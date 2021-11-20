طريقة صنع كريم الأرز وماء الورد لإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة وتفتيح البشرة

كريم الأرز وماء الورد أقوى الوصفات الطبيعية التي تستطيع السيدات استخدامها في تفتيح البشرة، أو إزالة التجاعيد من الوجه، والخطوط الرفيعة التي تظهر بالجسم وخاصة بعد الولادة، كما يساعد البشرة على إنتاج مادة الكولاجين، وتجعل الوجه ممتلئاً بعيداً عن حقن البوتوكس، وطريقة تحضير الكريم بسيطة جيداً ولا تحتاج منا وقت طويل أو مجهود، لأن مكوناته متوفرة ورخيصة الثمن، وهذا الكريم لا يحتوي على مواد تؤثر على البشرة عند استخدامه لفترات طويلة، وأفضل من الكريمات الصناعية التي تحتوي مركبات كيميائية تضر بالبشرة عند كثرة استخدامها، كما تسبب الالتهابات وحكة الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد الرائع في إزالة التجاعيد من الوجه، وتفتيح البشرة.

مكونات عمل كريم الأرز وماء الورد

تحتوي هذه الوصفة على بعض المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة وهى كما يلي:-

1 ملعقة كبيرة أرز مطحون.

1 ملعقة كبيرة نشا.

نصف كوب من ماء الورد، أو ماء الأرز بعد سلقه.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير كريم الأرز وماء الورد الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهى كما يأتي:-

نقوم بخلط الأرز المطحون مع النشا، ثم نقوم بعجنهم بماء الورد حتى يصبح الخليط سميك القوام. نغسل الوجه بالماء جيداً، ثم نقوم بفرد الكريم على البشرة وأسفل العينين ونتركه مدة 30 دقيقة، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر، ثم نقوم بغسلها بالماء البارد الذي يعمل على سد المسام. نكرر هذه الوصفة يومياً حتى نحصل على بشرة بيضاء وصافية وخالية من التجاعيد تماماً.

فوائد الأرز للبشرة

يحتوي الأرز على العديد من الفوائد للبشرة وهى كالتالي:-

يعالج جفاف البشرة ويعيد لها رطوبتها وحيويتها.

يحارب مشكلة حب الشباب التي تزعج الكثير من الشباب خلال فترة المراهقة.

يعمل على تجديد خلايا الجلد الميت، كما يخلص البشرة من الجلد الميت.

يعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الثلج.

وجعلها بيضاء مثل الثلج. يساعد في تقوية الدورة الدموية.

يحمي البشرة من الشوارد الحرة، التي تعمل على شيخوخة الجلد.

يعمل على تضييق المسام الواسعة.

يحفز البشرة على إنتاج مادة الكولاجين التي تجعل البشرة رطبه وخالية من التجاعيد.

يخفف كريم الأرز من الهالات السوداء التي تظهر تحت العينين.

طريقة عمل ماسك الأرز

يعمل الأرز المطحون على امتصاص الدهون الزائدة من البشرة تسبب حبوب الشباب، كما يعمل على التخفيف من الالتهابات وحكة الجلد، وسوف نتعرف معكم على طريقة تحضير ماسك الأرز وزيت الخروع وهى كما يأتي:-

نقوم بخلط ملعقة كبيرة من الأرز المطحون مع أربع قطرات من زيت الخروع، وبعض القطرات من ماء الورد، ثم نقلبهم حتى يصبح الخليط سميك. ندهن البشرة بالماسك، ثم نتركه خمس دقائق حتى يجف تماماً. نقوم بشطف البشرة بالماء البارد حتى نسد المسام. نكرر وضع هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع حتى نتخلص من الحبوب والبثور تماماً.

فوائد ماء الورد للبشرة

يحتوي ماء الورد على العديد من الفوائد للبشرة وهى كالتالي:-