طريقة عمل البيتزا الايطالى فى المنزل خطوة بخطوة زى المطاعم .

تعتبر البيتزا من المأكولات الأكثر انتشارا . ويتم اعدادها بالكثير من الطرق والوصفات المختلفة.ويتم تجهيزها بمكونات مختلفة حسب الرغبة فهناك من يفضلها بالدجاج . وهناك من يفضلها باللحم . والبعض يفضلها بأنواع مختلفة من الجبن والخضروات . ويوجد طرق جديدة ومتعددة لإعداد البيتزا . وتبحث الكثير من السيدات عن افضل طريقه لعمل البيتزا فى المنزل. وسوف نوضح فيما يلى افضل طريقه لعمل البيتزا فى المنزل. طريقة عمل البيتزا الايطالى بالمنزل بطريقه سهله. المكونات والمقادير اللازمة لعمل عجينة البيتزا. اربع اكواب من الدقيق النقي.

واحد ونصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت او ربع كوب .

ملعقه كبيره ونصف خميره فوريه.

نصف كوب حليب دافئ.

مقدار ملعقه سكر.

ملعقة بيكنج بودر.

بعض الملح مقدار ملعقه. طريقة عمل البيتزا الايطالى بالمنزل بطريقه سهله. المكونات والمقادير اللازمة لعمل عجينة البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا. احضرى وعاء وضعى فيه القليل من الماء الدافئ ثم ضعى فيه الخميره واتركيه حتى تتخمر خمس دقائق.

اضيفي جميع المكونات السابقه من دقيق وبيكنج بودر والملح والحليب والماء والسكر.

قومى بتقليب الخليط جيدا ما يقرب من عشر دقائق حتى تحصلى على قوام متماسك ثم غطي الوعاء واتركيه لمدة ساعه حتى يتخمر العجين جيدا.

قطعى العجين الى احجام حسب رغبتك وافرديها واتركيها عشر دقائق أخرى ثم قومى بالحشو. طريقة عمل صوص البيتزا. خمس حبات طماطم مفرومه.

كوب من الجبن الموتزاريلا مبشور.

نصف كوب كاتشب.

مقدار نصف كوب جبن كاسات.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم .

بصله مفرومه.

2 ملعقة ملح.

واحد ملعقة فلفل اسود.

نصف كوب كاتشب.

ملعقة كبيرة من الاوريجانو. طريقة عمل عجينة البيتزا.طريقة عمل صوص البيتزا. طريقة تحضير الصوص و الحشو اللازم للبيتزا. احضرى وعاء وضعى فيه الزيت وقومى بتسخينه.

اضيفى اليه البصل والملح والفلفل والطماطم والبقدونس وجبن الكاسات .

ضعى قليل من الكاتشب على دوائر العجين

ثم أضيفى الحشو عليها ثم ضعي جبن الموزاريلا.

قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية.

يتم وضع قطع البيتزا فى الفرن لمدة عشر دقائق الى ربع ساعه حتى يكون لونها ذهبى ويتم تحمير الجبن.

بعد ذلك اخرجي البيتزا من الفرن ثم قدميها الى أسرتك وضيوفك طريقة تحضير الصوص و الحشو اللازم للبيتزا. ملحوظة يمكن عمل بيتزا الدجاج بتجهيز قطع الدجاج وقليها في مقلاة او طاسه القلى فى قليل من الزيت مع البصل المفروم والثوم المفروم والبهارات حتى تنضج وتوضع على البيتزا مع الصوص والجبن. وكذلك بيتزا اللحم المفروم بنفس الطريقة. الوسوم

تعتبر البيتزا من المأكولات الأكثر انتشارا . ويتم اعدادها بالكثير من الطرق والوصفات المختلفة.ويتم تجهيزها بمكونات مختلفة حسب الرغبة فهناك من يفضلها بالدجاج . وهناك من يفضلها باللحم . والبعض يفضلها بأنواع مختلفة من الجبن والخضروات . ويوجد طرق جديدة ومتعددة لإعداد البيتزا . وتبحث الكثير من السيدات عن افضل طريقه لعمل البيتزا فى المنزل. وسوف نوضح فيما يلى افضل طريقه لعمل البيتزا فى المنزل. طريقة عمل البيتزا الايطالى بالمنزل بطريقه سهله. المكونات والمقادير اللازمة لعمل عجينة البيتزا. اربع اكواب من الدقيق النقي.

واحد ونصف كوب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت او ربع كوب .

ملعقه كبيره ونصف خميره فوريه.

نصف كوب حليب دافئ.

مقدار ملعقه سكر.

ملعقة بيكنج بودر.

بعض الملح مقدار ملعقه. طريقة عمل البيتزا الايطالى بالمنزل بطريقه سهله. المكونات والمقادير اللازمة لعمل عجينة البيتزا. طريقة عمل عجينة البيتزا. احضرى وعاء وضعى فيه القليل من الماء الدافئ ثم ضعى فيه الخميره واتركيه حتى تتخمر خمس دقائق.

اضيفي جميع المكونات السابقه من دقيق وبيكنج بودر والملح والحليب والماء والسكر.

قومى بتقليب الخليط جيدا ما يقرب من عشر دقائق حتى تحصلى على قوام متماسك ثم غطي الوعاء واتركيه لمدة ساعه حتى يتخمر العجين جيدا.

قطعى العجين الى احجام حسب رغبتك وافرديها واتركيها عشر دقائق أخرى ثم قومى بالحشو. طريقة عمل صوص البيتزا. خمس حبات طماطم مفرومه.

كوب من الجبن الموتزاريلا مبشور.

نصف كوب كاتشب.

مقدار نصف كوب جبن كاسات.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم .

بصله مفرومه.

2 ملعقة ملح.

واحد ملعقة فلفل اسود.

نصف كوب كاتشب.

ملعقة كبيرة من الاوريجانو. طريقة عمل عجينة البيتزا.طريقة عمل صوص البيتزا. طريقة تحضير الصوص و الحشو اللازم للبيتزا. احضرى وعاء وضعى فيه الزيت وقومى بتسخينه.

اضيفى اليه البصل والملح والفلفل والطماطم والبقدونس وجبن الكاسات .

ضعى قليل من الكاتشب على دوائر العجين

ثم أضيفى الحشو عليها ثم ضعي جبن الموزاريلا.

قومى بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية.

يتم وضع قطع البيتزا فى الفرن لمدة عشر دقائق الى ربع ساعه حتى يكون لونها ذهبى ويتم تحمير الجبن.

بعد ذلك اخرجي البيتزا من الفرن ثم قدميها الى أسرتك وضيوفك طريقة تحضير الصوص و الحشو اللازم للبيتزا. ملحوظة يمكن عمل بيتزا الدجاج بتجهيز قطع الدجاج وقليها في مقلاة او طاسه القلى فى قليل من الزيت مع البصل المفروم والثوم المفروم والبهارات حتى تنضج وتوضع على البيتزا مع الصوص والجبن. وكذلك بيتزا اللحم المفروم بنفس الطريقة.

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