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تعتبر فطائر القهوة من أروع أنواع الوصفات المكسيكية التي نالت شهرة كبيرة في كل أنحاء العالم، وهى فطيرة خفيفة جداً عليها طبقة لذيذة من كريمة القهوة، ويمكن أن تقدم محشية بالزبدة أو سادة بجانب الشاي أو القهوة في وجبة الإفطار، كما يفضل البعض استخدام السكر أو النوتيلا في حشو الفطائر، ويمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر القهوة اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع.مكونات فطائر القهوة
يتم إعداد الفطائر بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، كما يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة للمكونات لكي نحصل على فطائر بمذاق مميز، وهي كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق (250 جرام).
- نصف كوب من الحليب (125 مللي).
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- بيضة بحرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة (40 جرام).
- 3 ملاعق كبيرة من السكر (35 جرام).
- ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الجافة (5 جرام).
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طبقه الكريمة
- ثلث كوب من الدقيق.
- بياض بيضة.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة ممسوحة نسكافيه.
- ملعقة كبيرة ماء ساخن.
الحشوة
- مكعبات زبدة صغيرة مجمدة .
طريقة التحضير
يتم تحضير فطائر القهوة بطريقة لا تأخذ وقت طويل في إعدادها وبخطوات سهلة كالتالي:-
- نخلط البيضة مع نصف كوب من الحليب المضاف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- نضع الدقيق، الملح، السكر والخميرة في العجان الكهربي ثم نضيف خليط الحليب والبيض ونعجن المكونات.
- ثم نضع الزبدة مع استمرار العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت، ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- لتحضير طبقة الكريمة الخارجية: نضع الزبدة والسكر في طبق ثم نزود خليط النسكافيه والماء الساخن مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط تماماً.
- ثم نقوم بإضافة بياض بيضة وثلث كوب دقيق مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعم وكريمي.
- ثم نضع الخليط في الثلاجة لحين الاستخدام.
- نقسم العجينة بعد أن تختمر إلي كرات صغيرة الحجم ثم نقوم بفردها وإضافة مكعب من الزبدة ثم نشكلها لكرة مرة ثانية.
- يمكن إضافة ملعقة صغيرة من السكر مع مكعب الزبدة عند حشو الفطائر، كما يمكن تركها سادة بدون أي حشوة.
- نضع كرات العجين في صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن يختمر العجين نضع الكريمة في كيس حلواني ثم نوزعها بشكل دائري فوق كرات العجين.
- ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي مميز.
- عند تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن، ونتركها تبرد ثم تقدم مع الشاي أو القهوة بألف صحة وعافية.
الوسوم
تعتبر فطائر القهوة من أروع أنواع الوصفات المكسيكية التي نالت شهرة كبيرة في كل أنحاء العالم، وهى فطيرة خفيفة جداً عليها طبقة لذيذة من كريمة القهوة، ويمكن أن تقدم محشية بالزبدة أو سادة بجانب الشاي أو القهوة في وجبة الإفطار، كما يفضل البعض استخدام السكر أو النوتيلا في حشو الفطائر، ويمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر القهوة اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع.مكونات فطائر القهوة
يتم إعداد الفطائر بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، كما يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة للمكونات لكي نحصل على فطائر بمذاق مميز، وهي كما يلي:-
- 2 كوب من الدقيق (250 جرام).
- نصف كوب من الحليب (125 مللي).
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
- بيضة بحرارة الغرفة.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة (40 جرام).
- 3 ملاعق كبيرة من السكر (35 جرام).
- ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الجافة (5 جرام).
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طبقه الكريمة
- ثلث كوب من الدقيق.
- بياض بيضة.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة ممسوحة نسكافيه.
- ملعقة كبيرة ماء ساخن.
الحشوة
- مكعبات زبدة صغيرة مجمدة .
طريقة التحضير
يتم تحضير فطائر القهوة بطريقة لا تأخذ وقت طويل في إعدادها وبخطوات سهلة كالتالي:-
- نخلط البيضة مع نصف كوب من الحليب المضاف إليه ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- نضع الدقيق، الملح، السكر والخميرة في العجان الكهربي ثم نضيف خليط الحليب والبيض ونعجن المكونات.
- ثم نضع الزبدة مع استمرار العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.
- نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت، ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- لتحضير طبقة الكريمة الخارجية: نضع الزبدة والسكر في طبق ثم نزود خليط النسكافيه والماء الساخن مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط تماماً.
- ثم نقوم بإضافة بياض بيضة وثلث كوب دقيق مع التقليب المستمر حتى يمتزج الخليط ويصبح ناعم وكريمي.
- ثم نضع الخليط في الثلاجة لحين الاستخدام.
- نقسم العجينة بعد أن تختمر إلي كرات صغيرة الحجم ثم نقوم بفردها وإضافة مكعب من الزبدة ثم نشكلها لكرة مرة ثانية.
- يمكن إضافة ملعقة صغيرة من السكر مع مكعب الزبدة عند حشو الفطائر، كما يمكن تركها سادة بدون أي حشوة.
- نضع كرات العجين في صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن يختمر العجين نضع الكريمة في كيس حلواني ثم نوزعها بشكل دائري فوق كرات العجين.
- ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي مميز.
- عند تمام النضج نخرج الفطائر من الفرن، ونتركها تبرد ثم تقدم مع الشاي أو القهوة بألف صحة وعافية.
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