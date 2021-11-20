طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم بتتبيلة وخلطة رهيبة ألذ كفتة اقتصادية هتاكليها

تبحث كل أم عن اكلات مختلفة لكسر الروتين الذي اعتدنا عليه في الاكلات التقليدية المعروفة، ومن أهم ما تبحث عنه هو تقديم أطباق شهية ولذيذة ومفيدة أيضًا لاولادها، ومن أهم هذه الأطباق المميزة، هي كفته الفراخ المشوية، وخاصتًا إذا تم شويها على الفحم فسوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، وطريقة تجهيزها هو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم

كفتة الفراخ من الاكلات الاقتصادية التي يمكن تجهيزها بصدور الدجاج المخلية، وبدون تكاليف كبيرة عالية، كما أنها من الأكلات التي يتم تجهيزها بشكل سريع وهي كالأتي:

المكونات

قطعتين من صدور الفراخ المخليه أو حسب الكمية المطلوبة.

بصلتين متوسطتين الحجم مقطعتين إلى نصفين.

حبة واحدة من البطاطس المسلوقة والمهروسة جيدًا.

ملعقتين من البقسماط المطحون.

رشة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

ربع ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

رشة من الزعتر

رشة من توابل المشاوي.

احضري الكبة الكهربائية حتى يتم فرك الدجاج جيدًا مع المحتويات الاخرى، والان ضعي بداخلها الفراخ.

قومي بخلط الفراخ جيدًا حتى تصبح عجينه ناعمه.

قومي بهرس البطاطس جيدًا ثم أضيفيها إلى الفراخ.

اخلطي المكونات مع بعضهم جيدًا حتى تتجانس مع بعض.

أضيفي البصل المقطع الان واخلطي أيضًا حتى يصبح ناعمًا ويتم فرمه ايضًا.

أضيفي أيضًا البقسماط.

الآن أضيفي كل التوابل التي تم تجهيزها من ملح وفلفل اسود وزعتر، وكمون والبهارات المختلفة و اخرجي المكونات من الكبه، واعيدي خلطها بيدك جيدًا.

الان قومي بتصبيع المكونات على أسياخ خشبية أو تشكيلها حسب الرغبة سواء كانت طويلة أو اقراص، ثم قومي بتجهيز الشواية الفحم، وقومي برص الكفتة على الشبكة الخاصة بالشواية.

اتركيها الان تنضج لمدة نصف ساعة، ثم قومي بتقليبه على الجانب الآخر حتى تحصلي على اللون الذهبي من كل الجوانب.

الان اصبحت الكفته جاهزة، ويمكن وضعها في أطباق التقديم، وذلك حتى يتم تناولها ساخنه.

ويتم تناولها مع أنواع السلطات المختلفة والمعكرونة والأرز.

طريقة التحضير والتجهيز