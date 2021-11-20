أسهل طريقة منزلية لتحضير البسكويت في المنزل لمدة عشر دقائق

يعتبر بسكويت العشر دقائق من الوصفات السريعة والبسيطة داخل المنزل ويعتبر من أفضل أصناف البسكويت للتقديم من أشهر أنواع الحلويات في الدول الأوروبية والآن نقدم لكم طريقه عمل البسكويت العشر دقائق الذي يبحث عنه الجميع من الأمهات وهو من الحلويات اللذيذة والخفيفة المقربة لدي الأطفال والكبار ومع اقتراب فصل الشتاء نحتاج إلي البسكويت مع الشاي وفي ذات الوقت تصبح غير مكلفة، لتحضيرها في البيت يمكنك الإطلاع علي هذا المقال وجربي تحضيرها بأسهل الطرق فهي الأكثر بحثاً علي مواقع التواصل الاجتماعي . طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق مكونات التحضير: كوب ونص دقيق القمح

نص كوب سكر بودره

واحد بيضه

نص كوب سمنه

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقه صغيره فانيليا

مقدار 3 ملاعق نشا

رشه ملح

ملعقة صغيرة كاكاو حسب ذوق كل شخص

ملعقة حليب وصفه الإعداد المنزلية: احضري وعاء كبير وضعي فيه السكر البودرة ثم تضاف البيضه وتخفق حتى تمتزج بالكامل مع العجينة ثم تضاف الفانيليا وتشغيل مضرب يدوي وضعي السمنة ثم نضيف القمح المخصص لصنع المخبوزات مع البيكنج بودر ثم نقوم بالاخفاق حتى تتماسك العجينة وتندمج جيداً. اقسمي العجينة نصفين أضيفي معلقة كاكاو على نص العجينة وملعقة حسب ذوق كل شخص وقلبيه جيداً. في تلك الخطوة التالية نقوم بإعداد العجينة ونبدأ بتشكيل البسكويت على شكل كرات صغيرة أو نشكل العجينة بأشكال متعددة ومختلفة أو تقطيع البسكويت حسب كل ذوق شخص وشكلي البسكويت بالشكل المرغوب فيه ثم وضعها في صينية على ورق زبدة ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى وهذه الطريقة لا تحتاج إلي وقت طويل في الفرن وبعد ذلك نقوم بوضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعه وتحريك الصينية بالفرن بعد 5 دقائق حتى يصبح لون ذهبي الفاتح من الأطراف. ثم اخرجي البسكويت من الفرن وانتظري حتي يبرد وقدميها مع الشاي أو اللبن لتزيين البسكويت حسب ذوق كل شخص إضافة عليه سكر بودرة أو وضع صوص الشوكولاتة على الوجه ويمكن تناوله مع اللبن أو الشاي، أو تقديمه في أعياد الميلاد والمناسبات. وصفه الإعداد المنزلية: الوسوم

يعتبر بسكويت العشر دقائق من الوصفات السريعة والبسيطة داخل المنزل ويعتبر من أفضل أصناف البسكويت للتقديم من أشهر أنواع الحلويات في الدول الأوروبية والآن نقدم لكم طريقه عمل البسكويت العشر دقائق الذي يبحث عنه الجميع من الأمهات وهو من الحلويات اللذيذة والخفيفة المقربة لدي الأطفال والكبار ومع اقتراب فصل الشتاء نحتاج إلي البسكويت مع الشاي وفي ذات الوقت تصبح غير مكلفة، لتحضيرها في البيت يمكنك الإطلاع علي هذا المقال وجربي تحضيرها بأسهل الطرق فهي الأكثر بحثاً علي مواقع التواصل الاجتماعي . طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق مكونات التحضير: كوب ونص دقيق القمح

نص كوب سكر بودره

واحد بيضه

نص كوب سمنه

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقه صغيره فانيليا

مقدار 3 ملاعق نشا

رشه ملح

ملعقة صغيرة كاكاو حسب ذوق كل شخص

ملعقة حليب وصفه الإعداد المنزلية: احضري وعاء كبير وضعي فيه السكر البودرة ثم تضاف البيضه وتخفق حتى تمتزج بالكامل مع العجينة ثم تضاف الفانيليا وتشغيل مضرب يدوي وضعي السمنة ثم نضيف القمح المخصص لصنع المخبوزات مع البيكنج بودر ثم نقوم بالاخفاق حتى تتماسك العجينة وتندمج جيداً. اقسمي العجينة نصفين أضيفي معلقة كاكاو على نص العجينة وملعقة حسب ذوق كل شخص وقلبيه جيداً. في تلك الخطوة التالية نقوم بإعداد العجينة ونبدأ بتشكيل البسكويت على شكل كرات صغيرة أو نشكل العجينة بأشكال متعددة ومختلفة أو تقطيع البسكويت حسب كل ذوق شخص وشكلي البسكويت بالشكل المرغوب فيه ثم وضعها في صينية على ورق زبدة ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى وهذه الطريقة لا تحتاج إلي وقت طويل في الفرن وبعد ذلك نقوم بوضع الصينية في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعه وتحريك الصينية بالفرن بعد 5 دقائق حتى يصبح لون ذهبي الفاتح من الأطراف. ثم اخرجي البسكويت من الفرن وانتظري حتي يبرد وقدميها مع الشاي أو اللبن لتزيين البسكويت حسب ذوق كل شخص إضافة عليه سكر بودرة أو وضع صوص الشوكولاتة على الوجه ويمكن تناوله مع اللبن أو الشاي، أو تقديمه في أعياد الميلاد والمناسبات. وصفه الإعداد المنزلية:

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