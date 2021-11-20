حيل ونصايح موضة كل بنت محتاجة تعرفهم

اي بنت بيكون نفسها تبقى ماشية على الموضة وفي نفس الوقت تحافظ على شياكتها واناقتها ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك مع كل بنات حوا حيل ونصايح موضة هتساعدك على دمج وتنسيق القطع المختلفة مع بعض.

حيل ونصايح موضة:

خليكي بسيطة:

اول واهم قاعدة او نصيحة هي البساطة ، خليكي بسيطة من خلال اختيار التيشرتات الاساسية زي تيشرتات الرسوم المتحركة, الكوميك جرافيك او الرسوم الكوميدية, الجينز, الجيبة, الشورتات, الفساتين ، وماتنسيش تمزجي الانماط المختلفة مع بعض ، على سبيل المثال ، لو لابسة جيبة او فستان فلورال مع توب مخطط او العكس ، في الحالة دي البسي شوز ملون بلون واحد مع اختيار شنطة واكسسوارات بسيطة.

الطبقات:

الطبقات هي واحدة من نصايح الموضة اللي لازم كل بنت تعرفها ، البسي بعض القطع مع بعض بطرق مختلفة عشان تضيفي لوك طبقات ، على سبيل المثال ، ممكن تلبسي تيشرت طويل تحت سويتر بحجم كبير وتنسقي معاهم شورت تحته ليجينج او تنسقيهم مع جيبة او فستان وهيكون لوك مناسب للخريف والشتا ، ممكن كمان تلبسي اتنين سويتر فوق بعض لو الجو بارد ، وافتكري دايما لما تيجي تلبسي الطبقات ما تلبسيش حاجات كتير في وقت واحد لاه هيطلع الشكل فوضوي اكتر من انه انيق.

مزج الانماط المختلفة مع بعض:

النصيحة دي لازم تدوري وتشوفي لوك كتير ليها عشان تعرفي تنسقي صح لان مش كل الانماط ممكن تدمجيها مع بعض ، بعض الانماط بتبقى حلوة جدا مع بعض ، والبعض ماينفعش دمجهم ، افتكري دايما تعملي توازن في اللوك عن طريق دمج قطعة واحدة منقوشة مع قطع سادة لباقي الطقم.

تأثير اختيار الشوز على اللوك:

من النصايح المهمة هي اختيار الشوز المناسب للوك ، سواء كانت احذية فلات او بكعب ، وخليكي جريئة ومتخافيش من تجربة حاجات جديدة ، زي اختيار شوز بألوان ملونة مختلفة بدل الاعتماد على اللون الابيض والاسود بس او احذية البالرينه.

الاكسسوارات:

الاكسسوارات زي الاحزمة, السكارف, العقد او السلاسل تقدري تستخدميها لاضافة لاضافة لون او طبعة للوك السادة ، ممكن كمان تجربي تلبسي حلقان باحجام مختلفة لان الحلقان الصغيرة بتبين الوش اكبر من الطبيعي ، وبننصحك تجربي اشكال مختلفة من الاكسسوارات قدام المرايا وتشوفي المناسب اكتر عليكي.

افكار بالصور لتنسيق اللوك بتاعك:

حيل ونصايح موضة

نصايح موضة لل Plus size للوك انيق في كل الاوقات