اصنعي بنفسك معمول التمر الفاخر بطعم خرافي أحل من الجاهز 100 مرة

معمول التمر ، من أجمل المخبوزات الناعمة التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وهو للذيذ ورائع، ورائحته جميلة تجذب الناس إليه، ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، كما يحتوي على حشوة العجوة اللذيذة التي تعطي له طعم مميز وجميلة، ويمكن حشو بالملبن، والمكسرات المشكلة، كما يشتهر المعمول في البلاد العربية بكثرة، ويرغبون في تناوله بشكل دائم، ويتم تشكيله بعدة أشكال مختلفة وهو من المخبوزات الرائعة التي يفضلها أغلب الناس، ويبحثون على طرق مختلفة لعمل في المنزل بكل سهولة، بدل من شرائه من المحلات بأسعار بأهظة الثمن، ويمكن إضافة القليل من السمسم للعجوة حتى نجعل طعمه رائع وجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معمول التمر الفاخر بطعم خرافي أحل من الجاهز 100 مرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مقادير معمول التمر مقادير معمول التمر سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل المعمول بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق الفاخر.

ربع كيلو من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

ملعقتين من الشربات الثقيل.

طبق صغير من العجوة.

ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معمول التمر الفاخر بطعم حكاية أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، والزبدة ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك، ثم نخرجها من الثلاجة ونضيف إليها الماء، والسكر، وباقي المكونات ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج ج مع بعضها وتصبح طرية وناعمة.

نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها في الثلاجة لمدة دقيقتين.

نحضر العجوة ونضع عليها ملعقة السمنة، ونعجنهم مع بعض جيداً حتى تصبح مثل العجينة.

ثم نقوم بتقطيع العجوة على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها جانباً.

نحضر كرات العجين ونقوم بعمل فتحة صغيرة في المنتصف، ثم نضع قطعة العجوة في الفتحة ونغلق الأطراف عليها جيداً ونلفها على شكل كورة متوسطة الحجم.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نحضر قالب التشكيل ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نضع قطع العجين داخل القالب ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تأخذ الشكل المناسب.

ثم نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع المعمول، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونتركها حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي جميل.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص على طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل معمول التمر بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب إتباعها حتى نحصل على مخبوزات رائعة بكل سهولة وهى كالتالي:- يفضل وضع عجينة الزبدة والدقيق في الثلاجة بعد الخفق حتى تتماسك. وضع باقي المكونات على العجينة بعد مرور ساعة كاملة. تسخين الفرن جيداً على ١٨٠ حتى يتحمر وينضج تماماً. يفضل رش القالب بقليل من الدقيق حتى يسهل تشكيل العجين داخله. كما يفضل أن يكون الماء المستخدم مثلج أثناء الخفق. يفضل أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة عمل العجوة بالمنزل نحضر حلة صغيرة ونضعها على النار ونضع بها ربع كوب من الماء وطبق صغير من البلح خالي النواة ونقلبهم مع بعض جيداً. نستمر بالتقليب حتى يتشكل لدينا عجينة، ثرفع الحلة من على النار ونقوم بهرس العجوة جيداً حتى تصبح ناعمة. بعد أن تبرد العجينة جيداً، نضيف إليها ملعقة كبيرة من السمسم، وملعقة كبيرة من الزبدة ونقلبهم جيداً مع بعض. نضع العجوة في علبة بلاستيك ونحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل العجوة بالمنزل الوسوم

معمول التمر ، من أجمل المخبوزات الناعمة التي تقدم في الأعياد والمناسبات، وهو للذيذ ورائع، ورائحته جميلة تجذب الناس إليه، ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، كما يحتوي على حشوة العجوة اللذيذة التي تعطي له طعم مميز وجميلة، ويمكن حشو بالملبن، والمكسرات المشكلة، كما يشتهر المعمول في البلاد العربية بكثرة، ويرغبون في تناوله بشكل دائم، ويتم تشكيله بعدة أشكال مختلفة وهو من المخبوزات الرائعة التي يفضلها أغلب الناس، ويبحثون على طرق مختلفة لعمل في المنزل بكل سهولة، بدل من شرائه من المحلات بأسعار بأهظة الثمن، ويمكن إضافة القليل من السمسم للعجوة حتى نجعل طعمه رائع وجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معمول التمر الفاخر بطعم خرافي أحل من الجاهز 100 مرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مقادير معمول التمر مقادير معمول التمر سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل المعمول بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:- نصف كيلو من الدقيق الفاخر.

ربع كيلو من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من المحلب المطحون.

ملعقتين من الشربات الثقيل.

طبق صغير من العجوة.

ملعقة صغيرة من الزبدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير معمول التمر الفاخر بطعم حكاية أحلي من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، والزبدة ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط كريمي.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك، ثم نخرجها من الثلاجة ونضيف إليها الماء، والسكر، وباقي المكونات ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج ج مع بعضها وتصبح طرية وناعمة.

نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها في الثلاجة لمدة دقيقتين.

نحضر العجوة ونضع عليها ملعقة السمنة، ونعجنهم مع بعض جيداً حتى تصبح مثل العجينة.

ثم نقوم بتقطيع العجوة على شكل كرات صغيرة الحجم ونضعها جانباً.

نحضر كرات العجين ونقوم بعمل فتحة صغيرة في المنتصف، ثم نضع قطعة العجوة في الفتحة ونغلق الأطراف عليها جيداً ونلفها على شكل كورة متوسطة الحجم.

نستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين كلها، ثم نحضر قالب التشكيل ونرشه بقليل من الدقيق، ثم نضع قطع العجين داخل القالب ونضغط عليها بواسطة اليد حتى تأخذ الشكل المناسب.

ثم نحضر صينية كبيرة ونرص عليها قطع المعمول، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونتركها حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي جميل.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص على طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. نصائح عند عمل معمول التمر بالمنزل سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب إتباعها حتى نحصل على مخبوزات رائعة بكل سهولة وهى كالتالي:- يفضل وضع عجينة الزبدة والدقيق في الثلاجة بعد الخفق حتى تتماسك. وضع باقي المكونات على العجينة بعد مرور ساعة كاملة. تسخين الفرن جيداً على ١٨٠ حتى يتحمر وينضج تماماً. يفضل رش القالب بقليل من الدقيق حتى يسهل تشكيل العجين داخله. كما يفضل أن يكون الماء المستخدم مثلج أثناء الخفق. يفضل أن تكون الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. طريقة عمل العجوة بالمنزل نحضر حلة صغيرة ونضعها على النار ونضع بها ربع كوب من الماء وطبق صغير من البلح خالي النواة ونقلبهم مع بعض جيداً. نستمر بالتقليب حتى يتشكل لدينا عجينة، ثرفع الحلة من على النار ونقوم بهرس العجوة جيداً حتى تصبح ناعمة. بعد أن تبرد العجينة جيداً، نضيف إليها ملعقة كبيرة من السمسم، وملعقة كبيرة من الزبدة ونقلبهم جيداً مع بعض. نضع العجوة في علبة بلاستيك ونحتفظ بها في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل العجوة بالمنزل

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