طريقة عمل الحواوشي الاسكندرانى زى المحلات وأسرار طعمها الرائع

الحواوشي هو طبق مصري معروف ومتوفر بكثرة في معظم المطاعم، ويعشقه الكثير من الأشخاص من جميع الأعمار وهناك العديد من الوصفات لمواكبة عمل الحواشي، حيث يمكن لربة المنزل صنعه من الخبز أو يتم عمل عجين في البداية، بالإضافة إلى أن ربة المنزل لها مطلق الحرية في أن تختار مجموعة من الإضافات مثل اللحوم والدواجن ومكونات أخرى. اليوم نعرضض لكم طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني. مقادير عجينة الحواوشي الاسكندراني 1 كيلو طحين

كوبان ماء دافي

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة

عبوة واحدة من الزبادي تكون صغيرة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة ملح صغيرة مقادير عجينة الحواوشي الاسكندراني للوجه 2 ملاعق كبيرة لبن

بيضة واحدة

ملعقتان كبيرة حبة البركة

نسكافيه

ملعقتان كبيرة سمسم مقادير اللحمة المفرومة كيلو واحد يكون مفروم

ربع كيلو دهون

2 فلفل مقطع إلى شرائح ويمكن نختاره حار

كيلو واحد بصل يكون مقطع مكعبات صغيرة

التوابل المستخدمة ملعقة صغيرة من كل من الفلفل الاسود والملح وملعقة بهارات حواشي ورشة جوزة الطيب

رشة سكر طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني للوجهمقادير اللحمة المفرومةطريقة عمل الحواوشي الاسكندراني للقيام بتحضير عجينة الحواوشي , قم باحضار اناء وضع فيه الدقيق واللبن ونضيف ايضا الملح والسكر و نمزجهم جيدا قومي بوضع الزبادي والزيت وذلك في وعاء الخلط وأضيفي الماء تدريجيًا مع التحريك. نعجنها لمدة 7 دقائق أخرى وذلك حتى نحصل على قوام متجانس. نقوم بوضع العجينة في اناء ، غطيها ونقوم بتركها علي جنب وذلك لمدة ساعة الا ربع دقيقة أو ساعة نقوم بوضع اللحم المفروم في اناء حيث نقوم بعمل خليط اللحم مع اضافة البصل وكذلك اضافة التوابل الملح والسكر والفلفل الأسود وتوابل الحواوشي وإضافة الفلفل الحار والطماطم حتى تمتزج جميع المكونات. تُطهى كرات عجينة الحواوشي بلفائف المعجنات على لوح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تنضج. نضع حواوشي ا في طبق خَبز يكون مدهون ببعض الزيت ونتركه يتخمر لمدة نصف ساعة. سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية والشواية على نار متوسطة حتى تسخن. نضع علي الحواوشي بمزيج من البيض والحليب والنسكافيه ويمكن وضع السمسم وبعض من حبة البركة ثم نضع الحواشي في فرن ساخن وذلك على الشواية. الوسوم

الحواوشي هو طبق مصري معروف ومتوفر بكثرة في معظم المطاعم، ويعشقه الكثير من الأشخاص من جميع الأعمار وهناك العديد من الوصفات لمواكبة عمل الحواشي، حيث يمكن لربة المنزل صنعه من الخبز أو يتم عمل عجين في البداية، بالإضافة إلى أن ربة المنزل لها مطلق الحرية في أن تختار مجموعة من الإضافات مثل اللحوم والدواجن ومكونات أخرى. اليوم نعرضض لكم طريقة تحضير الحواوشي الإسكندراني. مقادير عجينة الحواوشي الاسكندراني 1 كيلو طحين

كوبان ماء دافي

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة

عبوة واحدة من الزبادي تكون صغيرة

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة ملح صغيرة مقادير عجينة الحواوشي الاسكندراني للوجه 2 ملاعق كبيرة لبن

بيضة واحدة

ملعقتان كبيرة حبة البركة

نسكافيه

ملعقتان كبيرة سمسم مقادير اللحمة المفرومة كيلو واحد يكون مفروم

ربع كيلو دهون

2 فلفل مقطع إلى شرائح ويمكن نختاره حار

كيلو واحد بصل يكون مقطع مكعبات صغيرة

التوابل المستخدمة ملعقة صغيرة من كل من الفلفل الاسود والملح وملعقة بهارات حواشي ورشة جوزة الطيب

رشة سكر طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني للوجهمقادير اللحمة المفرومةطريقة عمل الحواوشي الاسكندراني للقيام بتحضير عجينة الحواوشي , قم باحضار اناء وضع فيه الدقيق واللبن ونضيف ايضا الملح والسكر و نمزجهم جيدا قومي بوضع الزبادي والزيت وذلك في وعاء الخلط وأضيفي الماء تدريجيًا مع التحريك. نعجنها لمدة 7 دقائق أخرى وذلك حتى نحصل على قوام متجانس. نقوم بوضع العجينة في اناء ، غطيها ونقوم بتركها علي جنب وذلك لمدة ساعة الا ربع دقيقة أو ساعة نقوم بوضع اللحم المفروم في اناء حيث نقوم بعمل خليط اللحم مع اضافة البصل وكذلك اضافة التوابل الملح والسكر والفلفل الأسود وتوابل الحواوشي وإضافة الفلفل الحار والطماطم حتى تمتزج جميع المكونات. تُطهى كرات عجينة الحواوشي بلفائف المعجنات على لوح مرشوش بالقليل من الدقيق حتى تنضج. نضع حواوشي ا في طبق خَبز يكون مدهون ببعض الزيت ونتركه يتخمر لمدة نصف ساعة. سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية والشواية على نار متوسطة حتى تسخن. نضع علي الحواوشي بمزيج من البيض والحليب والنسكافيه ويمكن وضع السمسم وبعض من حبة البركة ثم نضع الحواشي في فرن ساخن وذلك على الشواية.

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