طريقة عمل الكعك المالح بالجبنة بأقل المكونات والخطوات ليكون مناسب للأغلبية

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طريقة عمل الكعك المالح بالجبنة بمكونات قليلة، يعتبر هذا الكعك من أنواع المخبوزات شائعة التناول وذلك بسبب ملوحته، لأن معظم الناس تفضل النوع المالح من البسكوت والكعك عن النوع الحلو، ويقوم الناس بشرائه بكثرة من المحلات بأسعار عالية الثمن وذلك بسبب طعمه الممتع اللذيذ، ولهذا السبب سوف نقدم لكم طريقة تنفيذه في المنزل بأقل الخطوات وأكثرها تفصيلاً لكل تقوم بعمله الأمهات، وتختلف طريقة عمله من طريقة إلى أخرى وفي معظم الوصفات طعمه تحفه، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام الأعزاء مكونات عمل الكعك المالح بالجبنة وطريقة تحضيره.مكونات عمل الكعك المالح بالجبنة
الكعك المالح بالجبنة من خلال اسمه يعشقه الجميع لأنه مالح والأغلبية يفضل الشئ المالح عن الحلو ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على مكوناته وهي كما يلي:
- ربع كيلو من الدقيق.
- فص من الثوم المهروس ( يمكن الاستغناء عنه ).
- قطعة من الجبنة المربعة.
- رشة صغيرة من الملح.
- قليل من الزبدة.
- زعفران.
- ماء دافئ على حسب العجينة.
يعتبر الكعك من المخبوزات شائعة التناول ويتم شرائها بكثرة من المحلات وبسبب ذلك الأمر سوف نقدم لكم طريقة تحضيره البسيطة في المنزل من خلال هذا المقال والطريقة كالتالي:
- نحضر وعاء صغير ونضع به الزعفران وقليل من الماء الدافئ ونتركه جانباً.
- ثم نضع الزبدة والجبنة في وعاء آخر ونخلطهم مع بعض جيداً حتى نحصل على كريمة بقوام خفيف.
- بعد ذلك ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به الملح والثوم ونضيفهم إلى الخليط الكريمي ونسكب عليهم كمية من ماء الزعفران.
- ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة سهلة التشكيل.
- ثم نقوم بتغطية العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور الوقت نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
- نقطع هذه العجينة بالقطاعات على حسب الشكل المرغوب، ثم نضعها في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ينضج الكعك تماماً.
- نخرج الكعك ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بألف هنا وشفا.
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طريقة عمل الكعك المالح بالجبنة بمكونات قليلة، يعتبر هذا الكعك من أنواع المخبوزات شائعة التناول وذلك بسبب ملوحته، لأن معظم الناس تفضل النوع المالح من البسكوت والكعك عن النوع الحلو، ويقوم الناس بشرائه بكثرة من المحلات بأسعار عالية الثمن وذلك بسبب طعمه الممتع اللذيذ، ولهذا السبب سوف نقدم لكم طريقة تنفيذه في المنزل بأقل الخطوات وأكثرها تفصيلاً لكل تقوم بعمله الأمهات، وتختلف طريقة عمله من طريقة إلى أخرى وفي معظم الوصفات طعمه تحفه، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم مشاهدينا الكرام الأعزاء مكونات عمل الكعك المالح بالجبنة وطريقة تحضيره.مكونات عمل الكعك المالح بالجبنة
الكعك المالح بالجبنة من خلال اسمه يعشقه الجميع لأنه مالح والأغلبية يفضل الشئ المالح عن الحلو ومن خلال هذه الفقرة سوف نتعرف على مكوناته وهي كما يلي:
- ربع كيلو من الدقيق.
- فص من الثوم المهروس ( يمكن الاستغناء عنه ).
- قطعة من الجبنة المربعة.
- رشة صغيرة من الملح.
- قليل من الزبدة.
- زعفران.
- ماء دافئ على حسب العجينة.
يعتبر الكعك من المخبوزات شائعة التناول ويتم شرائها بكثرة من المحلات وبسبب ذلك الأمر سوف نقدم لكم طريقة تحضيره البسيطة في المنزل من خلال هذا المقال والطريقة كالتالي:
- نحضر وعاء صغير ونضع به الزعفران وقليل من الماء الدافئ ونتركه جانباً.
- ثم نضع الزبدة والجبنة في وعاء آخر ونخلطهم مع بعض جيداً حتى نحصل على كريمة بقوام خفيف.
- بعد ذلك ننخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به الملح والثوم ونضيفهم إلى الخليط الكريمي ونسكب عليهم كمية من ماء الزعفران.
- ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة سهلة التشكيل.
- ثم نقوم بتغطية العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- بعد مرور الوقت نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.
- نقطع هذه العجينة بالقطاعات على حسب الشكل المرغوب، ثم نضعها في صينية مدهونة بالزبدة أو الزيت.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ربع ساعة حتى ينضج الكعك تماماً.
- نخرج الكعك ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بألف هنا وشفا.
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