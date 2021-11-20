بطريقة مختلفة اعملي المهلبية اللذيذة بكل سهولة وبمكونات بسيطة

المهلبية بالكاكاو تعد من أشهر أطباق الحلوى في جميع دول العالم، لأنها تتميز بطعم ورائحة منعشين للغاية، كما يجعل كل من يتناولها لمرة واحدة يريد أن يتناولها كثيرا، ولا تأخذ وقت كبير في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المهلبية بالكاكاو لأشهى أطباق الحلوى. طريقة عمل المهلبية بالكاكاو طريقة عمل المهلبية بالكاكاو المكونات ثلاث كؤوس كبيرة من الحليب.

خمس ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

6 ملاعق صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

100 جرام من المكسرات المشكلة. طريقة التحضير امزجي النشا مع مقدار الحليب، والسكر جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم استمري في تقليب المكونات، ثم اسكبي فوقهم الكاكاو، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس. وزعي مقدار ماء الورد فوق خليط الكاكاو، ثم اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا. اسكبي خليط المهلبية في أكواب التقديم، ثم زينيها بالمكسرات. طريقة عمل المهلبية طريقة التحضيرطريقة عمل المهلبية المكونات 5 أكواب كبيرة من الحليب السائل.

8 ملاعق صغيرة من النشا.

نصف كأس كبير من الماء العادي.

ربع كوب كبير من السكر.

نصف كأس كبير من المكسرات المشكلة. طريقة التحضير ضعي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم ضيفي إليه السكر واخلطيهم جيدا. امزجي الماء مع مقدار النشا حتى يذوب تماما، ثم ضيفيه إلى خليط الحليب، ثم استمري في الخلط حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي الخليط في كؤوس التقديم. طريقة عمل المهلبية بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل المهلبية بالقشطة المكونات 1000 جرام من الحليب.

30 جرام من النشا.

نصف كوب كبير من الماء.

رشة من الفانيلا.

ملعقتان من القشطة.

15 جرام من الزبدة.

ثلث كوب كبير من السكر. طريقة التحضير احضري وعاء حراري، ثم ضعي به مقدار الحليب واتركيه على النار لمدة أربع دقائق، ثم ضيفي إليه السكر، ثم قلبيهم حتى يذوب السكر تماما. ثم امزجي الماء مع النشا جيدا حتى يذوب النشا، ثم ضفيهم إلى الوعاء، ثم قلبي جميع المكونات لمدة 120 ثانية. ضيفي باقي المكونات إلى خليط الحليب، ثم استمري في التقليب حتى يتكون خليط كثيف. طريقة التحضير الوسوم

المهلبية بالكاكاو تعد من أشهر أطباق الحلوى في جميع دول العالم، لأنها تتميز بطعم ورائحة منعشين للغاية، كما يجعل كل من يتناولها لمرة واحدة يريد أن يتناولها كثيرا، ولا تأخذ وقت كبير في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل المهلبية بالكاكاو لأشهى أطباق الحلوى. طريقة عمل المهلبية بالكاكاو طريقة عمل المهلبية بالكاكاو المكونات ثلاث كؤوس كبيرة من الحليب.

خمس ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

6 ملاعق صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

100 جرام من المكسرات المشكلة. طريقة التحضير امزجي النشا مع مقدار الحليب، والسكر جيدا في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، ثم استمري في تقليب المكونات، ثم اسكبي فوقهم الكاكاو، ثم اخلطيهم حتى يتكون خليط متجانس. وزعي مقدار ماء الورد فوق خليط الكاكاو، ثم اتركي الخليط جانبا حتى يهدأ قليلا. اسكبي خليط المهلبية في أكواب التقديم، ثم زينيها بالمكسرات. طريقة عمل المهلبية طريقة التحضيرطريقة عمل المهلبية المكونات 5 أكواب كبيرة من الحليب السائل.

8 ملاعق صغيرة من النشا.

نصف كأس كبير من الماء العادي.

ربع كوب كبير من السكر.

نصف كأس كبير من المكسرات المشكلة. طريقة التحضير ضعي مقدار الحليب في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان، ثم ضيفي إليه السكر واخلطيهم جيدا. امزجي الماء مع مقدار النشا حتى يذوب تماما، ثم ضيفيه إلى خليط الحليب، ثم استمري في الخلط حتى يتكون خليط كثيف. اسكبي الخليط في كؤوس التقديم. طريقة عمل المهلبية بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل المهلبية بالقشطة المكونات 1000 جرام من الحليب.

30 جرام من النشا.

نصف كوب كبير من الماء.

رشة من الفانيلا.

ملعقتان من القشطة.

15 جرام من الزبدة.

ثلث كوب كبير من السكر. طريقة التحضير احضري وعاء حراري، ثم ضعي به مقدار الحليب واتركيه على النار لمدة أربع دقائق، ثم ضيفي إليه السكر، ثم قلبيهم حتى يذوب السكر تماما. ثم امزجي الماء مع النشا جيدا حتى يذوب النشا، ثم ضفيهم إلى الوعاء، ثم قلبي جميع المكونات لمدة 120 ثانية. ضيفي باقي المكونات إلى خليط الحليب، ثم استمري في التقليب حتى يتكون خليط كثيف. طريقة التحضير

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