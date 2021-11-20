سر خلطة الحاتي طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية بمكونات وتوابل خطيرة

دائمًا ما تقع الأمهات في حيرة تحضير الطعام بشكل يومي، ودائمًا ما تفكر كل منهم في تحضير وجبات سريعة تنال اعجاب كل أفراد الاسرة، وايضًا مفيدة وصحية، ومن أهم ما يخطر في بالهم هو الفراخ بأصنافها المختلفة المتنوعة التي تعطيها حرية الاختيار في أكثر من صنف، ومن أهم هذه الأصناف هي كفتة الدجاج اللذيذة الرائعة، وطريقة تجهيز كفتة الفراخ هي ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كفتة الفراخ المقرمشة اللذيذة

تتميز كفتة الفراخ بطعمها المميز، مكوناتها البسيطة الغير مكلفة، وطريقة تحضير كفتة الفراخ المقرمشة هي كالأتي:

المكونات

نصف كيلو من صدور الفراخ البانية المقطعة.

حبتين صغيرتين من البطاطس المسلوقة.

ربع كوب من البقسماط المطحون.

بصلتين متوسطة الحجم مفرومين جيدًا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة قرفة.

رشة ثوم بودرة.

رشة من الزعتر.

بيضتين.

كوب من الفجيتار.

أربع ملاعق من الدقيق.

يفضل في هذه الوصفة استخدام الكبة أو المفرمة.

قومي بغسل الدجاج جيدًا.

ضعي قطع الفراخ في الكبة الكهربائية.

اخلطي جيدًا أو حتى يتم فرمها جيدًا وتصبح ناعمة.

الآن أضيفي البطاطس بعد تقشيرها الى المكونات أيضًا.

افرمي المكونات مع إضافة البصل.

استمري في الفرم حتى تصبح مثل العجينة.

الآن اخرجي المكونات وضعيها في طبق.

أضيفي إليها البقسماط .كل البهارات التي تم تجهيزها.

باستخدام يديك قومي بالخلط مرة أخرى جيدًا.

أعيدي التقليب حتى تتجانس.

أصبحت الآن جاهزة قومي تصبيع الكفتة أو تشكيلها حسب الرغبة.

الان احضري طبق واخفقي به البيض جيدًا.

وطبق آخر أضيفي به الدقيق.

وطبق به الفيجيتار.

ضعيها في الدقيق حتى يغطيها بالكامل.

ثم ضعيها في البيض ثم في الفيجيتار.

افعلي ذلك مع كل الكمية الموجودة.

احضري مقلاة بها زيت غزير.

سخني الزيت جيدًا.

أضيفي اصابع الكفته.

اخفضي النار حتى تنضج من الداخل جيدًا.

اتركيها حتى يتغير لونها ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

اتركي الكفته حتى تصبح ذهبية من كل الجوانب.

الآن اخرجي ها تقدم الآن وهي ساخنة.

طريقة التحضير والتجهيز