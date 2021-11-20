اصنعي كفتة الباذنجان بالفرن بطريقة سهلة وخطوات بسيطة جداً

كفتة الباذنجان من الأكلات الشهية اللذيذة التي يتم تحضيرها بخطوات سهلة جداً، فهي عبارة عن شرائح من الباذنجان المقلي محشية بأصابع اللحم المفروم الرائعة، فهو طبق صحي ومتكامل ولذيذ يتم تحضيره على وجبة الغداء أو يمكن تحضيره لوجبة العشاء يمكن تقديمه مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي ومختلف أنواع السلطات حسب الرغبة، ويعتبر هو طبق شهي ويعد فكرة جديدة لتقديم أصابع اللحم المفروم عن الشكل التقليدي لها، ويعد هو من الأطباق المغذية والمشبعة ويعتبر الباذنجان هو من الخضروات التي يصنع منها أطباق عديدة ومتنوعة وجديدة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الباذنجان بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل كفتة الباذنجان الشهية

تتكون الكفتة من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

حبة باذنجان كبيرة .

نصف كيلو لحم مفروم.

حبة بطاطس كبيرة.

فلفل رومي شرائح.

طماطم شرائح.

2 كوب من عصير طماطم.

حبة بصل مبشورة.

ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

بيضة.

نصف كوب من البقسماط.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة صغيرة بهارات كفتة.

نصف ملعقة صغيرة ملح .

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة الباذنجان بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقطع الباذنجان والبطاطس إلي شرائح دائرية ثم تقلي في الزيت نضعها على ورق المطبخ، حتي تجف من الزيت تماماً. نضع مقلاة على النار ونضيف الزيت ونتركه حتي يسخن ثم نضيف الثوم والملح ونقلب المكونات. ثم نضيف عصير الطماطم ونترك الخليط يغلي على نار متوسطة حتي يسبك ثم يرفع من النار. نضيف اللحمة المفرومة في طبق كبير ثم نضيف إليها البقسماط ثم نضيف البيض ونضيف ملعقة من بهارات الكفتة، ثم نضيف البصل المبشور ثم نضيف الملح والفلفل الأسود. نقلب المكونات جيداً ونعجن المكونات باليد، حتي تتماسك العجينة وتتجانس جميع المكونات.

طريقة تشكيل الكفتة

يتم تجهيز الكفتة كما يلي:ـ

ثم نجهز صينية متوسطة الحجم نضع بها شرائح البطاطس المقلية ثم نضع طبقة من شرائح الفلفل الأخضر ونضع فوقها طبقة من شرائح الطماطم. نشكل خليط الكفتة إلي أصابع تتناسب مع شرائح الباذنجان المقلية، ثم نلف كل إصبع من أصابع الكفتة بشريحة من الباذنجان المقلي. ثم نرص أصابع الكفتة في الصينية ثم نصب فوقها خليط صلصة الطماطم المسبك. تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تغلي وتأخذ لون التحمير الجميل، ثم تقدم ساخنة بالهنا والشفا.

فوائد الباذنجان لصحة الجسم

يعد الباذنجان من الخضار المفيد جداً والذي له فوائد عديدة هي كما يلي:ـ