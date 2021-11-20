وصفة خبز الحليب بعجينة قطنية هشة وبمذاق مميز وشهي أحلى من المخابز

وصفة خبز الحليب ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وقوامه الهش والقطني، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، كما أنه حفيف على المعدة، ويقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة الخبز التركي المنفوخ بالمقلاة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة خبز الحليب بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وصفة خبز الحليب

تتكون وصفة خبز الحليب من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 أكواب من الدقيق.

كوب ونصف حليب دافئ.

ربع كوب ماء دافئ.

ربع كوب زبدة مذابة أو زيت زيتون.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

بياض بيضة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وصفة خبز الحليب بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب الدافئ والماء الدافئ والسكر والخميرة، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الزبدة المذابة وبياض البيضة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضيف الملح ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب جيداً بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل عجينة ناعمة ومتماسكة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء وندهنها بالزيت، ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافئ.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى كرات حسب الحجم المرغوب.

ثم نحضر صواني فرن ونضع فيها ورق زبدة، ثم نرص فيها كرات العجين

ثم نغطيهم ونتركهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نخضر وعاء ونضيف إليه صفار بيضة وملعقة كبيرة من الحليب، ثم نخلطهم جيداً

ثم نفرد كرات العجين قليلاً باليد، ثم ندهن الوجه بخليط صفار البيض.

ثم نتركهم يختمروا مرة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بعمل خطوط في الفطائر بالطول والعرض.

ثم نرش على الوجه القليل من السمسم وحبة البركة.

ثم ندخل الصواني فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 230 درجة مئوية في الرف الأسفل حتى تتحمر من أسفل، ثم في الرف الأعلى حتى يحمر الوجه.

بعد ذلك نخرج الصواني من الفرن، وندهن وجه الخبز بالزبدة.

ثم نقدم خبز الحليب في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح وصفة خبز الحليب

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح وصفة خبز الحليب، وهي كالآتي: