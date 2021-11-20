حلى خدود البنات الملونة ألذ وصفة حلويات

تعد وصفة حلى خدود البنات من أشهى وصفات الحلويات وألذها ويحبها الأطفال كثيراً حيث تتميز تلك الحلوى بأنها ناعمة للغاية وطرية من الداخل وتذوب في الفم كما يمكن تحضيرها بألوان كثيرة وأشكال متنوعة ،تابعينا في هذا المقال لتعرفي كبيف تحضرين تلك الحلوى بكل سهولة في المنزل.

حلى خدود البنات

بمقادير بسيطة حضري حلوى طرية للغاية ولذيذة لأطفالك ليستمتعوا بها في كل وقت

نصف كيلو من القشطة البلدي.

كوب كبير من اللبن السائل الطازج.

كوبان من الكريمة المناسبة للحلوى.

مائتان وخمسين جرام من السكر الأبيض المطحون ناعم.

نصف كوب كبير من نشا الذرة.

ست ملاعق صغيرة من الجيلي.

كوبان من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

المقادير اللازمة لتحضير الحلوى:

ضعي الماء في وعاء مناسب الحجم على نار متوسطة. أضيفي الجلي وقلبي لمدة ست دقائق حتى يذوب الجيلي تماماً. بعد أن يوذب ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد جانباً. ضعي كلاً من اللبن والقشطة في الخلاط على. قومي بخلط المكونين معاً لمدة خمس دقائق حتى يختلطا معاً. أضيفي السكر واخلطي جيداً حتى يذوب. أضيفي الكريمة والنشا واخلطي جيداً على سرعة عاليه حتى يختفي النشا ويمتزج بالمكونات. قومي بالخلط لمدة خمس دقائق ثم أضيفي الجيلي الذائب واخلطي لمدة عشر دقائق إضافية. أحضري صينية خبز مقعره وغلفيها بورق الزبدة من الداخل. ضعي الخليط في الصينية ثم افدريه جيداً فيها. أدخلي الخليط المبرد حتى يتجمد ويتماسك تماماً. أخرجي الصينية من المبرد وتحققي من تماسك الخليط. استخدمي سكين وقطعي الخليط إلى مكعبات متوسطة الحجم. أحضري طبق وضعي به كمية من جوز الهند والسكر البني أو الأبيض. اغمسي المكعبات في جوز الهند والسكر البني حسب رغبتك. يمكنك إضافة رشة من الشوكولاتة الخام الذائبة إن أردت أو الشوكولاتة البيضاء. لعمل حلوى ملونة يمكنك إضافة ألوان الطعام الصحية إلى الخليط أثناء تحضيره في الخلاط. يمكنك تقسيم الخليط على أطباق صغيرة الحجم أو قوالب مثل قوالب الثلج وفي كل قالب تضعين لون مختلف وبعدها تدخليها المبرد لتتجمد وتأخذ اللون المطلوب.

خطوات تحضير حلى خدود البنات: