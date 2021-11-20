كيكة الجيلي سهلة وسريعة بتكات المحلات

كيكة الهوهوز هي حلوى شهية يعشقها كل الاشخاص بصفة عامة واطفالنا الصغار بصفة خاصة حيث عند السماع بوجود كيكة يتسارعو ويتسابقو على تناولها.

ونرغب ايضاً في طرق سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في مطبخنا ليسهل تجهيزها فأي وقت وسوف نتناول طريقة سهلة وبسيطة ومبتكرة وهي كيكة الهوهوز بصوص النوتيلا وهي من أشهى أنواع الكيكات المبكرة والهشة و اللذيذة. مكونات كيكة الهوهوز اللذيذة : كوب ونصف دقيق

٥ بيضات.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب كاكاو خام غير محلى.

كوب إلا ربع زيت.

كوب ماء.

قطعة زبدة.

فانيليا.

٣ معالق بيكينج بودر. طريقة عمل كيكة الهوهوز : نقوم بخفق البيض والفانيليا والسكر لمدة ٥ دقائق حتى نحصل على قوام ثقيل وفاتح اللون. نضيف الماء والزيت واخفق علي سرعة منخفضة. نقوم بإضافة الكاكاو للدقيق و نخلهم. نضيف الدقيق والكاكاو المنخول لخليط البيض ونضربهم بالمضرب اليدوي العادي حتى تتجانس المكونات. يكون قوام خليط الكيك كريمي وليس خليط ثقيل. في صينية مدهونة زيت ورشة كاكاو نسكب خليط الكيك وندخلة الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط لمدة من ٤٠ ل ٤٥ دقيقة. يجب تسخين الفرن قبل دخول صينية الكيكة ب ربع ساعة. تحضير صوص الشيكولاتة بطريقة جديدة: ٤ معالق زبدة.

٥ معالق كبيرة حليب مكثف محلى.

٨ معالق كاكاو خام. طريقة التحضير: في وعاء نضع الزبدة و الحليب المكثف و الكاكاو الخام ونضربهم جيداً بالمضرب حتى تمتزج المكونات مكونة صوص الشيكولاتة اللذيذ. بعد خروج الكيك من الفرن نتركها تبرد تماماً ثم نضيف عليها صوص الشيكولاتة. مكونات تحضير صوص النوتيلا: كوب إلا ربع كاكاو خام.

ربع كوب نسكويك.

كوب إلا ربع زيت.

كوب سكر بودرة.

ربع كوب حليب.

مكسرات حسب الرغبة مفرومة. طريقة تحضير صوص النوتيلا: في الخلاط نضع الحليب و الكاكاو و السكر و النسكويك ونضرب المكونات معاً

حتى تتجانس وتمتزج ثم نسكب الزيت تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تنتهي كمية الزيت. نستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متماسك. نتحكم في قوام الخليط بكمية الحليب لو صوص النوتيلا ثقيل نضيف قليل من الحليب حتى نحصل على القوام المطلوب. ثم نضيف المكسرات المفرومة الصوص.

ونقوم بتزين كيكة الهوهوز بصوص النوتيلا. طريقة عمل كيكة الجيلي : كوب ونصف دقيق.

نصف كول حليب.

نصف كوب زيت.

٢ بيض

فانيليا

رشة ملح

بيكينج بودر

٢ كيس جيلي.

فراولة وموز متقطع حلقات.

كريم شانتية. طريقة عمل الكيكة الجيلي : نضرب البيض مع السكر والفانيليا جيداً. ثم نضيف الحليب والزيت والدقيق و نضرب حتى تمتزج المكونات. في صينية مدهونة زيت نسكب خليط الكيك وندخلة الفرن. نتركها تبرد ونضيف لها طبقة من الكريم شانتية. نضع قطع الفراولة والموز علي الكريم شانية ثم نسكب عليهم الجيلي بعد ما يبرد تماماً وندخل الكيكة الثلاجة لمدة ٤ ساعات حتى تتماسك طبقة الجيلي. طريقة تحضير الجيلي نحضر ٢ كوب ما مغلي وعلية كوب ماء بارد ونضيف ٢ الجيلي ونقلبهم معاً. مكونات كيكة الهوهوز اللذيذة :طريقة عمل كيكة الهوهوز :تحضير صوص الشيكولاتة بطريقة جديدة:طريقة التحضير:مكونات تحضير صوص النوتيلا:طريقة تحضير صوص النوتيلا:طريقة عمل كيكة الجيلي :طريقة عمل الكيكة الجيلي : يمكن تبديل طبقة الكريم شانتيه بالكاسترد اللذيذ. تجهيز الكاسترد اللذيذ: ٢ كوب حليب

٣ ملعقة كبيرة كاسترد

فانيليا.

٢ ملعقة كبيرة سكر. طريقة تحضير الكاسترد : في وعاء نقوم نتقليب الحليب مع الكاسترد والسكر والفانيليا على البارد. نرفع المقدار على النار و نقلب بأستمرار حتى يثقل الكاسترد. نتركة ليبرد ثم نقوم بوضعة على الكيكة وندخلها الثلاجة حتى تتماسك طبقة الكاسترد. ثم نقوم بوضع على طبقة الكاسترد طبقة الجيلي وقطع موز متقطع شرائح. مكونات كيكة بدون بيض : كوب دقيق.

1 كوب سكر.

كوب وربع عصير برتقال.

6 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة عمل كيكة بدون بيض: نخلط عصير البرتقال والزيت والفانيليا والخل معاً في وعاء ونقلبهم. نخلط الدقيق والسكر وبيكنج بودر معاً. نضع المكونات السائلة على المكونات الجافة ونخلط بالملعقة حتى تمتزج المكونات. نسكب خليط الكيك بقالب مدهون زيت ورشة دقيق وندخلة الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. تجهيز الكاسترد اللذيذ:طريقة تحضير الكاسترد :مكونات كيكة بدون بيض :طريقة عمل كيكة بدون بيض:

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