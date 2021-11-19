هل تعاني من طعم حامض أو مرير في الفم إليك أهم الأسباب

قد نشعر جميعًا من حين لآخر ، بطعم مر وحامض في الفم، وقد يكون سبب هذا الشعور هو الطعام أو المشروبات التي تناولناها في آخر ساعتين، لكن إذا كان هذا الشعور يحدث بشكل متكرر فلا ينبغي تجاهله لأنه قد يشير لمشكلة صحية أكبر.

أسباب الطعم الحامض في الفم

الجهاز الهضمي للإنسان معقد ويتأثر بسهولة بالتغيرات التي تحدث في جهاز أو أكثر من أجهزة أو أعضاء الجسم، وهذا يعني أن هناك أسبابًا مختلفة لهذا الطعم الحامض أو المر في فمك.

وكل واحد من هذه الأسباب له طريقته الخاصة في تشخيصه وعلاجه، ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أربعة أسباب رئيسية، وهي:

ارتجاع المريء

يمر الطعام من الفم إلى أنبوب ضيق يسمى المريء ومنه إلى المعدة حيث تبدأ عملية الهضم، و يوجد صمام صغير في بداية المعدة يضمن عدم عودة الطعام إلى المريء من المعدة.

يُطلق على الصمام اسم العضلة العاصرة للمريء السفلية أو LESفي الأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي تفتح LES بشكل غير طبيعي للسماح للطعام بدخول المريء من المعدة.

ويسبب ارتجاع المريء عدة أعراض منها الطعم المرير أو الحامض في الفم.

الأدوية التي نتناولها

إن أحد أشهر الأسباب التي تسبب الطعم المرير في الفم هي تناول الأدوية، والتي تؤثر على مستقبلات التذوق في اللسان والدماغ ويمكن أن تسبب طعم لاذع في الفم.

وهناكك 250 دواء مختلف يمكن أن يسبب الطعم الكريه في الفم، منها المضادات الحيوية وهي أكثرها شيوعًا.

أيضًا يمكن أن تترك أدوية علاج الحالات العصبية طعم مرير في الفم.

نقص الزنك

تحتاج أجسامنا للزنك بكميات صغيرة للمساعدة في عمل خلايا الجسم بشكل سليم، ويساعد الزنك في تحسين وظائف الشم والتذوق.

وقد يكون من أعراض نقص الزنك في الجسم الطعم المرير في الفم.

أسباب أخرى للطعم المرير في الفم

هناك عدد أخر من الحالات التي يمكن أن تسبب طعم مرير في الفم، منها: