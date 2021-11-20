اعملي أحلى بسكويت زبدة هش ومقرمش وناعم بمكونات بسيطة وخطوات سهلة

إليكم طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم، بسكويت الزبدة الناعم من الحلى اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار حيث أن نكهة الزبدة تعطى له مذاق رائع ورائحة مميزة، وطريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم من الطرق سهلة التحضير وبسيطة المكونات والذي يمكن أن يقدم فى الفطور مع كوب من الشاي أو القهوة مما يمنحك وقت ممتع، كما يمكن تقدميه كحلى أو وجبات بسيطة للأطفال الصغار في المدرسة، تابعونا لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لتحضيره في البيت بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم المكونات 200 جرام زبدة.

1 حبة بيض واحدة.

كوبين ونصف دقيق.

1 كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب لبن بودرة.

عصير ليمون. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في البيت زي الجاهز نحضر وعاء عميق ونضع به الزبد ونقوم بخفقها جيدا بالمضرب الكهربائى.

نضع السكر إلى الزبدة ونستمر فى خفق المكونات لمدة خمس دقائق حتى نحصل على قوام كريمي.

نضف إلى الخليط السابق الفانيليا والبيض والليمون ونخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

نقوم بنخل الدقيق ثم نضيفه إلى المكونات مع البيكنج بودر ونستمر فى الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضف الحليب إلى المكونات ونستمر فى الضرب حتى يكون قوام العجينة متماسك.

نضع الخليط على عدة مرات فى الكيس الخاص بالتزيين ونقوم بتشكيل البسكويت على شكل دوائر أو بشكل طولى حسب الرغبة فى تشكيل البسكويت، ويمكنك إضافة بعض المكسرات على وجه البسكويت إذا ترغبين مثل التزيين بحبات اللوز أو البندق أو الفستق أو الشيكولاتة المذابة. ثم نضع دوائر البسكويت فى صينية فرن تكون مبطنة بقليل من الزيت حتى لا يلتصق بها البسكويت.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ينضج، ومن المفضل أن نسخن الفرن مسبقا قبل دخول الصينية.

نخرج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد ويكون جاهز للتقديم.

يراعى حفظ البسكويت في عبوة محكمة الغلق حتى لا يصبح طري بسرعة، ويراعى أن لا يتم تحريكه من مكانه إلا بعد أن يبرد تماماً حتى لا ينكسر. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في البيت زي الجاهز الوسوم

إليكم طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم، بسكويت الزبدة الناعم من الحلى اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار حيث أن نكهة الزبدة تعطى له مذاق رائع ورائحة مميزة، وطريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم من الطرق سهلة التحضير وبسيطة المكونات والذي يمكن أن يقدم فى الفطور مع كوب من الشاي أو القهوة مما يمنحك وقت ممتع، كما يمكن تقدميه كحلى أو وجبات بسيطة للأطفال الصغار في المدرسة، تابعونا لنتعرف سوياً على أسهل طريقة لتحضيره في البيت بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم المكونات 200 جرام زبدة.

1 حبة بيض واحدة.

كوبين ونصف دقيق.

1 كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب لبن بودرة.

عصير ليمون. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في البيت زي الجاهز نحضر وعاء عميق ونضع به الزبد ونقوم بخفقها جيدا بالمضرب الكهربائى.

نضع السكر إلى الزبدة ونستمر فى خفق المكونات لمدة خمس دقائق حتى نحصل على قوام كريمي.

نضف إلى الخليط السابق الفانيليا والبيض والليمون ونخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

نقوم بنخل الدقيق ثم نضيفه إلى المكونات مع البيكنج بودر ونستمر فى الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضف الحليب إلى المكونات ونستمر فى الضرب حتى يكون قوام العجينة متماسك.

نضع الخليط على عدة مرات فى الكيس الخاص بالتزيين ونقوم بتشكيل البسكويت على شكل دوائر أو بشكل طولى حسب الرغبة فى تشكيل البسكويت، ويمكنك إضافة بعض المكسرات على وجه البسكويت إذا ترغبين مثل التزيين بحبات اللوز أو البندق أو الفستق أو الشيكولاتة المذابة. ثم نضع دوائر البسكويت فى صينية فرن تكون مبطنة بقليل من الزيت حتى لا يلتصق بها البسكويت.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها لمدة عشر دقائق حتى ينضج، ومن المفضل أن نسخن الفرن مسبقا قبل دخول الصينية.

نخرج الصينية من الفرن ونتركه حتى يبرد ويكون جاهز للتقديم.

يراعى حفظ البسكويت في عبوة محكمة الغلق حتى لا يصبح طري بسرعة، ويراعى أن لا يتم تحريكه من مكانه إلا بعد أن يبرد تماماً حتى لا ينكسر. خطوات تحضير بسكويت الزبدة في البيت زي الجاهز

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