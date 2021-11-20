فطائر برجر الدجاج بحشوة البصل والجبنة بعجينة هشة مثل القطن

تعد فطائر برجر الدجاج ، من أروع أنواع المعجنات والمخبوزات التي يتم تناولها في مصر بكثرة، وأيضاً في مختلف أنحاء العالم فهي من الأكلات الشهية والمعروفة بمذاقها الرائع والمتميز، وهي نوع من أنواع السندويتشات التي يحبها الجميع ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وتعتبر من الوجبات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل بيت، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية لذا تبحث الأمهات عن طرق جديد ومختلفة لعمل فطائر البرجر بدلاً من شرائها من الخارج لضمان جودتها وتقديمها كوجبة صحية لأفراد أسرتها، ومن خلال موقعنا هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر البرجر بالمنزل.

مكونات عمل فطائر برجر الدجاج

تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً وسهلة هي كما يلي:ـ

كيلو من اوراك الدجاج المخلية والمفرومة.

نصف كوب بقسماط مطحون.

٢ ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة كبيرة من المستردة.

1 ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من مرق الدجاج أو اللحمة.

مكونات العجينة

٦ اكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب زيت نباتي.

1 كوب ماء دافئ.

كوب زبادي.

٢ بياض بيض.

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من السكر .

رشه ملح.

لدهن الوجه :

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة حليب.

سمسم.

الحشوة

شرائح من البصل.

شرائح من الجبنة الشيدر.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر برجر الدجاج بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نستخد طبق عميق نضع به الفراخ المفروم ثم نضيف البقسماط والصويا صوص والمسترد والبابريكا والكزبرة والملح. ثم نضع مرقه الدجاج والثوم المفروم ونعجن المكونات جيداً ثم نشكلها على شكل أقراص دائرية متوسطة الحجم حتي ننتهي من كل الكمية. نضع أقراص الدجاج على الشواية الكهربائية تكون مدهون بقليل من الزيت ونقلبها، حتى تنضج من جميع الجهات وعند النضج تخرج وتترك قليلاً. ثم نستخدم نفس الشواية ونضع بها شرائح البصل ثم نقلب جيداً حتى يذبل ويأخذ لون خفيف يخرج ويترك لكي يبرد.

طريقة تحضير العجينة

يتم تحضير العجينة وتشكيلها بخطوات سهلة تتم باتباع الآتي:ـ