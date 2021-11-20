على البارد بدون فرن..طريقة عمل كيكة الباندا السريعة بمكونات بسيطة غاية في الروعة

طريقة عمل كيكة الباندا باردة على السريع لا تحتاج لوقت ولا مجهود من الحلوى اللذيذة السهلة في تحضيرها بدون إضافة بيض، من الوصفات التي يعشقها من يتذوقها هذا بجانب أنها غنية جداً لأنها مصنوعة من الحليب والزبدة وبالطبع أهم مكون وهو الكاكاو الذي يحولها إلى وصفة شوكولاتة رهيبة كـ حلى يقدم للضيوف أو تكون جميلة جداً للأشخاص الذين يحبون تناول الحلويات مع كوب القهوة أو الشاي، وبعيداً عن هذا أن الحلويات عموماً تساعد على التدفئة في الأجواء الباردة.

طريقة عمل كيكة الباندا السريعة

المكونات:-

هذه الوصفة عبارة عن طبقات كيك بارد، تتكون الطبقة الأولى من 200 جرام بسكويت سادة أي نوع مفضل لديكم + 4 ملاعق كبيرة سكر + 3 ملاعق كبيرة كاكاو + 4 ملاعق زبدة.

الطبقة الثانية: 3 أكواب إلا ربع حليب + نصف كوب سكر + 3 ملاعق كبيرة دقيق + 4 ملاعق نشا.

الطبقة الثالثة : نصف كوب حليب بارد + كيس كريم شانتيه صغير 36 جرام.

أما عن جناش الشوكولاته عبارة عن ملعقة زبدة ونصف كوب شوكولاتة بالإضافة إلى نصف كوب شوكولاتة.

من الوصفات التي نالت إعجاب ملايين الناس وهي عمل فطائر الحليب الروسية السريعة من أحلى الوصفات التي يمكنكم تناولها، ولا تنسوا أن تجربوا كيكة الحليب الساخن هشة جداً من أفضل أنواع الكيك مرتفع لا يهبط مذاقها رائع.

في مقلاة ضعي مكونات الطبقة الأولى السكر والكاكاو ونصف كوب الماء ثم يخلط.

يرفع الخليط على النار ثم يضاف الزبدة حتى يغلي قليلا، ثم تترك جانبا لكي تبرد.

في وعاء ضعي البكويت ثم قومي بتكسريه ثم يضاف خليط الشوكولاته ويخلط.

أحضري صينية بايركس مقاس 20 سم، ضعي بها طبقة البسكويت بالشوكولاته مع الضغط عليها، وتدخل الثلاجة.

الطبقة الثانية:- في وعاء ضعي الحليب وعليه السكر ثم الدقيق والنشا ويقلب على النار حتى تصير مثل الكريمة وعند الغليان ضعي ملعقة زبدة.

تضاف الطبقة الثانية على الأولى ثم تدخل الثلاجة.

يٌحضر الكريم شانتيه مع الحليب يخفق حتى يتماسك وتفرد فوق طبقة كيك البسكوت.

تجهز الطبقة الأخيرة وهي عبارة عن نصف كوب من الشوكولاتة ونصف كوب من الحليب مع ملعقة كبيرة زبدة على النار حتى تذوب تماما.

بعد ما يبرد يصب فوق وتدخل الثلاجة ثم تقطع وتقدم..صحتين وهنا.

خطوات تحضير كيكة باردة طبقات