بحبتان من الخيار اصنعي صابونة الخيار السحرية للحصول على بشرة لامعة خالية من العيوب

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تعد صابونة الخيار السحرية من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها النضارة واللمعان، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتحضير وصفة سحرية تعمل على تفتيح البشرة وجعلها نقية ولامعة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج وتكون مليئة بالمواد الكيماوية الضارة التي تؤدي إلى تلف البشرة وجعلها مليئة بالعيوب، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها بسهولة في المنزل وهي تتكون من الخيار الذي يحتوي على الكثير من الفوائد السحرية للبشرة وهي معالجة انتفاخ العيون وتجديد خلايا الجلد ومعالجة حروق الشمس كما تعالج النمش، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة الخيار السحرية في المنزل.فوائد الخيار للبشرة
هناك عدة فوائد للخيار على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعالج الانتفاخ تحت العين والشعور بالراحة والهدوء.
- يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.
- يساعد في تجديد خلايا الجلد لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.
- يعمل على علاج حروق الشمس المزعجة وتهدئتها.
- يقلل الخيار من ظهور السيلوليت ويعمل على تعزيز مرونة الجلد.
- يعالج الهالات السوداء حول العين.
- يقلل من ظهور البقع في الوجه مثل النمش والعيوب الآخرى.
- يعالج التجاعيد التى تظهر بجانب العين والحصول على بشرة مشرقة ونقية.
تتكون صابونة الخيار من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- حبتان من الخيار.
- نوع من أنواع الصابون.
- نصف كوب من ماء الورد.
- قطرات من الزيوت العطرية.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لصنع صابونة الخيار في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بتقطيع الخيار ونضعه بالخلاط الكهربائي مع إضافة نصف كوب من ماء الورد ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتصفية السائل ثم نضيف عليه الصابون المبشور ونضع الإناء على النار حتى يذوب الصابون ويثقل.
- نسكب الخليط في قوالب ونضعها في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعتين بعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام.
- وبهذا نكون قدمنا صابونة رهيبة لتفتيح البشرة ونضارتها والمحافظة عليها.
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تعد صابونة الخيار السحرية من مستحضرات التجميل الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإعطاءها النضارة واللمعان، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتحضير وصفة سحرية تعمل على تفتيح البشرة وجعلها نقية ولامعة، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج وتكون مليئة بالمواد الكيماوية الضارة التي تؤدي إلى تلف البشرة وجعلها مليئة بالعيوب، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها بسهولة في المنزل وهي تتكون من الخيار الذي يحتوي على الكثير من الفوائد السحرية للبشرة وهي معالجة انتفاخ العيون وتجديد خلايا الجلد ومعالجة حروق الشمس كما تعالج النمش، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة الخيار السحرية في المنزل.فوائد الخيار للبشرة
هناك عدة فوائد للخيار على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعالج الانتفاخ تحت العين والشعور بالراحة والهدوء.
- يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.
- يساعد في تجديد خلايا الجلد لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.
- يعمل على علاج حروق الشمس المزعجة وتهدئتها.
- يقلل الخيار من ظهور السيلوليت ويعمل على تعزيز مرونة الجلد.
- يعالج الهالات السوداء حول العين.
- يقلل من ظهور البقع في الوجه مثل النمش والعيوب الآخرى.
- يعالج التجاعيد التى تظهر بجانب العين والحصول على بشرة مشرقة ونقية.
تتكون صابونة الخيار من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- حبتان من الخيار.
- نوع من أنواع الصابون.
- نصف كوب من ماء الورد.
- قطرات من الزيوت العطرية.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لصنع صابونة الخيار في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نقوم بتقطيع الخيار ونضعه بالخلاط الكهربائي مع إضافة نصف كوب من ماء الورد ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بتصفية السائل ثم نضيف عليه الصابون المبشور ونضع الإناء على النار حتى يذوب الصابون ويثقل.
- نسكب الخليط في قوالب ونضعها في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعتين بعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام.
- وبهذا نكون قدمنا صابونة رهيبة لتفتيح البشرة ونضارتها والمحافظة عليها.
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