طريقة عمل أصابع الجبنة الموزاريلا مع الموالح المختلفة

تعتبر الموالح من الأكلات التي تكون محبوبة بجانب الوجبات او تحضر كوجبة بمفردها خفيفة، ومن أنواع هذه الموالح هي الفطائر والمعجنات والسندوتشات وأيضا أنواع أخري تقدم فى أي وقت سواء على الفطور أو العشاء أو الغداء وهي تعد وجبة متكاملة مع السلطات وأيضا الشوربة والوجبات الأخري وغير ذلك تكون مشبعة وليست ثقيلة على المعدة، والموالح تحتوي على عناصر مفيدة للجسم منها الألياف والبروتينات والكربوهيدرات والنشويات، ويمكن عمل أصناف مختلفة وكثيرة من الموالح بطرق بسيطة وخطوات سهلة وسريعة، وسوف نقوم بذكر طرق عمل موالح مختلفة. مكونات عمل أصابع الموزاريلا المقلية: 400 جرام جبن موزاريلا أصابع غير مقطعة.

1 ملعقة كبيرة لبن سائل.

4 بيضات.

1 كوب ونص دقيق.

2 كوب بقسماط.

نص كوب نشا.

1 ملعقه كبيره ملح خشن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

نص ملعقة صغيرة من الآتي: زعتر وكزبرة وبقدونس.

1 ملعقة كبيرة ثوم بودر.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الجبنه الموزاريلا اذا كانت سليمه الي اصابع طويلة وسميكة. نحضر وعاء ونقوم بخلط النشا والدقيق مع بعضهم جيدا ونتركهم قليلا. وفي وعاء آخر نقوم بوضع البيض واللبن والفلفل الأسود والملح ونخلطهم جيداً. نحضر وعاء آخر ونقوم بإضافة الأعشاب والملح الخشن والثوم علي البقسماط. نقوم بغمر أصابع الجبنة فى البيض وبعد ذلك فى الدقيق وبعد ذلك نرجعها فى البيض وبعد ذلك نضعها في البقسماط، ونكرر كل هذه الخطوات علي كل اصابع الجبنة حتي ننتهي من كل الكمية الموجودة التي نريد عملها. بعد الإنتهاء من عملها نقوم بتغليفها ووضعها فى الفريزر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتي تتبل وتتماسك. ونقوم بوضع زيت المخصص للقلي على النار حتي يسخن جيداً ونخرج أصابع الجبنه ونضعها فى الزيت، ونقوم بتقليبها من حين لآخر على الجهاتين لمدة 4 دقائق حتي يتغير لونها الي الذهبي. ونقوم بإخراجها من الزيت ونصفيها ونضعها على ورق المخصص للمطبخ ثم نقوم بوضعها فى طبق التقديم ونقدمها بجانب الصلصة أو الكاتشب. مكونات عمل لفائف التوست: 20 قطعة خبز توست.

ربع كوب بقدونس مفروم.

5 ثمرات فلفل حلو مفروم.

8 بيضات.

2 علبة كبيرة تونة.

نص كوب جبنة كريمي.

2 كوب بقسماط.

زيت للقلي.

نص ملعقة صغيرة فلفل حامي مطحون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نص ملعقة صغيرة فلفل اسود. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع حروف التوست الجوانب بواسطة السكين، ثم نقوم بفردها جيدا بالنشابة. وفي وعاء نقوم بإضافة التونة والفلفل الحلو، البقدونس والجبنه ونقوم بخلطهم جيداً. ناخذ ملعقة كبيرة من الخليط ونضعها على التوست ونلفها رول ونثبتها باعواد خشب. فى وعاء نقوم بخفق البيض جيدا، ونضع البقسماط والملح والفلفل الأسود والفلفل البودر ف وعاء، ونقوم بغمر لفائف التوست فى البيض ومن بعد ذلك نغمرها بالبقسماط وتتغلف جيداً. نقوم بتسخين الزيت جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع اللفائف ونتركها حتى يتغير لونها الي الذهبي. وبعد ذلك نقوم بتصفيتها على ورق المطبخ ونقدمها للاكل. مكونات عمل كاساديا الدجاج: 500 جرام صدور فراخ مخلية من العظام وتقطع مكعبات حجم صغير.

1 ملعقة كبيرة توابل مكسيكية او توابل فاهيتا.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ثمرة فلفل اخضر مقطع لمكعبات صغيرة.

10 أرغفة خبز التورتيلا تكون كبيرة.

1 ثمرة بصل حجم متوسط مفرومة جيداً.

1 كوب جبن شيدر مبشور.

1 كوب جبن موزاريلا مبشور. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به قطع الصدور والزيت والتوابل المكسيكيه او التي حضرت ونضعهم على النار، ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتي يستوي الدجاج ويتغير للون الذهبي. نقوم بوضع قطع الفلفل الاخضر والفلفل الأحمر والبصل ونقلبهم على النار حتى تذبل مع الدجاج لمدة لا تقل عن 10 دقائق وتستوي جيدا. نقوم بفرد الخبز ونضع علي كل رغيف كمية قليلة من الدجاج بالخضار ثم نرش كميه من الجبن المبشور على الدجاج ونضيف رغيف اخر من الخبز. نقوم بوضع الكاساديا على الشواية حتى تتحمر جيداً من الجانبين ونقوم بقسمها الى اربع قطع متساوية. نقوم بإخراج الكاساديا من الشوايه ونضعها على طبق التقديم ونقدمها للاكل بجانب صلصة الرانش. مكونات عمل أصابع الموزاريلا المقلية:طريقة التحضير:مكونات عمل لفائف التوست:طريقة التحضير:مكونات عمل كاساديا الدجاج:طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر الموالح من الأكلات التي تكون محبوبة بجانب الوجبات او تحضر كوجبة بمفردها خفيفة، ومن أنواع هذه الموالح هي الفطائر والمعجنات والسندوتشات وأيضا أنواع أخري تقدم فى أي وقت سواء على الفطور أو العشاء أو الغداء وهي تعد وجبة متكاملة مع السلطات وأيضا الشوربة والوجبات الأخري وغير ذلك تكون مشبعة وليست ثقيلة على المعدة، والموالح تحتوي على عناصر مفيدة للجسم منها الألياف والبروتينات والكربوهيدرات والنشويات، ويمكن عمل أصناف مختلفة وكثيرة من الموالح بطرق بسيطة وخطوات سهلة وسريعة، وسوف نقوم بذكر طرق عمل موالح مختلفة. مكونات عمل أصابع الموزاريلا المقلية: 400 جرام جبن موزاريلا أصابع غير مقطعة.

1 ملعقة كبيرة لبن سائل.

4 بيضات.

1 كوب ونص دقيق.

2 كوب بقسماط.

نص كوب نشا.

1 ملعقه كبيره ملح خشن.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود.

نص ملعقة صغيرة من الآتي: زعتر وكزبرة وبقدونس.

1 ملعقة كبيرة ثوم بودر.

زيت للقلي. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الجبنه الموزاريلا اذا كانت سليمه الي اصابع طويلة وسميكة. نحضر وعاء ونقوم بخلط النشا والدقيق مع بعضهم جيدا ونتركهم قليلا. وفي وعاء آخر نقوم بوضع البيض واللبن والفلفل الأسود والملح ونخلطهم جيداً. نحضر وعاء آخر ونقوم بإضافة الأعشاب والملح الخشن والثوم علي البقسماط. نقوم بغمر أصابع الجبنة فى البيض وبعد ذلك فى الدقيق وبعد ذلك نرجعها فى البيض وبعد ذلك نضعها في البقسماط، ونكرر كل هذه الخطوات علي كل اصابع الجبنة حتي ننتهي من كل الكمية الموجودة التي نريد عملها. بعد الإنتهاء من عملها نقوم بتغليفها ووضعها فى الفريزر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتي تتبل وتتماسك. ونقوم بوضع زيت المخصص للقلي على النار حتي يسخن جيداً ونخرج أصابع الجبنه ونضعها فى الزيت، ونقوم بتقليبها من حين لآخر على الجهاتين لمدة 4 دقائق حتي يتغير لونها الي الذهبي. ونقوم بإخراجها من الزيت ونصفيها ونضعها على ورق المخصص للمطبخ ثم نقوم بوضعها فى طبق التقديم ونقدمها بجانب الصلصة أو الكاتشب. مكونات عمل لفائف التوست: 20 قطعة خبز توست.

ربع كوب بقدونس مفروم.

5 ثمرات فلفل حلو مفروم.

8 بيضات.

2 علبة كبيرة تونة.

نص كوب جبنة كريمي.

2 كوب بقسماط.

زيت للقلي.

نص ملعقة صغيرة فلفل حامي مطحون.

1 ملعقة صغيرة ملح.

نص ملعقة صغيرة فلفل اسود. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع حروف التوست الجوانب بواسطة السكين، ثم نقوم بفردها جيدا بالنشابة. وفي وعاء نقوم بإضافة التونة والفلفل الحلو، البقدونس والجبنه ونقوم بخلطهم جيداً. ناخذ ملعقة كبيرة من الخليط ونضعها على التوست ونلفها رول ونثبتها باعواد خشب. فى وعاء نقوم بخفق البيض جيدا، ونضع البقسماط والملح والفلفل الأسود والفلفل البودر ف وعاء، ونقوم بغمر لفائف التوست فى البيض ومن بعد ذلك نغمرها بالبقسماط وتتغلف جيداً. نقوم بتسخين الزيت جيدا وبعد ذلك نقوم بوضع اللفائف ونتركها حتى يتغير لونها الي الذهبي. وبعد ذلك نقوم بتصفيتها على ورق المطبخ ونقدمها للاكل. مكونات عمل كاساديا الدجاج: 500 جرام صدور فراخ مخلية من العظام وتقطع مكعبات حجم صغير.

1 ملعقة كبيرة توابل مكسيكية او توابل فاهيتا.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ثمرة فلفل اخضر مقطع لمكعبات صغيرة.

10 أرغفة خبز التورتيلا تكون كبيرة.

1 ثمرة بصل حجم متوسط مفرومة جيداً.

1 كوب جبن شيدر مبشور.

1 كوب جبن موزاريلا مبشور. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به قطع الصدور والزيت والتوابل المكسيكيه او التي حضرت ونضعهم على النار، ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتي يستوي الدجاج ويتغير للون الذهبي. نقوم بوضع قطع الفلفل الاخضر والفلفل الأحمر والبصل ونقلبهم على النار حتى تذبل مع الدجاج لمدة لا تقل عن 10 دقائق وتستوي جيدا. نقوم بفرد الخبز ونضع علي كل رغيف كمية قليلة من الدجاج بالخضار ثم نرش كميه من الجبن المبشور على الدجاج ونضيف رغيف اخر من الخبز. نقوم بوضع الكاساديا على الشواية حتى تتحمر جيداً من الجانبين ونقوم بقسمها الى اربع قطع متساوية. نقوم بإخراج الكاساديا من الشوايه ونضعها على طبق التقديم ونقدمها للاكل بجانب صلصة الرانش. مكونات عمل أصابع الموزاريلا المقلية:طريقة التحضير:مكونات عمل لفائف التوست:طريقة التحضير:مكونات عمل كاساديا الدجاج:طريقة التحضير:

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