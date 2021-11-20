طريقة عمل روج الشفايف الثابث بمكونات طبيعية موجودة في بيتك

من أكثر المستحضرات التجميلية هو احمر الشفايف، والذي يتكون من مجموعة من المرطبات، مع بعض المواد الملونة، والذي إذا تم شرائه جاهز وهذا مايحدث بالفعل غالبًا، فتكون تلك المواد كيميائية يمكن أن تصر بالشفايف، أما الآن فيمكنك عمل احمر الشفاه الخاص بك في المنزل بمواد امنه غير مكلفة مع اختيار الدرجة المناسبة لكي وهذا ماسوف تتعرفين عليه الآن من خلال هذا المقال.

طريقة عمل احمر الشفاه في المنزل

دائمًا ماتقومي بشراء احمر الشفايف، وذلك لأنه من أهم المستحضرات التي تعطي لشفايفك الجاذبية والجمال المطلوب، والان استغني عن هذا وقومي بعمل الأحمر بنفسك بدون اي مجهود وطريقة التحضير كالأتي:

صنع أحمر شفاه طبيعي بالفازلين

المكونات

ملعقتين من الفازلين.

ألوان طبيعية لون احمر يمكن شرائها من العطارة.

بعض النقاط من الفانيليا.

طريقة التحضير

ضعي الفازلين في طبق معدني وقومي بعمل حمام مائي له.

انتظري حتى يذوب الفازلين ويصلح مثل الزيت.

الان أضيفي المكونات الأخرى إلى الفازلين وذلك بغرض أن يتم التجانس بشكل كبير.

الان ضعي هذا المزيج بعد خلطه في علبة صغيرة الحجم.

ضعيها داخل الثلاجة.

يمكنك الآن استخدام هذا الخليط في اي وقت باستخدام فرشاة أحمر الشفايف بكل سهولة.

طريقة عمل احمر شفايف طبيعي بالزيوت الطبيعية

المكونات

ملعقتين من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من شمع العسل الطبيعي.

قطرات من أي زيت عطري مثل زيت النعناع أو اللافندر.

لون طعام طبيعي، وذلك ما يتم تحديد درجة الأحمر التي تريدينها.

كمية مناسبة بسيطة من الماء.

طريقة التحضير: