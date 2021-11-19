طريقة عمل البسبوسة بالفواكه في المنزل بكل سهولة خطوة بخطوة

طريقة عمل البسبوسة بالفواكه الطازجة، تعرف البسبوسة بأنها من أشهى أنواع الحلويات الشرقية ويأتي لها السائحون من أماكن بعيدة لكي يستمتعوا بتناولها وطعمها الشهي واللذيذ، ولكن سيدتي في كل مكان يمكنك من اليوم أن تقومين بعمل حلوى البسبوسة في البيت بدون ما تكلفين نفسك الكثير من المال لشراء البسبوسة من محلات الحلوى، كما أننا سوف نساعدكم على تحضير البسبوسة بالفواكه وهي طريقة جديدة لعمل البسبوسة تعرفي عليها الآن. طريقة عمل البسبوسة بالفواكه طريقة عمل البسبوسة بالفواكه إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت فقومي بتحضيرها بتلك الطريقة البسيطة وهي: المقادير: 400 جرام سميد.

150 جرام سكر.

125 مل عصير برتقال.

100 جرام زبادي.

100 جرام جوز هند.

125 جرام زيت.

بيضتين.

10 جرام بكينج بودر.

5 جرام بشر برتقال.

200 جرام كريم شانتيه.

250 مل قطر فاتر.

200 جرام مانجو مقطعة لمكعبات صغيرة.

200 جرام فراولة مقطعة نصفين.

3 حبات من الكيوي المقشر والمقطع حلقات. تحضير البسبوسة بالفواكه عليك بإحضار وعاء عميق ضعي به السميد وجوز الهند والسكر والبكينج بودر وقلبيهم مع بعضهم حتى يتجانسوا وتركي الوعاء جانباً ليأتي وقت الاستعمال.

ثم قومي بجلب وعاء أخر وابدئي في وضع البيض والزبادي وعصير البرتقال وبشر البرتقال واخفقيهم مع بعضهم.

يضاف الزيت لوعاء السميد وقلبيهم بواسط اليد حتى أن يمتص السميد الزيت ويكون شبيه للرمل.

باستعمال معلقة خشبية قومي بإضافة خليط البيض تدريجياً مع التقليب حتى لا تجف البسبوسة خلال وجودها في الفرن.

احضري صينية مدهونة بقليل من الزبدة وافردي فيها عجينة البسبوسة ثم ضعيها في الفرن وانتظري 30 دقيقة حتى أن تكون ذهبية اللون.

بعدها تخرج من الفرن ويسكب عليها القطر الفاتر وانتظري حتى أن تبرد ثم يفرد عليها الكريم شانتيه ورصي الفاكهة فوقه وقدميها لعائلتك بالهناء والشفاء. تحضير البسبوسة بالفواكه الوسوم

طريقة عمل البسبوسة بالفواكه الطازجة، تعرف البسبوسة بأنها من أشهى أنواع الحلويات الشرقية ويأتي لها السائحون من أماكن بعيدة لكي يستمتعوا بتناولها وطعمها الشهي واللذيذ، ولكن سيدتي في كل مكان يمكنك من اليوم أن تقومين بعمل حلوى البسبوسة في البيت بدون ما تكلفين نفسك الكثير من المال لشراء البسبوسة من محلات الحلوى، كما أننا سوف نساعدكم على تحضير البسبوسة بالفواكه وهي طريقة جديدة لعمل البسبوسة تعرفي عليها الآن. طريقة عمل البسبوسة بالفواكه طريقة عمل البسبوسة بالفواكه إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل البسبوسة في البيت فقومي بتحضيرها بتلك الطريقة البسيطة وهي: المقادير: 400 جرام سميد.

150 جرام سكر.

125 مل عصير برتقال.

100 جرام زبادي.

100 جرام جوز هند.

125 جرام زيت.

بيضتين.

10 جرام بكينج بودر.

5 جرام بشر برتقال.

200 جرام كريم شانتيه.

250 مل قطر فاتر.

200 جرام مانجو مقطعة لمكعبات صغيرة.

200 جرام فراولة مقطعة نصفين.

3 حبات من الكيوي المقشر والمقطع حلقات. تحضير البسبوسة بالفواكه عليك بإحضار وعاء عميق ضعي به السميد وجوز الهند والسكر والبكينج بودر وقلبيهم مع بعضهم حتى يتجانسوا وتركي الوعاء جانباً ليأتي وقت الاستعمال.

ثم قومي بجلب وعاء أخر وابدئي في وضع البيض والزبادي وعصير البرتقال وبشر البرتقال واخفقيهم مع بعضهم.

يضاف الزيت لوعاء السميد وقلبيهم بواسط اليد حتى أن يمتص السميد الزيت ويكون شبيه للرمل.

باستعمال معلقة خشبية قومي بإضافة خليط البيض تدريجياً مع التقليب حتى لا تجف البسبوسة خلال وجودها في الفرن.

احضري صينية مدهونة بقليل من الزبدة وافردي فيها عجينة البسبوسة ثم ضعيها في الفرن وانتظري 30 دقيقة حتى أن تكون ذهبية اللون.

بعدها تخرج من الفرن ويسكب عليها القطر الفاتر وانتظري حتى أن تبرد ثم يفرد عليها الكريم شانتيه ورصي الفاكهة فوقه وقدميها لعائلتك بالهناء والشفاء. تحضير البسبوسة بالفواكه

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