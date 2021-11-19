صينية بطاطس بطريقة غير تقليدية جهزيها في 15 دقيقة، نضع لكم اجمل طريقة لتحضير طاجن مميز من البطاطس بالصلصة في الفرن، وهي من ضمن أكثر الأكلات شعبية في معظم الدول العربية، ويتم تناولها بكثرة وبشكل خاص في المناسبات والتجمعات العائلية، حيث تلقي تلك الوجبة حب وإعجاب الكبار والصغار، وسوف نضع لكم العديد من الطرق المميزة والسريعة لتحضير تلك الوصفة في المنزل بدون جهد كبير، وسوف نضع لكي وصفة غير معتادة ولاكنها مجربة عدد من المرات وابهرت الأولاد والضيوف، وسوف تتبعي تلك الوصفة دائم وبشكل يومي عند قيامك بتحضير تلك الاكلة الشهية والمغذية.

صينية بطاطس بطريقة غير تقليدية جهزيها في 15 دقيقة

نوفر لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا طريقة عمل وصفة جديدة لتحضير صينية بطاطس، بطريقة غير تقليدية جهزيها في 15 دقيقة، وسوف نعرض لكم بشكل ترتيب المكونات اللازمة لتلك الوصفة، وبعد ذلك نبدأ في عرض تفصيلي بكافة خطوات إعداد تلك الوصفة

بصل شرائح عدد بصلة واحدة كبيرة.

4 حبات بطاطس مقطعة دائري.

2 كوب كبير من عصير الطماطم.

ملح.

فلفل اسود.

كمون.

معلقتين زيت كبير.

خطوات إعداد البطاطس في الفرن

بعد إن عرضنا لكم مكونات صينية بطاطس بطريقة غير تقليدية جهزيها في 15 دقيقة، واليكم تلك الخطوات بشكل تفصيلي

أولا قومي بتقشير البطاطس وقطعيها بإستخدام السكين دوائر غير سميكة.

ثانيا قومي بتحضير عصير الطماطم عن طريق غسل وتنظيف 7 حبات طماطم، وعصرهم في الخلاط.

عليكي الآن وضع معلقتين زيت في صينية والنزول عليهم بشرائح البصل الدائرية.

قومي بوضع البطاطس والتوابل وشوحيهم جيدا.

اخيرا عليكي وضع عصير الطماطم وتركها علي النار لمدة خمس دقائق ثم وضعها في الفرن.

كرات اللحم المفروم مع البطاطس

اليكم خطوات إعداد تلك الوصفة الشهية واللذيدة، والتي تمد الجسم بالطاقة ومصدر جيد للنشويات والحديد، واليكم خطوات اعداد الوصفة

قومي بإحضار اللحم المفروم ووضع بصلة مفرومة ناعم وملح وفلفل.

عليكي الآن وضعهم في صينية وتشويحهم جيدا حتي تقفل المسام.

الآن عليكي وضع شرائح البصل والبطاطس والصلصة.

قومي بوضعها في الفرن ثم الشوية لمدة لا تتعدي خمس دقائق.

قدميها مع الارز.

تخزين البطاطس المحمرة

ويمكنك كذلك عزيزتي تخزين البطاطس عن طريق إتباع تلك الطريقة