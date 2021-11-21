بحبتان من الخيار اصنعي صابونة الخيار السحرية للحصول على بشرة لامعة خالية من العيوب

تعد صابونة الخيار السحرية من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها النضارة واللمعان، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتحضير وصفة سحرية تعمل على تفتيح البشرة وجعلها نقية ولامعة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج وتكون مليئة بالمواد الكيماوية الضارة التي تؤدي إلى تلف البشرة وجعلها مليئة بالعيوب، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها بسهولة في المنزل وهي تتكون من الخيار الذي يحتوي على الكثير من الفوائد السحرية للبشرة وهي معالجة انتفاخ العيون وتجديد خلايا الجلد ومعالجة حروق الشمس كما تعالج النمش، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة الخيار السحرية في المنزل.

فوائد الخيار للبشرة

هناك عدة فوائد للخيار على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعالج الانتفاخ تحت العين والشعور بالراحة والهدوء. يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ. يساعد في تجديد خلايا الجلد لاحتوائه على نسبة عالية من الماء. يعمل على علاج حروق الشمس المزعجة وتهدئتها. يقلل الخيار من ظهور السيلوليت ويعمل على تعزيز مرونة الجلد. يعالج الهالات السوداء حول العين. يقلل من ظهور البقع في الوجه مثل النمش والعيوب الآخرى. يعالج التجاعيد التى تظهر بجانب العين والحصول على بشرة مشرقة ونقية.

مكونات عمل صابونة الخيار

تتكون صابونة الخيار من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

حبتان من الخيار.

نوع من أنواع الصابون.

نصف كوب من ماء الورد.

قطرات من الزيوت العطرية.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لصنع صابونة الخيار في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-