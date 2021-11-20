مهما كنتي سمراء ضعيها على بشرتك نصف ساعة ولن تصدقي جمال وبياض بشرتك قمر 14

أن مسألة تبييض البشرة هي مسألة كبيرة جدا وعميقة وتؤرق كل فتاة بشكل عادي والفتاة العروس بشكل خاص لانها باكون في قلق مستمر بشأن تبيض البشرة ووجود اسمرار في أماكن عديدة في الجسم، فتريد كل فتاة إلى حل سريع لعملية تفتيح البشرة ولا تستغرق اى وقت ولكن مستحضرات التجميل والكريمات تستغرق وقت طويل ولكن دون جدوى، يبحثون عن طرق مختلفة ومنها اتباع الوصفات الطبيعية. وصفة تفتيح البشرة الغامقة وصفة تفتيح البشرة الغامقة المقادير ثمرتين من البطاطس المهروس.

نصف كوب من اللبن.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير نضع كمية مناسبة من الماء ونضع بها ثمرتين من البطاطس المقطعة الى مكعبات ونتركها هاي يتم نضجها.

نهرس البطاطس بعد سلقها بشكل جيد ثم نضيف إليها نصف كوب من اللبن ونقلبهم مع بعض.

نضع خلطة البطاطس على البشرة ونقوم بتوزيعها كاملة على البشرة ونتركها بضع من الوقت حتى يتم جفافها.

نفرك البطاطس عندما تجف من على البشرة وتغسل البشرة بالماء الفاتر.

نتبع تلك الوصفة باستمرار وتعطي البشرة بياض ناصع وجميل. وصفة الترمس وصفة الترمس المقادير ملعقتين كبيرتين من الردة.

ملعقتين كبيرتين من الترمس المطحون .

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير نستخدم تلك الوصفة كعمل صنفرة للبشرة وتعطي لها نضارتها نأتي اناء ونضع به ملعقتين من الترمس المطحون ونضيف إليه ملعقتين من الردة ثم نضع كمية من مناسبة من الماء ونخلطهم مع بعض حتى تتكون عجينة لينة.

نضع الخلطة على البشرة وقت كافي حتي تجف هذة الوصفة بمثابة منظف للبشرة.

نترك الخلطة من على البشرة وغسلها بالماء الفاتر واستخدام صابون خالية من الكبريت.

نلاحظ أن البشرة أصبحت نضرة وبيضاء وجميلة لأنها تعمل هذه الوصفة لتنظيف وتفتيح البشرة. وصفة الخميرة البيرة وصفة الخميرة البيرة المقادير ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

قطعة واحدة صغيرة من الخميرة البيرة.

نصف كوب من اللبن. طريقة التحضير نضع ملعقتين من الدقيق الابيض في اناء صغير ونضيف عليه قطعة من الخميرة البيرة ثم نضيف نصف كوب من اللبن الدافئ ونخلطهم مع بعض حتى تتكون عجينة مرنة.

نضع الخلطة على البشرة ونتركها حتى تجف.

نترك البشرة جيدا حتى نزيل الخلطة بالكامل ثم نغسل الوجه بالماء. الوسوم

أن مسألة تبييض البشرة هي مسألة كبيرة جدا وعميقة وتؤرق كل فتاة بشكل عادي والفتاة العروس بشكل خاص لانها باكون في قلق مستمر بشأن تبيض البشرة ووجود اسمرار في أماكن عديدة في الجسم، فتريد كل فتاة إلى حل سريع لعملية تفتيح البشرة ولا تستغرق اى وقت ولكن مستحضرات التجميل والكريمات تستغرق وقت طويل ولكن دون جدوى، يبحثون عن طرق مختلفة ومنها اتباع الوصفات الطبيعية. وصفة تفتيح البشرة الغامقة وصفة تفتيح البشرة الغامقة المقادير ثمرتين من البطاطس المهروس.

نصف كوب من اللبن.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير نضع كمية مناسبة من الماء ونضع بها ثمرتين من البطاطس المقطعة الى مكعبات ونتركها هاي يتم نضجها.

نهرس البطاطس بعد سلقها بشكل جيد ثم نضيف إليها نصف كوب من اللبن ونقلبهم مع بعض.

نضع خلطة البطاطس على البشرة ونقوم بتوزيعها كاملة على البشرة ونتركها بضع من الوقت حتى يتم جفافها.

نفرك البطاطس عندما تجف من على البشرة وتغسل البشرة بالماء الفاتر.

نتبع تلك الوصفة باستمرار وتعطي البشرة بياض ناصع وجميل. وصفة الترمس وصفة الترمس المقادير ملعقتين كبيرتين من الردة.

ملعقتين كبيرتين من الترمس المطحون .

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير نستخدم تلك الوصفة كعمل صنفرة للبشرة وتعطي لها نضارتها نأتي اناء ونضع به ملعقتين من الترمس المطحون ونضيف إليه ملعقتين من الردة ثم نضع كمية من مناسبة من الماء ونخلطهم مع بعض حتى تتكون عجينة لينة.

نضع الخلطة على البشرة وقت كافي حتي تجف هذة الوصفة بمثابة منظف للبشرة.

نترك الخلطة من على البشرة وغسلها بالماء الفاتر واستخدام صابون خالية من الكبريت.

نلاحظ أن البشرة أصبحت نضرة وبيضاء وجميلة لأنها تعمل هذه الوصفة لتنظيف وتفتيح البشرة. وصفة الخميرة البيرة وصفة الخميرة البيرة المقادير ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض.

قطعة واحدة صغيرة من الخميرة البيرة.

نصف كوب من اللبن. طريقة التحضير نضع ملعقتين من الدقيق الابيض في اناء صغير ونضيف عليه قطعة من الخميرة البيرة ثم نضيف نصف كوب من اللبن الدافئ ونخلطهم مع بعض حتى تتكون عجينة مرنة.

نضع الخلطة على البشرة ونتركها حتى تجف.

نترك البشرة جيدا حتى نزيل الخلطة بالكامل ثم نغسل الوجه بالماء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهما كنتي سمراء ضعيها على بشرتك نصف ساعة ولن تصدقي جمال وبياض بشرتك قمر 14 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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