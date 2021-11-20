بملعقة من البيكنج بودر اصنعي خلطة لتفتيح البشرة وإزالة سواد ٢٠ سنة

خلطة البيكنج بودر من أقوي الخلطات المجربة التي تعمل على إزالة سواد السنين في يوم واحد فقط، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية للتخلص من سواد اليدين والأرجل، وهنا سوف نقدم خلطة سحرية للتخلص من السواد في يوم واحد، وتتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي البيكنج بودر والزبادي الذي يعمل على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة كما يعمل على تفتيح البشرة وتعزيز رطوبة البشرة كما يعالج الأمراض الجلدية والبقع الداكنة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة البيكنج بودر التفتيح الفوري وإزالة سواد السنين.

فوائد الزبادي للبشرة

هناك عدة فوائد للزبادي على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

يتخلص من خلايا الجلد الميتة ويساعد على تنعيم البشرة. يساعد في علاج البقع الداكنة ويعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. يعزز رطوبة البشرة ويقيها من الجفاف. يعالج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والوردية.

مكونات خلطة البيكنج بودر لتفتيح

تتكون خلطة البيكنج بودر للتبييض من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كمية من النشا.

القليل من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

كمية صغيرة من الأرز المطحون.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلطة البيكنج بودر للتفتيح هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بوضع البيكنج بودر مع النشا ونقلبهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الأرز المطحون مع ملعقة من زيت جوز الهند على الخليط ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس. ثم نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزبادي علي خليط البيكنج بودر مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط كريمي وبهذا يصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة البيكنج بودر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-

نطبق الخلطة على البشرة لمدة لا تقل عن ١٠ أو ٢٠ دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ونجففه جيدا ثم نرطبه بزيت جوز الهند.

نقوم بتكرار هذه الخلطة ثلاث أيام متتالية حتى نحصل على نتيجة مبهرة.

فوائد الأرز المطحون للبشرة

هناك عدة فوائد للأرز المطحون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-