طريقة عمل كفتة الأرز بالصلصة في البيت بطعم شهي ومختلف

تعد كفتة الأرز من الأطباق الشهيرة في مصر والدول العربية، وتتميز بالطعم والرائحة الشهية اللذيذة مما يجعل الكثيرون لتناولها بكثرة على المائدة، وذلك ترغب أكثر السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وهي مكوناتها بسيطة وسهلة ومتوافرة في كل بيت ولا تحتاج إلى جهد، ومن خلال موقع ثقفني ننشر لكم طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية بتكات وأسرار من البيت. مقادير أرز الكفتة بالصلصة كيلو لحمة مفرومة

كوب أرز مغسول ومطحون ناعم

2 بصل متوسط ​​الحجم.

ثوم مفروم ناعم

فلفل اسود.

بهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

كوب كزبرة.

حفنة من الشبت.

حفنة من البقدونس والكمون.

ملعقتين من النعناع الجاف. طريقة تحضير أرز الكفتة باللحم المفروم: نحضر وعاء ونضع اللحم المفروم والأرز مع بعض ونخلط المكونات جيداً نقوم بعد ذلك بفرم البصل ناعم مع الخضرة الكزبرة والثوم والبقدونس والنعناع ونخلط المكونات نضع جميع البهارات مع اللحم المفروم والأرز المطحون مع بعضهم بعد ذلك نشكل الكفتة الأرز على شكل كور أو أصابع صغيرة ندهن اليدين بالقليل من الزيت حتي تتحكم في تشكيل كفتة الأرز. نحضر قدر كبير من الزيت ونقوم بالتسخين ثم نضع كفتة الأرز في زيت غزير حتي تنضح وتصبح لونها ذهبي كما تريد. مقادير صلصة كفتة الأرز 3 فصوص ثوم

طماطم ، مهروسة في الخلاط

2 بصل صغيرة مفروم

ملح وفلفل أسود طريقة تحضير صلصة الطماطم نحضر وعاء ونضع القليل من الزبد أو السمن ونضع الثوم والبصل المفروم ونقلب المكونات حتي تصبح لونها ذهبي. ثم نضع صلصة الطماطم المفرومة على البصل والثوم ونتركها لمدة عشر دقايق حتي تنضج وتتسبك مقادير صنع كفتة الأرز مع نجلاء الشرشابي نصف كيلو لحم مفروم

كوب دقيق أرز

بصل مبشور

ملح

فلفل اسود

كوب شبت وبقدونس وكزبرة مفرومة

نصف ملعقة صغيرة بهارات طريقة تحضير كفتة الأرز نقوم بخلط جميع المكونات في الكابة حتي تصبح المكونات ناعماً نقطع كفتة الأرز على شكل صوابع أو كور نحضر مقلاة على النار بالزيت غزير ،ونقوم بقلي كفتة الأرز حتي تصبح لونها ذهبي وتقدم كفتة الأرز مع طبق الأرز الأبيض فقط الوسوم

تعد كفتة الأرز من الأطباق الشهيرة في مصر والدول العربية، وتتميز بالطعم والرائحة الشهية اللذيذة مما يجعل الكثيرون لتناولها بكثرة على المائدة، وذلك ترغب أكثر السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها في المنزل وهي مكوناتها بسيطة وسهلة ومتوافرة في كل بيت ولا تحتاج إلى جهد، ومن خلال موقع ثقفني ننشر لكم طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية بتكات وأسرار من البيت. مقادير أرز الكفتة بالصلصة كيلو لحمة مفرومة

كوب أرز مغسول ومطحون ناعم

2 بصل متوسط ​​الحجم.

ثوم مفروم ناعم

فلفل اسود.

بهارات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

كوب كزبرة.

حفنة من الشبت.

حفنة من البقدونس والكمون.

ملعقتين من النعناع الجاف. طريقة تحضير أرز الكفتة باللحم المفروم: نحضر وعاء ونضع اللحم المفروم والأرز مع بعض ونخلط المكونات جيداً نقوم بعد ذلك بفرم البصل ناعم مع الخضرة الكزبرة والثوم والبقدونس والنعناع ونخلط المكونات نضع جميع البهارات مع اللحم المفروم والأرز المطحون مع بعضهم بعد ذلك نشكل الكفتة الأرز على شكل كور أو أصابع صغيرة ندهن اليدين بالقليل من الزيت حتي تتحكم في تشكيل كفتة الأرز. نحضر قدر كبير من الزيت ونقوم بالتسخين ثم نضع كفتة الأرز في زيت غزير حتي تنضح وتصبح لونها ذهبي كما تريد. مقادير صلصة كفتة الأرز 3 فصوص ثوم

طماطم ، مهروسة في الخلاط

2 بصل صغيرة مفروم

ملح وفلفل أسود طريقة تحضير صلصة الطماطم نحضر وعاء ونضع القليل من الزبد أو السمن ونضع الثوم والبصل المفروم ونقلب المكونات حتي تصبح لونها ذهبي. ثم نضع صلصة الطماطم المفرومة على البصل والثوم ونتركها لمدة عشر دقايق حتي تنضج وتتسبك مقادير صنع كفتة الأرز مع نجلاء الشرشابي نصف كيلو لحم مفروم

كوب دقيق أرز

بصل مبشور

ملح

فلفل اسود

كوب شبت وبقدونس وكزبرة مفرومة

نصف ملعقة صغيرة بهارات طريقة تحضير كفتة الأرز نقوم بخلط جميع المكونات في الكابة حتي تصبح المكونات ناعماً نقطع كفتة الأرز على شكل صوابع أو كور نحضر مقلاة على النار بالزيت غزير ،ونقوم بقلي كفتة الأرز حتي تصبح لونها ذهبي وتقدم كفتة الأرز مع طبق الأرز الأبيض فقط

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