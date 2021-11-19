طريقة عمل المطبق بالجوز والتمر للشيف منال العالم

يعد مطبق الجوز والتمر من الأطباق العربية التي تتميز بعجينتها الرقيقة الهشه ويطلق عليها عجينة الفيلو أو عجينة الكلاج ودائما يكثر من تحضيرها على الموائد في المناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف أو التخرج و الأعياد وشهر رمضان يمكن تحضير المطبق أما مالح أو حلو ومن الممكن أن يكون سادة بدون أي حشوة من خلال هذا المقال سوف نقوم بشرح وصفتنا اليوم وهي طريقة عمل المطبق بالجوز و التمر ابقوا معنا. طريقة عمل وصفة المطبق بالجوز والتمر عدد 6 أكواب طحين.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب ماء.

2 كوب زيت أو سمن أو خليط منهما.

جوز مجروش مقدار 2 كوب.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر ناعم الحبيبان. طريقة عمل وصفة المطبق بالجوز والتمر حشوة التمر: 250 جرام معجون التمر منزوع النوى .

1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة. التقديم: شيره (الشربات، قطر) سكر ناعم بودرة. طريقة تحضير المطبق بالجوز والتمر في العجان الكهربائي ضعي الدقيق والملح والماء ثم ثبتي المضرب الشبكي وشغلي على سرعة متوسطة. وعندما تتكون لديكي عجينة وتنفصل عن حواف العجان شغلي على السرعة البطيئة لمدة خمس دقائق إلى أن تلم العجينة وتصبح ناعمة ذات قوام مطاطي. حضري صينية واسعة وضعي فيها معيار 1 كوب من زيت الذرة. قسمي العجين إلى 36 كرة صغيرة الحجم ثم ضعي الكرات في الصينية وادهني الكرات من على الوجه بالزيت. ثم غطي كرات العجين بكيس نايلون و اتركي العجين إلى أن يرتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. تحضير حشوة القرفة نحضر طبق عميق ونضع فيه الجوز بالقرفة والسكر وعن طريق ملعقة الطعام قلبي كل هذه المكونات حتى تمتزج ببعضها. حشوه التمر في طبق عميق نضع التمر والقرفة وبأطراف أصابع اليد قلبي التمر حتى يمتزج مع القرفة ثم شكلي التمر على هيئة أقراص رقيقة. جهزي الفرن بتثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن واشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. جهزي صواني تكون حافتها قصيرة. حضري صنية واسعة وضعي فيها كمية من الزيت ثم ضعي كرة من العجين في الزيت و عن طريق أطراف أصابع يديك أفردي العجينة بخفة إلي انت تصبح على شكل القرص رقيق جدا. قومي بثني الأطراف ليصل إلى نصف القرص ثم اثني الطرف المقابل على الطرف الأول بحيث يتشكل لديكي مستطيل. خذي مقدار ملعقة صغيرة من القرفة وضعيها في وسط المستطيل ثم اثني طرف المستطيل على الحشوة ثم اثني الطرف الأخر. بذلك يتكون لديكي المطبق ثم خذي قطعة المطبق وضعيها في الصينية وأكملي باقي كرات العجين بنفس الطريقة وحشوة القرفة بنفس الطريقة أضيفي المزيد من الزيت كلما احتاج الأمر أثناء الفرد. ضعي المطبق في الصينية واحرصي على ترك مسافة واحد بوصة بين كل قطعة و اخرى. قومي بتكرار الخطوات السابقة مع باقي العجين مستخدما حشوة التمر وضعه في الصواني. يخبز المطبق بالجوز في الفرن مدة 10 دقائق إلى أن يصبح اللون ذهبي ثم أخرجيه من الفرن وضعي عليه مباشرة القطر واتركي المطبق في القطر لمدة ثواني ثم ضعيه في طبق التقديم. طريقة تحضير المطبق بالجوز والتمر اخرجي مطبق التمر من الفرن ثم روشي عليه السكر البودر فوق المطبق ويقدم وهو دافئ أو بارد حسب ما يفضل. الوسوم

يعد مطبق الجوز والتمر من الأطباق العربية التي تتميز بعجينتها الرقيقة الهشه ويطلق عليها عجينة الفيلو أو عجينة الكلاج ودائما يكثر من تحضيرها على الموائد في المناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف أو التخرج و الأعياد وشهر رمضان يمكن تحضير المطبق أما مالح أو حلو ومن الممكن أن يكون سادة بدون أي حشوة من خلال هذا المقال سوف نقوم بشرح وصفتنا اليوم وهي طريقة عمل المطبق بالجوز و التمر ابقوا معنا. طريقة عمل وصفة المطبق بالجوز والتمر عدد 6 أكواب طحين.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب ماء.

2 كوب زيت أو سمن أو خليط منهما.

جوز مجروش مقدار 2 كوب.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ثلاث ملاعق كبيرة سكر ناعم الحبيبان. طريقة عمل وصفة المطبق بالجوز والتمر حشوة التمر: 250 جرام معجون التمر منزوع النوى .

1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة. التقديم: شيره (الشربات، قطر) سكر ناعم بودرة. طريقة تحضير المطبق بالجوز والتمر في العجان الكهربائي ضعي الدقيق والملح والماء ثم ثبتي المضرب الشبكي وشغلي على سرعة متوسطة. وعندما تتكون لديكي عجينة وتنفصل عن حواف العجان شغلي على السرعة البطيئة لمدة خمس دقائق إلى أن تلم العجينة وتصبح ناعمة ذات قوام مطاطي. حضري صينية واسعة وضعي فيها معيار 1 كوب من زيت الذرة. قسمي العجين إلى 36 كرة صغيرة الحجم ثم ضعي الكرات في الصينية وادهني الكرات من على الوجه بالزيت. ثم غطي كرات العجين بكيس نايلون و اتركي العجين إلى أن يرتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. تحضير حشوة القرفة نحضر طبق عميق ونضع فيه الجوز بالقرفة والسكر وعن طريق ملعقة الطعام قلبي كل هذه المكونات حتى تمتزج ببعضها. حشوه التمر في طبق عميق نضع التمر والقرفة وبأطراف أصابع اليد قلبي التمر حتى يمتزج مع القرفة ثم شكلي التمر على هيئة أقراص رقيقة. جهزي الفرن بتثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن واشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. جهزي صواني تكون حافتها قصيرة. حضري صنية واسعة وضعي فيها كمية من الزيت ثم ضعي كرة من العجين في الزيت و عن طريق أطراف أصابع يديك أفردي العجينة بخفة إلي انت تصبح على شكل القرص رقيق جدا. قومي بثني الأطراف ليصل إلى نصف القرص ثم اثني الطرف المقابل على الطرف الأول بحيث يتشكل لديكي مستطيل. خذي مقدار ملعقة صغيرة من القرفة وضعيها في وسط المستطيل ثم اثني طرف المستطيل على الحشوة ثم اثني الطرف الأخر. بذلك يتكون لديكي المطبق ثم خذي قطعة المطبق وضعيها في الصينية وأكملي باقي كرات العجين بنفس الطريقة وحشوة القرفة بنفس الطريقة أضيفي المزيد من الزيت كلما احتاج الأمر أثناء الفرد. ضعي المطبق في الصينية واحرصي على ترك مسافة واحد بوصة بين كل قطعة و اخرى. قومي بتكرار الخطوات السابقة مع باقي العجين مستخدما حشوة التمر وضعه في الصواني. يخبز المطبق بالجوز في الفرن مدة 10 دقائق إلى أن يصبح اللون ذهبي ثم أخرجيه من الفرن وضعي عليه مباشرة القطر واتركي المطبق في القطر لمدة ثواني ثم ضعيه في طبق التقديم. طريقة تحضير المطبق بالجوز والتمر اخرجي مطبق التمر من الفرن ثم روشي عليه السكر البودر فوق المطبق ويقدم وهو دافئ أو بارد حسب ما يفضل.

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