طريقة عمل كريم النشا والليمون الرهيب لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

طريقة عمل كريم النشا والليمون الرهيب لتبيض البشرة، العديد من الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن نلجأ لها كي يتم التحسين من المستوى اللوني الخاص بالبشرة وحمايتها من التعرض للتصبغ أو الكلف ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تخص أنواع المواد الطبيعية والتي تساعد مكوني النشا ومياه الورد في التفتيح السريع للبشرة حيث يعد استخدام تلك التركيبة الطبيعية يمنح البشرة النضارة والشباب الدائم، وفيما يلي أهم المقادير والطريقة المتبعة والخطوات الصحيحة لتحضير وصفة من النشاء الممزوج بماء الورد.

طريقة عمل كريم النشا والليمون الرهيب لتبيض البشرة

من الممكن أن نستخدم النشاء، وماء الورد للتفتيح الطبيعي للبشرة، ومن الممكن أيضا أن ندخل بعض المكونات الأخرى في تلك الخلطة الطبيعية والتي تعزز نضارة الجلد وتجعل خلايا البشرة مفعمة بالحيوية والإشراق، ومن خلال الفقرة التالية نتعرف على أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم في تلك التركيبة الطبيعية والتي تساعد في جعل البشرة خالية من العيوب ومشرقة دائما وهذا ما سنوضحه بمزيد من التفاصيل.

مكونات عمل كريم النشا والليمون الرهيب لتبيض البشرة

المكونات تكون كما يلي:

ملعقة من النشا.

ملعقتان ماء الورد.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة زيت اللوز.

ملعقة زيت الزيتون.

طريقة التحضير لهذا الخليط

الخليط الطبيعي من الممكن أن نحضره كما يلي:

نقوم بالخلط ما بين النشا مع ماء الورد.

في وعاء منفصل نحاول إذابة الجل باستعمال حمام مائي.

نقوم بخلط الجل بماء الورد المخلوط بالنشا.

بقية المكونات توضع ثم نقلب.

بقية المكونات توضع ثم نقلب. نطبق الخلطة مرتين في الأسبوع على البشرة، ولمدة ربع ساعة.

معجزة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة

من الممكن أن نعتمد على تلك الخلطة في التفتيح باستعمال المكونات الآتية:

ملعقة نشا.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة فازلين.

فيتامين سي.

فيتامين إي.

زيت جوز هند.

طريقة التحضير للخليط

الطريقة لا تكون مستدعية إلا لتحضير الوعاء الملائم لخلط جيد ما بين كل المكونات التي قد سبق التعرف عليها مع التذويب التام للفازلين ثم مزجه مع بقية المكونات، والتطبيق يكون بصفة منتظمة حتى ملاحظة النتيجة المرجوة.