تعتبر فطائر القهوة من أروع أنواع الوصفات المكسيكية التي نالت شهرة كبيرة في كل أنحاء العالم، وهى فطيرة خفيفة جداً عليها طبقة لذيذة من كريمة القهوة، ويمكن أن تقدم محشية بالزبدة أو سادة بجانب الشاي أو القهوة في وجبة الإفطار، كما يفضل البعض استخدام السكر أو النوتيلا في حشو الفطائر، ويمكننا إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر القهوة اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع.

يتم إعداد الفطائر بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، كما يجب أن نلتزم بالمقادير المضبوطة للمكونات لكي نحصل على فطائر بمذاق مميز، وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق (250 جرام).

نصف كوب من الحليب (125 مللي).

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

بيضة بحرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة (40 جرام).

3 ملاعق كبيرة من السكر (35 جرام).

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الجافة (5 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طبقه الكريمة



ثلث كوب من الدقيق.

بياض بيضة.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة ممسوحة نسكافيه.

ملعقة كبيرة ماء ساخن.

الحشوة



مكعبات زبدة صغيرة مجمدة .

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر القهوة بطريقة لا تأخذ وقت طويل في إعدادها وبخطوات سهلة كالتالي:-