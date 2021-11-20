الهريسة بالطعم الأصلي مثل المحلات

تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية المعروفة في العالم العربي بمذاقها الشهي المميز، والتي يقبل الناس على شرائها من المحلات بكثرة وخاصة في أيام المناسبات والأعياد، كما أنها من الحلويات التي يكثر تقديمها في شهر رمضان المبارك حيث يقبل الناس على تناول الحلويات بكثرة، ويمكننا تحضير الهريسة في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الهريسة الأصلية بطريقة هبة أبو الخير. مكونات الهريسة 4 أكواب من السميد الخشن (750 جرام).

2 كوب إلا ربع من السكر (350 جرام).

2 كوب وثلث من جوز الهند (125جرام).

كوب إلا ربع من السمن البلدي (150 جرام).

1كوب من الدقيق الفاخر (125جرام).

كوب إلا ثلث من الشربات الثقيل (125 جرام).

كوب من الحليب (200 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام). للتزيين مكسرات. الشربات 2 كوب ونصف من السكر (500 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون (1 جرام).

2 كوب من الماء (400 جرام).

4 ملاعق كبيرة عسل جلوكوز أو عسل نحل ( اختياري).

ملعقة كبيرة من السمن البلدي. طريقة التحضير نقوم أولاً بعمل الشربات فنضع الماء والسكر في قدر على النار مع التقليب حتى يذوب السكر، عندما يبدأ الشربات في الغليان نضع ملح الليمون. ثم نترك الخليط يغلي لمدة 7 دقائق ثم نطفئ النار ونضيف عسل الجلوكوز وملعقة من السمن البلدي. نقوم بخلط السميد، الدقيق، جوز الهند، السكر مع التقليب الجيد، ثم نضيف السمن البلدي مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع السمن جيداً. نخلط الحليب مع الشربات الثقيل والفانيليا ثم نضيفهم على الخليط السابق، ثم نقلب حتى تختلط المكونات مع بعضها. نضع الخليط في صينية مقاس 30 مدهونة بالسمن ويفرد بالتساوي. ندهن الهريسة بمسحة من الشربات الثقيل لكي تأخذ لون مميز أثناء الخبز، ثم تزين بقطع المكسرات على حسب الذوق. تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة على الرف الأوسط. عندما تنضج تماماً تسقي بالشربات الدافئ ونتركها تبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية طريقة عمل الشربات الثقيل نخلط 2 كوب من السكر مع كوب ماء في قدر على النار، عندما يبدأ الشربات في الغليان نضيف 1 جرام من ملح الليمون أو عصير نصف ليمونة. نترك الشربات يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ثم نطفئ النار ونتركه يبرد تماماً. الوسوم

تعتبر الهريسة من الحلويات الشرقية المعروفة في العالم العربي بمذاقها الشهي المميز، والتي يقبل الناس على شرائها من المحلات بكثرة وخاصة في أيام المناسبات والأعياد، كما أنها من الحلويات التي يكثر تقديمها في شهر رمضان المبارك حيث يقبل الناس على تناول الحلويات بكثرة، ويمكننا تحضير الهريسة في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الهريسة الأصلية بطريقة هبة أبو الخير. مكونات الهريسة 4 أكواب من السميد الخشن (750 جرام).

2 كوب إلا ربع من السكر (350 جرام).

2 كوب وثلث من جوز الهند (125جرام).

كوب إلا ربع من السمن البلدي (150 جرام).

1كوب من الدقيق الفاخر (125جرام).

كوب إلا ثلث من الشربات الثقيل (125 جرام).

كوب من الحليب (200 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام). للتزيين مكسرات. الشربات 2 كوب ونصف من السكر (500 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون (1 جرام).

2 كوب من الماء (400 جرام).

4 ملاعق كبيرة عسل جلوكوز أو عسل نحل ( اختياري).

ملعقة كبيرة من السمن البلدي. طريقة التحضير نقوم أولاً بعمل الشربات فنضع الماء والسكر في قدر على النار مع التقليب حتى يذوب السكر، عندما يبدأ الشربات في الغليان نضع ملح الليمون. ثم نترك الخليط يغلي لمدة 7 دقائق ثم نطفئ النار ونضيف عسل الجلوكوز وملعقة من السمن البلدي. نقوم بخلط السميد، الدقيق، جوز الهند، السكر مع التقليب الجيد، ثم نضيف السمن البلدي مع التقليب حتى تمتزج المكونات مع السمن جيداً. نخلط الحليب مع الشربات الثقيل والفانيليا ثم نضيفهم على الخليط السابق، ثم نقلب حتى تختلط المكونات مع بعضها. نضع الخليط في صينية مقاس 30 مدهونة بالسمن ويفرد بالتساوي. ندهن الهريسة بمسحة من الشربات الثقيل لكي تأخذ لون مميز أثناء الخبز، ثم تزين بقطع المكسرات على حسب الذوق. تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 30 دقيقة على الرف الأوسط. عندما تنضج تماماً تسقي بالشربات الدافئ ونتركها تبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية طريقة عمل الشربات الثقيل نخلط 2 كوب من السكر مع كوب ماء في قدر على النار، عندما يبدأ الشربات في الغليان نضيف 1 جرام من ملح الليمون أو عصير نصف ليمونة. نترك الشربات يغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة ثم نطفئ النار ونتركه يبرد تماماً.

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