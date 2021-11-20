معمول التمر الحلزوني المقرمش المقلي في الزيت بطريقة مختلفة

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معمول التمر الحلزوني المقرمش بخطوات مفصلة، وهو من أشهى الحلويات المغذية التي يعشقها الجميع التي تختلف طرق عمله وأشكاله من طريقة إلى أخرى حيث يمكن حشوه بالتمر أو بالمكسرات أو بالملبن وغير ذلك كثير، ويعتبر من الحلويات الممتعة لأنها تتميز بطعم لذيذ ومقرمش يختلف عن الأنواع الباقية، وتعاني جميع ربات المنزل صعوبة في تحضير هذا المعمول في البيت مما يؤدي إلى تكاسلها عنه ولكن مع طريقتنا هذه سوف تحضره باستمرار، والآن سوف نعرض لكم طريقة تحضير معمول التمر الحلزوني ومكوناته.مكونات عمل التمر الحلزوني المقرمش
يعد معمول التمر الحلزوني من الحلويات الشهية الممتعة لأنها تتميز بطعم لذيذ ومقرمش والآن سوف نعرض على حضراتكم مكوناته وهي كما يلي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب من السميد الناعم.
- زيت غزير للقلي.
- معجون التمر.
تعاني جميع ربات المنزل صعوبة في تحضير هذا المعمول في البيت مما يؤدي إلى تكاسلها عنه ولهذا السبب نقدم لهم طريقة تحضيره خطوة بخطوة وهي كما يلي:
- ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك عدة مرات، ثم نقلب به البيكنج بودر والسميد والملح والفانيليا ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف على هذه المكونات الزيت والماء أيضاً بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل.
- نقطع العجين إلى عدة كرات متساوية الحجم ونتركها قليلاً حتى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم معجون التمر كرات على عدد كرات العجين، ثم نضع العجينة على ورقة زبدة ونضع عليها معجون التمر.
- ثم نضع ورقة أخرى عليهم ونفردها بالنشابة على شكل دائري، نزيل ورق الزبدة ونلف العجين على شكل رول.
- نضغط على العجينة من الأطراف بحركة دائرية حتى تنغلق.
- نضع الزيت في مقلاة ونتركه حتى يسخن ثم نضع به رولات العجين ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج المعمول من الزيت ونضعه في مصفاة حتى يبرد ثم نقطعه بشكل زاوية ونقدمه بالف هنا وشفا.
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معمول التمر الحلزوني المقرمش بخطوات مفصلة، وهو من أشهى الحلويات المغذية التي يعشقها الجميع التي تختلف طرق عمله وأشكاله من طريقة إلى أخرى حيث يمكن حشوه بالتمر أو بالمكسرات أو بالملبن وغير ذلك كثير، ويعتبر من الحلويات الممتعة لأنها تتميز بطعم لذيذ ومقرمش يختلف عن الأنواع الباقية، وتعاني جميع ربات المنزل صعوبة في تحضير هذا المعمول في البيت مما يؤدي إلى تكاسلها عنه ولكن مع طريقتنا هذه سوف تحضره باستمرار، والآن سوف نعرض لكم طريقة تحضير معمول التمر الحلزوني ومكوناته.مكونات عمل التمر الحلزوني المقرمش
يعد معمول التمر الحلزوني من الحلويات الشهية الممتعة لأنها تتميز بطعم لذيذ ومقرمش والآن سوف نعرض على حضراتكم مكوناته وهي كما يلي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزيت.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب من السميد الناعم.
- زيت غزير للقلي.
- معجون التمر.
تعاني جميع ربات المنزل صعوبة في تحضير هذا المعمول في البيت مما يؤدي إلى تكاسلها عنه ولهذا السبب نقدم لهم طريقة تحضيره خطوة بخطوة وهي كما يلي:
- ننخل الدقيق جيداً بالمنخل السلك عدة مرات، ثم نقلب به البيكنج بودر والسميد والملح والفانيليا ونقلبهم مع بعض.
- ثم نضيف على هذه المكونات الزيت والماء أيضاً بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل.
- نقطع العجين إلى عدة كرات متساوية الحجم ونتركها قليلاً حتى ترتاح.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم معجون التمر كرات على عدد كرات العجين، ثم نضع العجينة على ورقة زبدة ونضع عليها معجون التمر.
- ثم نضع ورقة أخرى عليهم ونفردها بالنشابة على شكل دائري، نزيل ورق الزبدة ونلف العجين على شكل رول.
- نضغط على العجينة من الأطراف بحركة دائرية حتى تنغلق.
- نضع الزيت في مقلاة ونتركه حتى يسخن ثم نضع به رولات العجين ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرج المعمول من الزيت ونضعه في مصفاة حتى يبرد ثم نقطعه بشكل زاوية ونقدمه بالف هنا وشفا.
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