طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل المعجزة لتبيض المناطق الداكنة بالجسم وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشره يعد مستحضر ذو قوة في التحسين من جمال البشرة ونقائها، كما أنها تعد خلطة من الخلطات التي تبعث على النضارة والإشراقة الدائمة، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أفضل الخلطات التي تساعد على التحسين من لون الجلد، وتحسين مستوى النضارة وتعزيز نعومة ملمس الجلد، وإزالة أي خلايا تكون ميتة على سطح البشرة، والتي تكون متسببة في شحوب الجلد واصفراره، وفيما يلي أهم المقادير وطريقة الإعداد المتبعة لخلطة القرنفل مع الفازلين والتي تعد نتائجها في التبييض لا تبارى.

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشره

كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشره وصفة من الوصفات الطبيعية والأساسية في الحصول على البشرة النضرة والخالية من أي تجاعيد أو ألوان داكنة، حيث أن عمل الوصفة يكون منحصر في إعادة لون البشرة إلى نضارتها ومستوى جمالها، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات الأساسية في خلطة القرنفل والفازلين الطبيعية للتفتيح:

المكونات الرئيسية لكريم من الفازلين مع القرنفل لتبييض البشرة

كريم من مكون الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع له من خلال الاستعانة بالمكونات التي نحن بصدد الذكر لها عبر الآتي في النقاط القادمة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة قرنفل مسحوقة.

ملعقة ليمون.

ملعقة نشاء.

ملعقة دقيق.

زيت الزيتون.

ما هي الطريقة المستخدمة في التحضير؟

كي يتم التحضير للخليط بشكل بسيط وميسر من خلال الاستعانة بالمكونات التي قد سبق التعرف عليها من خلال الفقرة السابقة ولا بد من المزج الجيد حت نجد أن المقدار قد تحول لخليط كريمي غني ناعم يسهل تطبيقه على البشرة وبمنتهى السهولة.

تطبيق الخليط على البشرة:

التطبيق يكون سريع على الجلد لأن الخليط ناعم وسهل الفرد، ومن ثم لا بد من استخدام الخليط بعد التنظيف للجلد باستعمال الماء الفاتر، ومن ثم يتم التجفيف للوجه بقطعة من القطن، ثم نبدأ في التوزيع لكل الكريم على البشرة، ولا بد من مراعاة التدليك وبرفق لكل الجلد، والتطبيق يكون باستمرار مع التكرار مرتينووسوف تلاحظين النتيجة المذهله بنفسك بياض ولمعان للجسم