طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم مثل المطاعم

تعتبر الكبسة من أشهر المأكولات في الوطن العربي والسعودي بشكل خاص. وتتنوع طرق الكبسة فيوجد كبسة بالدجاج وباللحم ويوجد العديد من طرق عمل الكبسة السعودية. ولكن سنطرق عليكم اليوم طريقة الكبسة السعودي باللحم. كبسة سعودي باللحم المكونات بصلة متوسطة الحجم ومبروشة.

اضافة كيلو غراما من لحم الغنم بالعظم.

وضع حبة من كل من اللومي والفلفل الاخضر الحلو.

وضع بصلة مقطعة الي ارباع.

ثلاثة اكواب من الارز طويل الحبة.

فصان من الثوم المهروس.

اضافة ثلاث حبات من الطماطم المبروشة.

عود من القرفة.

وضع ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ورقتا غار.

قرن من الفلفل الاخضر.

اربعة فصوص من الهيل والقرنفل.

خمسة فصوص من الفلفل الاسود.

وضع ملعقتان صغيرتان من بهارات الكبسة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

رشة من المكسرات المقلية. طريقة التحضير وضع الارز في طبق وغسله أكثر من مرة بالماء ثم نقعه لمدة ثلاثين دقيقة.

نقوم بوضع اللحم القطع في وعاء واسع واضافة اليه البهارات الصحيحة. ووضعه على نار متوسطة الحرارة ثم غمرهم بالماء لتغطية اللحم بالكامل.

ترك القدر على نار عالية الحرارة حتى يغلي ثم ازالة الرغوة المتكونة على سطحه بملعقة ذات ثقوب.

نقوم بتغطية القدر وتركه على نار خفيفة لمدة ثلاثين دقيقة حتى ينضج تماما.

تصفية اللحم وترك المرق جانبا ثم وضع الفلفل مع توزيع زيت الزيتون عليه في صينية قصيرة الحواف.

ادخاله الي الفرن لمدة عشر الي اثنتي عشرة دقيقة حتى يتحمر قليلا.

نقوم بوضع الفلفل المشوي في كيس نايلون وإغلاقه ثم تركه لمدة عشر دقائق لينفصل لبها عن القشرة الخارجية ثم تقشيره وتقطيعه الي مكعبات صغيرة الحجم.

وضع اللحم في صينية وإدخاله شواية الفرن لمدة عشر دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

وضع الزيت في وعاء سميك القاعدة على نار متوسطة الحرارة لتسخينه.

اضافة كل من البصل والفلفل المشوي والبهار والفلفل ومعجون الطماطم والطماطم الي الزيت وتقليبهم بملعقة خشبية لمدة ثلاث دقائق. نقم بتصفية الارز من الماء ثم وضعه فوق الخضار في الوعاء وتقليبهم بهدوء لتختلط المكونات ببعضها.

اضافة خمسه اكواب من المرق الي وعاء الارز ثم تغطيته وتركه على نار خفيفة حتى ينضج تماما.

سكب الارز في طبق التقديم وتوزيع اللحم عليه وتزيينه بالمكسرات. كبسة صدور الدجاج المكونات اعداد كوب من الارز طويل الحبة.

احضار ملعقتان كبيرتان من المارجارين المليء بالا وميغا 3.

وضع حبة من الليمون مجفف.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ثلاث قطع من صدور الدجاج.

حبة من الطماطم مقطعة الي مكعبات صغيرة.

احضار بصلة مقطعة الي مكعبات صغيرة.

كوبان من مرق الدجاج او الماء.

فصان من الثوم المدقوق.

رشة من الفلفل الاسود حسب الرغبة.

اضافة رشة من القرنفل المطحون.

ملعقة من كل من الهيل الصحيح المطحون والكاري.

رشة من اللوز والصنوبر المحمص للتزيين. طريقة التحضير نقوم بقلي كل من المارجارين البصل والثوم في وعاء متوسط الحجم ثم اضافة الدجاج اليه وقليه لمدة دقيقتين.

اضافة كوب من الطماطم والماء للخليط في القدر مع البهارات جميعها ثم ترك الخليط يغلي لمدة عشرين دقيقة.

نقوم بإزاله الدجاج من الوعاء واضافة الارز وكمية الماء المتبقية لطهي الارز.

تقديم الارز في طبق التقديم ووضع الدجاج فوقه مع تزيينه بالمكسرات. الدقوس المكونات احضار قرن من الفلفل الاخضر الحار.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

اضافة خمس حبات من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

فصان من الثوم.

وضع أربع ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. طريقة التحضير نقوم بوضع الثوم والطماطم معا في الخلاط وضربهم ثم وضعه في وعاء صغير الحجم على النار.

اضافة المكونات المتبقية للخليط في القدر مع كمية قليلة من الماء ثم تركه على نار خفيفة الي ان يتكون لدينا صلصة كثيفة القوام. كبسة سعودي باللحم المكوناتطريقة التحضيركبسة صدور الدجاج المكوناتطريقة التحضيرالدقوس المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعتبر الكبسة من أشهر المأكولات في الوطن العربي والسعودي بشكل خاص. وتتنوع طرق الكبسة فيوجد كبسة بالدجاج وباللحم ويوجد العديد من طرق عمل الكبسة السعودية. ولكن سنطرق عليكم اليوم طريقة الكبسة السعودي باللحم. كبسة سعودي باللحم المكونات بصلة متوسطة الحجم ومبروشة.

اضافة كيلو غراما من لحم الغنم بالعظم.

وضع حبة من كل من اللومي والفلفل الاخضر الحلو.

وضع بصلة مقطعة الي ارباع.

ثلاثة اكواب من الارز طويل الحبة.

فصان من الثوم المهروس.

اضافة ثلاث حبات من الطماطم المبروشة.

عود من القرفة.

وضع ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ورقتا غار.

قرن من الفلفل الاخضر.

اربعة فصوص من الهيل والقرنفل.

خمسة فصوص من الفلفل الاسود.

وضع ملعقتان صغيرتان من بهارات الكبسة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

رشة من المكسرات المقلية. طريقة التحضير وضع الارز في طبق وغسله أكثر من مرة بالماء ثم نقعه لمدة ثلاثين دقيقة.

نقوم بوضع اللحم القطع في وعاء واسع واضافة اليه البهارات الصحيحة. ووضعه على نار متوسطة الحرارة ثم غمرهم بالماء لتغطية اللحم بالكامل.

ترك القدر على نار عالية الحرارة حتى يغلي ثم ازالة الرغوة المتكونة على سطحه بملعقة ذات ثقوب.

نقوم بتغطية القدر وتركه على نار خفيفة لمدة ثلاثين دقيقة حتى ينضج تماما.

تصفية اللحم وترك المرق جانبا ثم وضع الفلفل مع توزيع زيت الزيتون عليه في صينية قصيرة الحواف.

ادخاله الي الفرن لمدة عشر الي اثنتي عشرة دقيقة حتى يتحمر قليلا.

نقوم بوضع الفلفل المشوي في كيس نايلون وإغلاقه ثم تركه لمدة عشر دقائق لينفصل لبها عن القشرة الخارجية ثم تقشيره وتقطيعه الي مكعبات صغيرة الحجم.

وضع اللحم في صينية وإدخاله شواية الفرن لمدة عشر دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

وضع الزيت في وعاء سميك القاعدة على نار متوسطة الحرارة لتسخينه.

اضافة كل من البصل والفلفل المشوي والبهار والفلفل ومعجون الطماطم والطماطم الي الزيت وتقليبهم بملعقة خشبية لمدة ثلاث دقائق. نقم بتصفية الارز من الماء ثم وضعه فوق الخضار في الوعاء وتقليبهم بهدوء لتختلط المكونات ببعضها.

اضافة خمسه اكواب من المرق الي وعاء الارز ثم تغطيته وتركه على نار خفيفة حتى ينضج تماما.

سكب الارز في طبق التقديم وتوزيع اللحم عليه وتزيينه بالمكسرات. كبسة صدور الدجاج المكونات اعداد كوب من الارز طويل الحبة.

احضار ملعقتان كبيرتان من المارجارين المليء بالا وميغا 3.

وضع حبة من الليمون مجفف.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ثلاث قطع من صدور الدجاج.

حبة من الطماطم مقطعة الي مكعبات صغيرة.

احضار بصلة مقطعة الي مكعبات صغيرة.

كوبان من مرق الدجاج او الماء.

فصان من الثوم المدقوق.

رشة من الفلفل الاسود حسب الرغبة.

اضافة رشة من القرنفل المطحون.

ملعقة من كل من الهيل الصحيح المطحون والكاري.

رشة من اللوز والصنوبر المحمص للتزيين. طريقة التحضير نقوم بقلي كل من المارجارين البصل والثوم في وعاء متوسط الحجم ثم اضافة الدجاج اليه وقليه لمدة دقيقتين.

اضافة كوب من الطماطم والماء للخليط في القدر مع البهارات جميعها ثم ترك الخليط يغلي لمدة عشرين دقيقة.

نقوم بإزاله الدجاج من الوعاء واضافة الارز وكمية الماء المتبقية لطهي الارز.

تقديم الارز في طبق التقديم ووضع الدجاج فوقه مع تزيينه بالمكسرات. الدقوس المكونات احضار قرن من الفلفل الاخضر الحار.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

اضافة خمس حبات من الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

فصان من الثوم.

وضع أربع ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم. طريقة التحضير نقوم بوضع الثوم والطماطم معا في الخلاط وضربهم ثم وضعه في وعاء صغير الحجم على النار.

اضافة المكونات المتبقية للخليط في القدر مع كمية قليلة من الماء ثم تركه على نار خفيفة الي ان يتكون لدينا صلصة كثيفة القوام. كبسة سعودي باللحم المكوناتطريقة التحضيركبسة صدور الدجاج المكوناتطريقة التحضيرالدقوس المكوناتطريقة التحضير

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