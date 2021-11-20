جهزي بنفسك لقمة القاضي العراقية الهشة في المنزل بدلا من شرائها جاهزة

طريقة عمل لقمة القاضي العراقية في المنزل بكل بساطة، وتعد من أنواع الحلويات المشهورة والتي يقوم بعملها الكثير بسبب هشاشتها وطعمها الخرافة، وهي تقدم في وجبة الإفطار أو بين الوجبات وخصوصاً في شهر رمضان، يوجد لهذا النوع من الحلويات أسماء عديدة مختلفة على حسب كل دولة والاسم المعروف بها وهذه الأسماء اللقيمات أو الزلابية أو العوامات او لقمة القاضي، وتختلف مكونات تحضيرها من وصفة لأخرى وهذه الوصفة تتكةن من النشا والدقيق والخميرة والحليب والسكر، ونظراً للأسعار الغالية التي نمر بها خلال هذه الأيام يجب أن نحرص على القيام بعمل الأكلات والحلويات في المنزل أفضل بالإضافة إلى ضمان نظافتها، واليوم سوف نعرض على حضراتكم مكونات عمل لقمة القاضي العراقية وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل لقمة القاضي العراقية

تعتبر مكونات عمل لقمة القاضي العراقية من أفضل المكونات وأرخصها فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من النشا.

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

زيت للقلي.

شربات.

ماء دافئ.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طريقة تحضير هذه الحلوى من طريقة إلى أخرى على حسب كل فرد وطريقته ولكن أهم شئ تكون الطريقة ناجحة وهذه الطريقة كالآتي: