طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية اللذيذة بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة للغاية

أصابع الموزاريلا المقلية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية. مكونات أصابع الموزاريلا المقلية مكونات أصابع الموزاريلا المقلية تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ورخيصة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي. كوب من الدقيق.

ربع كوب من دقيق ذرة.

ملح حسب الرغبة.

بهارات حسب رغبة كل شخص.

بيضتين.

ملعقتين كبار حليب.

كوب بقسماط مطحون.

عدد ٦ أصابع من الجبنة الموزاريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من الدقيق الأبيض والبهارات ودقيق الذرة مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بخلط ملعقتي الحليب مع البيض.

ثم نقوم بعد ذلك بغمس أصابع الجبنة الموزاريلا في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط ونكرر نفس العملية مرتين.

بعد ذلك نقوم بوضع أصابع الجبنة في الفريزر لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بقليها في زيت غزير وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها وتناولها مع هذه الوصفة مثل صوص الجبنة الرومي. طريقة عمل صوص الجبنة الرومي المكونات: ١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل المايونيز طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. الوسوم

أصابع الموزاريلا المقلية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية. مكونات أصابع الموزاريلا المقلية مكونات أصابع الموزاريلا المقلية تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ورخيصة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي. كوب من الدقيق.

ربع كوب من دقيق ذرة.

ملح حسب الرغبة.

بهارات حسب رغبة كل شخص.

بيضتين.

ملعقتين كبار حليب.

كوب بقسماط مطحون.

عدد ٦ أصابع من الجبنة الموزاريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع الموزاريلا المقلية وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من الدقيق الأبيض والبهارات ودقيق الذرة مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بخلط ملعقتي الحليب مع البيض.

ثم نقوم بعد ذلك بغمس أصابع الجبنة الموزاريلا في الدقيق ثم في البيض ثم في البقسماط ونكرر نفس العملية مرتين.

بعد ذلك نقوم بوضع أصابع الجبنة في الفريزر لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بقليها في زيت غزير وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها وتناولها مع هذه الوصفة مثل صوص الجبنة الرومي. طريقة عمل صوص الجبنة الرومي المكونات: ١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح. طريقة التحضير نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء. طريقة عمل المايونيز طريقة التحضيرطريقة عمل المايونيز يمكن تناوله مع طبق اللحم بصوص الفلفل ومكوناته كالتالي: بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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