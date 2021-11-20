أفضل طريقة لعمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشه بخطوات سهلة وبسيطة

عجينة البيتزا من أحد أسهل وأشهر الوصفات الموجودة بالمطبخ الإيطالي، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والمحبوب لدى الكثير من الكبار والصغار، كما تتصف صلصة البيتزا والجبن بطعمها اللذيذ فهي من الأطباق الأوروبية المشهورة، وللحصول على ألذ بيتزا يجب صنع عجينة البيتزا الإيطالية بطريقة صحيحة فالعجينة هي التي تجمع ما بين النكهات وتظهر العجينة بملمس ناعم فقد تجعلك تستشعر إنك سافرت إلى إيطاليا لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة بأسهل الطرق فتابعونا للتعرف على الطريقة وتحضيرها بكل سهولة في المنزل وحشوها بالطريقة المفضلة لديك. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية المكونات: يتم إحضار ما يعادل ٦أكواب من الدقيق.

حوالي واحد كوب من الماء الفاتر.

يجب إحضار ماء لاستخدامه أثناء العجن.

ما لا يقل عن ٢ملعقه كبيرة من السكر.

حوالي نصف كوب من زيت الزيتون.

ما يعادل ٢ملعقة من الخميرة المناسبة لعجينة البيتزا.

حوالي ملعقة صغيرة ونصف من الملح طريقة التحضير يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به الماء الدافئ ثم السكر والخميرة ويتم تقليبهم جيداً حتى تذوب الخميرة تماماً.

نضع الخليط جانباً لمدة لا تقل عن ١٥دقيقة في مكان دافئ.

يضاف الدقيق والزيت والملح في وعاء واسع حتى يتم تحضير عجينة البيتزا الإيطالية.

بعد ذلك يتم إضافة الخليط السابق تحضيره.

يتم العجن باستخدام اليد أو العجان المناسب حتى تحصلين على عجينة ناعمة الملمس ومتماسكة.

بعد ذلك يتم العجن لمدة قد تصل إلى ١٠دقائق وذلك حتى تحصلين على عجينة مرنة وناعمة

يتم تجهيز وعاء ودهنه قليل من الزيت ودهن العجينة بالزيت.

ثم يتم تغطية العجينة بغطاء مناسب وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

يتم تجهيز سطح مرشوش ببعض الدقيق حتى يتم البدء في العجن مرة أخرى.

يتم تقطيع العجينة على هيئة كرات وتترك لترتاح مرة ثانية لمدة لا تقل عن ٥ دقائق تقريباً. سر نجاح البيتزا يجب تسخين الفرن أولاً قبل أي شئ.

قومي بدهن وجه عجينة البيتزا بزيت الزيتون حتى يصبح لونها ذهبياً.

تزيين مكونات البيتزا بالترتيب لأنها من أسرار نجاح البيتزا، فيجب وضع الصلصة أولاً ثم باقي المكونات بالترتيب، وعلى الوجه يوضع الأجبان حتى تعطيها الرطوبة المطلوبة وجعلها طرية.

لا بد من تقطيعها باستخدام سكين حاد وهى ساخنة، وتقديمها مع الكاتشب. سر نجاح البيتزا وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية بطريقة صحيحة وسهلة يمكنك تجهيزها بسهولة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير. الوسوم

عجينة البيتزا من أحد أسهل وأشهر الوصفات الموجودة بالمطبخ الإيطالي، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والمحبوب لدى الكثير من الكبار والصغار، كما تتصف صلصة البيتزا والجبن بطعمها اللذيذ فهي من الأطباق الأوروبية المشهورة، وللحصول على ألذ بيتزا يجب صنع عجينة البيتزا الإيطالية بطريقة صحيحة فالعجينة هي التي تجمع ما بين النكهات وتظهر العجينة بملمس ناعم فقد تجعلك تستشعر إنك سافرت إلى إيطاليا لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية الهشة بأسهل الطرق فتابعونا للتعرف على الطريقة وتحضيرها بكل سهولة في المنزل وحشوها بالطريقة المفضلة لديك. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية المكونات: يتم إحضار ما يعادل ٦أكواب من الدقيق.

حوالي واحد كوب من الماء الفاتر.

يجب إحضار ماء لاستخدامه أثناء العجن.

ما لا يقل عن ٢ملعقه كبيرة من السكر.

حوالي نصف كوب من زيت الزيتون.

ما يعادل ٢ملعقة من الخميرة المناسبة لعجينة البيتزا.

حوالي ملعقة صغيرة ونصف من الملح طريقة التحضير يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به الماء الدافئ ثم السكر والخميرة ويتم تقليبهم جيداً حتى تذوب الخميرة تماماً.

نضع الخليط جانباً لمدة لا تقل عن ١٥دقيقة في مكان دافئ.

يضاف الدقيق والزيت والملح في وعاء واسع حتى يتم تحضير عجينة البيتزا الإيطالية.

بعد ذلك يتم إضافة الخليط السابق تحضيره.

يتم العجن باستخدام اليد أو العجان المناسب حتى تحصلين على عجينة ناعمة الملمس ومتماسكة.

بعد ذلك يتم العجن لمدة قد تصل إلى ١٠دقائق وذلك حتى تحصلين على عجينة مرنة وناعمة

يتم تجهيز وعاء ودهنه قليل من الزيت ودهن العجينة بالزيت.

ثم يتم تغطية العجينة بغطاء مناسب وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

يتم تجهيز سطح مرشوش ببعض الدقيق حتى يتم البدء في العجن مرة أخرى.

يتم تقطيع العجينة على هيئة كرات وتترك لترتاح مرة ثانية لمدة لا تقل عن ٥ دقائق تقريباً. سر نجاح البيتزا يجب تسخين الفرن أولاً قبل أي شئ.

قومي بدهن وجه عجينة البيتزا بزيت الزيتون حتى يصبح لونها ذهبياً.

تزيين مكونات البيتزا بالترتيب لأنها من أسرار نجاح البيتزا، فيجب وضع الصلصة أولاً ثم باقي المكونات بالترتيب، وعلى الوجه يوضع الأجبان حتى تعطيها الرطوبة المطلوبة وجعلها طرية.

لا بد من تقطيعها باستخدام سكين حاد وهى ساخنة، وتقديمها مع الكاتشب. سر نجاح البيتزا وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة تحضير عجينة البيتزا الإيطالية بطريقة صحيحة وسهلة يمكنك تجهيزها بسهولة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.

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