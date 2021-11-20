طريقة عمل كب كيك جوز الهند بأسراره الغذائية والصحية

كب كيك جوز الهند حلوة رائعة الطعم والشكل يحبها الصغار والكبار خاصة لعشاق جوز الهند حلوة لذيذة ومتميزة هذا الطبق يفضل تحضيره يمكن تناول حلوة كب كيك جوز الهند في أي وقت من اليوم تعرفي معنا سيدتي من خلال هذا المقال على كيفية تحضير كب كيك جوز الهند الصحي الوصفة الاقتصادية الدقيقة والتي سوف تنال إعجاب أفراد الأسرة وضيوفك. طريقة عمل كب كيك جوز الهند 1 كوب من السكر

ملعقه صغيره من مستخلص الفانيليا السائلة.

مغلف زبده غير مملحة.

عدد 2 حبة بيض.

1 ونصف كوب من الدقيق الأبيض صالح لجميع الأغراض ومنخول.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

رشه ملح.

نصف كوب من الحليب الزبدة.

200 غرام من جوز الهند أو كوب. طريقة عمل كب كيك جوز الهند مقادير الكريمة.. 225 غرام من الجبنه الكريمة.

340 غرام من السكر الأبيض المطحون.

عدد واحد مغلف زبدة غير مملحة. طريقة تحضير كب كيك جوز الهند قبل البدء في تحضير المكونات مع بعضها يجب تسخين الفرن إلى درجة حرارة 160 أو 165 مئوية. احضري وعاء عميق واخلطي فيه كل من الزبدة والسكر والكريمة بواسطة المضرب الكهربائي على سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتى يتجانس المزيج ويصبح هش. أخفضي من سرعة المضرب الكهربائي ثم ضيفي البيض واحدة تلو الأخري واخفقي بعد كل بيضة داخل الخليط. هنا يضاف مستخلص الفانيليا و خلاصة اللوز مع الاستمرار في التقليب. ثم تخلط كل المكونات الجافة من الدقيق مع البيكنج بودر و صودا الخبز والملح داخل وعاء اخر. توضع المكونات الجافة السابقة وحليب الزبدة على ثلاث مراحل إلي الوعاء الذي يحتوي على المكونات السائلة. تخلط المكونات خلط جيد ثم توضع نصف كميه جوز الهند إلي الخليط. نحضر قوالب الكب كيك وتدهن بمادة دهنية وتبطن برشه دقيق. نصب خليط العجين داخل قوالب الكب كيك إلى أن يصل إلى المنتصف أو اكثر بقليل داخل القالب. نضع صينية الكب كيك داخل الفرن حوالي 25 إلي 35 دقيقة إلي أن ينضج ويحتمراللون باللون الذهبي. من الممكن التأكد من أن الكيك قد اكتمل السوى من خلال إدخال عود خشبي رفيع داخل الكب كيك إذا خرج جاف أذن قد تم النضج. تسحب صينية الكب كيك جانبا وتترك لمده 15 دقيقة حتى تبرد.

تجهيز مكونات الكريمة توضع (الجبنه الكريمي الزبدة- مستخلص الفانيليا- مستخلص اللوز) داخل وعاء. ثم يضاف السكر المطحون إلى مزيج الكريمة على مراحل إلي أن يصبح المزيج متجانس وناعم جدا. طريقة تحضير كب كيك جوز الهند نأخذ من مزيج الكريمة و نضع على وجه الكب كيك و نرش ما تبقى من جوز الهند على السطح. الوسوم

كب كيك جوز الهند حلوة رائعة الطعم والشكل يحبها الصغار والكبار خاصة لعشاق جوز الهند حلوة لذيذة ومتميزة هذا الطبق يفضل تحضيره يمكن تناول حلوة كب كيك جوز الهند في أي وقت من اليوم تعرفي معنا سيدتي من خلال هذا المقال على كيفية تحضير كب كيك جوز الهند الصحي الوصفة الاقتصادية الدقيقة والتي سوف تنال إعجاب أفراد الأسرة وضيوفك. طريقة عمل كب كيك جوز الهند 1 كوب من السكر

ملعقه صغيره من مستخلص الفانيليا السائلة.

مغلف زبده غير مملحة.

عدد 2 حبة بيض.

1 ونصف كوب من الدقيق الأبيض صالح لجميع الأغراض ومنخول.

1 ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

رشه ملح.

نصف كوب من الحليب الزبدة.

200 غرام من جوز الهند أو كوب. طريقة عمل كب كيك جوز الهند مقادير الكريمة.. 225 غرام من الجبنه الكريمة.

340 غرام من السكر الأبيض المطحون.

عدد واحد مغلف زبدة غير مملحة. طريقة تحضير كب كيك جوز الهند قبل البدء في تحضير المكونات مع بعضها يجب تسخين الفرن إلى درجة حرارة 160 أو 165 مئوية. احضري وعاء عميق واخلطي فيه كل من الزبدة والسكر والكريمة بواسطة المضرب الكهربائي على سرعة عالية لمدة خمس دقائق حتى يتجانس المزيج ويصبح هش. أخفضي من سرعة المضرب الكهربائي ثم ضيفي البيض واحدة تلو الأخري واخفقي بعد كل بيضة داخل الخليط. هنا يضاف مستخلص الفانيليا و خلاصة اللوز مع الاستمرار في التقليب. ثم تخلط كل المكونات الجافة من الدقيق مع البيكنج بودر و صودا الخبز والملح داخل وعاء اخر. توضع المكونات الجافة السابقة وحليب الزبدة على ثلاث مراحل إلي الوعاء الذي يحتوي على المكونات السائلة. تخلط المكونات خلط جيد ثم توضع نصف كميه جوز الهند إلي الخليط. نحضر قوالب الكب كيك وتدهن بمادة دهنية وتبطن برشه دقيق. نصب خليط العجين داخل قوالب الكب كيك إلى أن يصل إلى المنتصف أو اكثر بقليل داخل القالب. نضع صينية الكب كيك داخل الفرن حوالي 25 إلي 35 دقيقة إلي أن ينضج ويحتمراللون باللون الذهبي. من الممكن التأكد من أن الكيك قد اكتمل السوى من خلال إدخال عود خشبي رفيع داخل الكب كيك إذا خرج جاف أذن قد تم النضج. تسحب صينية الكب كيك جانبا وتترك لمده 15 دقيقة حتى تبرد.

تجهيز مكونات الكريمة توضع (الجبنه الكريمي الزبدة- مستخلص الفانيليا- مستخلص اللوز) داخل وعاء. ثم يضاف السكر المطحون إلى مزيج الكريمة على مراحل إلي أن يصبح المزيج متجانس وناعم جدا. طريقة تحضير كب كيك جوز الهند نأخذ من مزيج الكريمة و نضع على وجه الكب كيك و نرش ما تبقى من جوز الهند على السطح.

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