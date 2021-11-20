فطائر الجبنة بالسمسم بعجينة قطنية هشة وبمذاق مميز وشهي جداً بأقل تكلفة

فطائر الجبنة بالسمسم ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب أو على وجبة العشاء، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تصلح لفصل الشتاء، وتحظى بإقبال الجميع، حيث لا غنى عنها، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة جداً، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما يمكنكم تجربة فطائر البطاطس بالجبنة بالمقلاة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر الجبنة بالسمسم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر الجبنة بالسمسم

تتكون فطائر الجبنة بالسمسم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وقوامها الهش، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب من الماء الدافئ (400 جم).

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

باكيت خميرة فورية (10 جم).

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

كوب من الزيت.

6 أكواب من الدقيق.

200 جم جبنة موزاريلا مبشورة أو جبنة شيدر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلاً من شرائها).

مقادير الوجه

2 كوب سمسم أبيض (250 جم).

2 ملعقة كبيرة من دبس السكر (25 مل).

100 مل من الماء (كوب شاي).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر الجبنة بالسمسم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلبهم جيداً.

ثم نضيف الزيت والملح والدقيق، ثم نقلب جيداً بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نخرج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق.

ثم نقسمها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك نفرد كل كرة باليد قليلاً، ثم نضع فوقها مقدار من الجبنة المبشورة، ثم نغلقها طوليا ونضغط عليها باليد قليلاً، بحيث تصبح الفطيرة بيضاوية الشكل.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه دبس السكر والماء، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نحضر صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

بعد نغمس كل فطيرة في خليط دبس السكر، ثم في السمسم من الجهتين، ثم نرصها في الصينية، ونقوم بعمل خطين بالسكينة في الفطائر.