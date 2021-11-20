فطائر برجر الدجاج بحشوة البصل والجبنة بعجينة هشة مثل القطن

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تعد فطائر برجر الدجاج ، من أروع أنواع المعجنات والمخبوزات التي يتم تناولها في مصر بكثرة، وأيضاً في مختلف أنحاء العالم فهي من الأكلات الشهية والمعروفة بمذاقها الرائع والمتميز، وهي نوع من أنواع السندويتشات التي يحبها الجميع ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وتعتبر من الوجبات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل بيت، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية لذا تبحث الأمهات عن طرق جديد ومختلفة لعمل فطائر البرجر بدلاً من شرائها من الخارج لضمان جودتها وتقديمها كوجبة صحية لأفراد أسرتها، ومن خلال موقعنا هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر البرجر بالمنزل.مكونات عمل فطائر برجر الدجاج
تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً وسهلة هي كما يلي:ـ
- كيلو من اوراك الدجاج المخلية والمفرومة.
- نصف كوب بقسماط مطحون.
- ٢ ملعقة كبيرة صويا صوص.
- ملعقة كبيرة من المستردة.
- 1 ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من مرق الدجاج أو اللحمة.
مكونات العجينة
- ٦ اكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب زيت نباتي.
- 1 كوب ماء دافئ.
- كوب زبادي.
- ٢ بياض بيض.
- ملعقة كبيرة خميرة جافة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر .
- رشه ملح.
لدهن الوجه :
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة حليب.
- سمسم.
الحشوة
- شرائح من البصل.
- شرائح من الجبنة الشيدر.
يتم تحضير فطائر برجر الدجاج بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- نستخد طبق عميق نضع به الفراخ المفروم ثم نضيف البقسماط والصويا صوص والمسترد والبابريكا والكزبرة والملح.
- ثم نضع مرقه الدجاج والثوم المفروم ونعجن المكونات جيداً ثم نشكلها على شكل أقراص دائرية متوسطة الحجم حتي ننتهي من كل الكمية.
- نضع أقراص الدجاج على الشواية الكهربائية تكون مدهون بقليل من الزيت ونقلبها، حتى تنضج من جميع الجهات وعند النضج تخرج وتترك قليلاً.
- ثم نستخدم نفس الشواية ونضع بها شرائح البصل ثم نقلب جيداً حتى يذبل ويأخذ لون خفيف يخرج ويترك لكي يبرد.
طريقة تحضير العجينة
يتم تحضير العجينة وتشكيلها بخطوات سهلة تتم باتباع الآتي:ـ
- في طبق نقوم بخلط الماء والخميرة والسكر ونقلب جيداً وتترك لمدة 5 دقائق لاختبار نشاط الخميرة.
- ثم نستخدم وعاء آخر عميق نضع الزبادي والزيت وبياض البيض ونقلب ثم نضيف خليط الخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم نعجن حتى نحصل على عجينة لينة وطرية، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة إلا ربع تقريباً حتى يتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي كور متوسطة الحجم نفرد كل كورة على شكل دائرة، ثم نضع في المنتصف قطعة من الجبنة الشيدر وفوقها البرجر والبصل ونغلق أطراف العجينة جيداً.
- نكرر ذلك مع كل كمية العجين حتى ننتهي من كل الكمية، ثم يرص على صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة.
- تترك لتختمر مرة ثانية لمدة ١٥ دقيقة ثم يدهن الوجه بصفار البيض والحليب وترش بالسمسم.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠مئوية في الرف الأوسط لمدة ٢٠ دقيقة،
- تترك حتي تأخذ لون ذهبي نخرجها من الفرن ثم تغطي لكي تصبح هشة وطرية.
الوسوم
تعد فطائر برجر الدجاج ، من أروع أنواع المعجنات والمخبوزات التي يتم تناولها في مصر بكثرة، وأيضاً في مختلف أنحاء العالم فهي من الأكلات الشهية والمعروفة بمذاقها الرائع والمتميز، وهي نوع من أنواع السندويتشات التي يحبها الجميع ويقبل على تناولها الكبار والصغار، وتعتبر من الوجبات السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها في كل بيت، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية لذا تبحث الأمهات عن طرق جديد ومختلفة لعمل فطائر البرجر بدلاً من شرائها من الخارج لضمان جودتها وتقديمها كوجبة صحية لأفراد أسرتها، ومن خلال موقعنا هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر البرجر بالمنزل.مكونات عمل فطائر برجر الدجاج
تتكون الفطائر من مكونات بسيطة جداً وسهلة هي كما يلي:ـ
- كيلو من اوراك الدجاج المخلية والمفرومة.
- نصف كوب بقسماط مطحون.
- ٢ ملعقة كبيرة صويا صوص.
- ملعقة كبيرة من المستردة.
- 1 ملعقة كبيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من مرق الدجاج أو اللحمة.
مكونات العجينة
- ٦ اكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- كوب زيت نباتي.
- 1 كوب ماء دافئ.
- كوب زبادي.
- ٢ بياض بيض.
- ملعقة كبيرة خميرة جافة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر .
- رشه ملح.
لدهن الوجه :
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة حليب.
- سمسم.
الحشوة
- شرائح من البصل.
- شرائح من الجبنة الشيدر.
يتم تحضير فطائر برجر الدجاج بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- نستخد طبق عميق نضع به الفراخ المفروم ثم نضيف البقسماط والصويا صوص والمسترد والبابريكا والكزبرة والملح.
- ثم نضع مرقه الدجاج والثوم المفروم ونعجن المكونات جيداً ثم نشكلها على شكل أقراص دائرية متوسطة الحجم حتي ننتهي من كل الكمية.
- نضع أقراص الدجاج على الشواية الكهربائية تكون مدهون بقليل من الزيت ونقلبها، حتى تنضج من جميع الجهات وعند النضج تخرج وتترك قليلاً.
- ثم نستخدم نفس الشواية ونضع بها شرائح البصل ثم نقلب جيداً حتى يذبل ويأخذ لون خفيف يخرج ويترك لكي يبرد.
طريقة تحضير العجينة
يتم تحضير العجينة وتشكيلها بخطوات سهلة تتم باتباع الآتي:ـ
- في طبق نقوم بخلط الماء والخميرة والسكر ونقلب جيداً وتترك لمدة 5 دقائق لاختبار نشاط الخميرة.
- ثم نستخدم وعاء آخر عميق نضع الزبادي والزيت وبياض البيض ونقلب ثم نضيف خليط الخميرة ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بإضافة الدقيق والملح والبيكنج بودر ثم نعجن حتى نحصل على عجينة لينة وطرية، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة إلا ربع تقريباً حتى يتضاعف حجمها.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلي كور متوسطة الحجم نفرد كل كورة على شكل دائرة، ثم نضع في المنتصف قطعة من الجبنة الشيدر وفوقها البرجر والبصل ونغلق أطراف العجينة جيداً.
- نكرر ذلك مع كل كمية العجين حتى ننتهي من كل الكمية، ثم يرص على صينية مدهونة بالزيت ومبطنة بورق زبدة.
- تترك لتختمر مرة ثانية لمدة ١٥ دقيقة ثم يدهن الوجه بصفار البيض والحليب وترش بالسمسم.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ١٨٠مئوية في الرف الأوسط لمدة ٢٠ دقيقة،
- تترك حتي تأخذ لون ذهبي نخرجها من الفرن ثم تغطي لكي تصبح هشة وطرية.
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