة في فروة الرأس مما يزيد من جفافها في حالة غسل الشعر ، ويفضل غسله بماء فاتر وليس ساخن ، لأنه ساخن. يؤدي الماء إلى تلف الشعر

زيوت للعناية في الشعر الجاف والمتقصف

توجد العديد من الزيوت المناسبة لطبيعة الشعر الجاف والمتقصف ، ومن هذه الزيوت ما يلي: