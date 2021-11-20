أفضل كيراتين طبيعي من منزلك لفرد الشعر المجعد بكل سهولة وجعله كالحرير

كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بسهولة بالمنزل، تبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية لفرد الشعر المجعد والحصول على شعر ناعم مثل الحرير دون الرجوع إلى المواد الكيميائية التي لها تأثير ضار جداً على الشعر، فقد تلجأ العديد من السيدات إلى صالون التجميل لفرد الشعر بالبروتين والكيراتين وقد يستمر هذا الفرد لفترات قصيرة مع نتائج سلبية مسببه تساقط للشعر وتقصفه، ومن المعروف أن الشعر الناعم يجذب النظر إليه وهو عنوان جمال لكل فتاة، فيمكنك صنع كيراتين طبيعي بمكونات منزلية أمنة على البشرة في منزلك بدون أي مواد كيميائية وبأقل تكلفة، تابعونا حضراتكم من خلال المقال للتعرف على المكونات وطريقة التحضير.

كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد

تعد كريمات فرد الشعر المجعد من الكريمات الطبيعية التي تبحث عنها كل امرأة للعناية بشعرها، والجدير بالذكر أن الكيراتين الصناعي من المواد التي تضر الشعر وتجعله أكثر تلفاً من ذي قبل ، لذلك من الممكن أن تقوم باستخدام مواد طبيعية تعمل على تنعيم الشعر والقضاء على التجاعيد بسهولة، ومن المعروف أن هذه المواد أمنة تماماً.

يمكنك إعداد طريقة الكيراتين الطبيعي بالمنزل من خلال المكونات الآتية:

المقادير

ملعقتين من النشا.

كيس خميرة فورية.

مقدار ملعقتين من خل التفاح.

بيضة.

طريقة التحضير

قوم بإحضار وعاء ويوضع به النشا بالإضافة إلى الخميرة وخل التفاح والبيضة، ويستمر في التقليب حتى يكون الخليط متجانس.

يترك هذا الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة قبل البدء في استخدامه.

قومي بإحضار الفرشاة المخصصة للشعر.

يوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتأكد أن الخليط يصل إلى كل بصيلات الشعر.

يتم لف الشعر جيداً ووضع عليه الغطاء البلاستيكي.

يترك هذا الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

يغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

يوضع القليل من الزيت على الشعر وسوف تلاحظين الفرق وأصبح الشعر ناعم خالي من التجاعيد، بالإضافة إلى تغذيته وجعله رطباً وعدم هيشانه أو تقصفه.

وبذلك في نهاية المقال نكون تعرفنا على عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر المجعد بالمنزل دون الذهاب إلى الكوافير ووضع المواد الصناعية الضارة بالشعر.