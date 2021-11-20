طريقة عمل البيتزا السريعة: في المنزل بخطوات بسيطة ومضمونة 2021

نقدم لكم طريقة عمل البيتزا السريعة ، التي تعد من اجمل الطرق للأعداد البيتزا، حيث تشتهر عمل البيتزا في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية، حيث تتميز أيضا البيتزا السريعة بسهولة عملها في اقل وقت ممكن في المنزل بخطوات سهلة جدا، والنتيجة مثل اكبر المطاعم، وتعتبر من اجمل الأكلات التي يمكن تقديمها في المصيف والرحلات للأطفال ويحب تناولها الجميع ويمكن حشوها بأكثر من حشو مثل حشو الجنبة وحشو اللحوم وأنواع كثيرة جدا، واليوم سوف نقدم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بخطوات بسيطة جدا والنتيجة مثل اكبر للمطاعم2021.

مكونات طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بخطوات بسيطة ومضمونة

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل اجمل بيتزا سريعة في المنزل باقل تكلفة وفي اقل وقت ممكن وهي كما يلي:-

مكونات عجينة البيتزا

ثلاث أكواب من الدقيق.

معلقة من الخميرة الفورية.

نصف معلقة كبيرة من الملح.

معلقة من السكر.

معلقتين من الحليب البودرة.

ربع معلقة من الثوم البودرة.

نصف معلقة من الزعتر المجفف.

ثلاث معالق من الزبادي.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ماء بالتدريج.

مكونات الحشو

نصف كليو من اللحمة المفرومة.

معلقتين من صلصة البيتزا.

جبنة شيدر.

جبنة موتزاريلا.

فلفل اخضر.

زيتون اسود مخلي.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا وسريعة أيضا لتحضير البيتزا في البيت بخطوات سهلة جدا دون تعب وتوفر في الوقت معكم وتصبح مثل الجاهزة وهي كالاتي:-

تحضير العجينة

نحضر إناء عميق للعجن ونضع بداخلة الدقيق والخميرة والسكر والملح والحليب البودرة والزعتر والثوم ونقلب المكونات الحافة جيدا. ثم نصيف الزبادي والماء بتدريج ونخلط المكونات جيدا مع إضافة زيت الزيتون بتدريج خلال العجن ونستمر في خلط المكونات. ونستمر في العجن حتي تصبح لدينا عجينة طرية وغير لاصقة ونغطيها وندخلها الثلاجة وحتي تخمر لمدة 3ساعات ثم نخرجها.

تجهيز البيتزا في المنزل

سوف نتعرف علي طريقة سهلة للغاية في تحضير وتجهيز البيتزا بكل سهولة وهي كما يلي:-

نقسم العجينة إلي نصفين ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة ثم نضع زيت في الصينية ونفردها علي حجم الصينية ونحدث بها فجوات بالشوكة.

ثم نضع صلصة البيتزا ثم مشكل جبنة شيدر و موتزاريلا ونضع طبقة من الفلفل الأخضر ثم طبقة من اللحمة المفرومة ثم الزيتون والجنبة الموتزاريلا.

يجب تسخن الفرن علي درجة حرارة عالية جدا قبل إدخال الصينية ألي الفرن ثم ندخل الصينية إلي الفرن ونتركها حتي تستوي.

ثم نخرجها ونقطعها وتقدم ويقدم بجانبها الكاتشب والطحينة والبطاطس المقلية وتقدم للأطفال بألف هنا وشفا عليكم .

أسرار نجاح البيتزا السريعة في المنزل للحصول علي بيتزا ومثل الجاهزة تماما

نتعرف الأن علي بعض أسرار نجاح البيتزا في المنزل بكل سهولة مثل اكبر المطاعم في معظم الدول العربية وهي كالتالي:-

يفضل عدم الاستعجال وترك العجينة حتي تخمر بشكل كبير وطبيعي. ثم لازم بعد ما نقسم العجينة نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة حتي تنفرد بشكل كبير ومضمون. يجب أن نحدث بها فجوات باستخدام الشوكة قبل وضع الصلصة عليها لكي تعطيكم افضل نتائج. يجب أن تكون الجبنة بنفس درجة حرارة الغرفة مع إضافة معلقة من الحليب عليها. ثم يجب تسخن الفرن أولا علي درجة حرارة عالية جدا قبل وضع البيتزا بداخلها.

فوائد تناول البيتزا السريعة في المنزل للحصول علي جسم صحي

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة بتناول البيتزا السريعة وكيفية الحصول علي فوائدها في اقل وقت ممكن وهي كالاتي:-