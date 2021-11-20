بثلاث حبات من البيض اعملي كب كيك بالفواكه المجففة بطعم رائع في المنزل

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يعد الكب كيك بالفواكه المجففة من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهي شكل مصغر للكيك وهنا سوف نقدمه بالفواكه المجففة حتى نعطيه طعم رائع ونكهة مختلفة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، وكثير من الامهات يردن تحضير انواع مختلفة وأشكال مختلفة حتى لا يمل منها الأطفال، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً تحتوي على مكونات بها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تعطيه الكثير من الطاقة والحيوية، لذلك ننصح بتناوله للأطفال حتى يعطيهم الطاقة والحيوية وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كب كيك بالفواكه المجففة في المنزل.مقادير عمل كب كيك بالفواكه المجففة
يحتوي كب كيك الفواكه المجففة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ٣ حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- فواكه مجففة.
- رشة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقتان من كيك شيف.
- كوب من اللبن.
- بشر برتقال.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كب كيك الفواكه المجففة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخلط البيض مع الفانيليا والسكر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة بشر البرتقال مع اللبن ونقلبهم جيداً مع الخلط المستمر.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق مع ملعقتان من كيك شيف ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفواكه المجففة ونخفقهم جيداً، ثم نحضر قوالب الكبير كيك الغير قابلة للالتصاق ونسكب بها الخليط.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها لتهدأ ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
- وبهذا نكون قد قدمنا احلى كب كيك بالفواكه لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
فوائد البيض على الصحة
هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- كثرة البيض لا تزيد مستوى الكوليسترول العام في الدم.
- غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.
- ضروري لصحة العظام والأسنان ويمنع تطور سرطان الثدي.
- يمنع فقدان الذاكرة ويحافظ على نشاط وسلامة القلب.
- يساعد في شفاء أمراض الأعصاب وفقر الدم.
الوسوم
يعد الكب كيك بالفواكه المجففة من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الجميع من الصغار والكبار، وهي شكل مصغر للكيك وهنا سوف نقدمه بالفواكه المجففة حتى نعطيه طعم رائع ونكهة مختلفة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، وكثير من الامهات يردن تحضير انواع مختلفة وأشكال مختلفة حتى لا يمل منها الأطفال، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً تحتوي على مكونات بها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تعطيه الكثير من الطاقة والحيوية، لذلك ننصح بتناوله للأطفال حتى يعطيهم الطاقة والحيوية وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كب كيك بالفواكه المجففة في المنزل.مقادير عمل كب كيك بالفواكه المجففة
يحتوي كب كيك الفواكه المجففة على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ٣ حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- فواكه مجففة.
- رشة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزبدة.
- ملعقتان من كيك شيف.
- كوب من اللبن.
- بشر برتقال.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير كب كيك الفواكه المجففة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخلط البيض مع الفانيليا والسكر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة بشر البرتقال مع اللبن ونقلبهم جيداً مع الخلط المستمر.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق مع ملعقتان من كيك شيف ونستمر بالخلط حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الفواكه المجففة ونخفقهم جيداً، ثم نحضر قوالب الكبير كيك الغير قابلة للالتصاق ونسكب بها الخليط.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونتركها لتهدأ ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم وبالهنا والشفا.
- وبهذا نكون قد قدمنا احلى كب كيك بالفواكه لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
فوائد البيض على الصحة
هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- كثرة البيض لا تزيد مستوى الكوليسترول العام في الدم.
- غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.
- ضروري لصحة العظام والأسنان ويمنع تطور سرطان الثدي.
- يمنع فقدان الذاكرة ويحافظ على نشاط وسلامة القلب.
- يساعد في شفاء أمراض الأعصاب وفقر الدم.
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