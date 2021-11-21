خلطات سحرية لإزالة شعر الجسم نهائياً من الجذور وبدون أي ألم في 5 دقائق

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يزداد عدد الشعر في الجسم بسبب التغييرات الهرمونية التي تحدث خلال مرحلة الحمل أو الدورة الشهرية أو نتيجة تناول بعض الأدوية وبسبب ذلك تلجأ السيدات إلى عمل جلسات ليزر للتخلص من هذا الشعر ولكن تكلفتها عالية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة سحرية لإزالة الشعر نهائياً من جسمك بمكونات طبيعية فتابعونا.خلطة سحرية لإزالة الشعر نهائياً من جسمك
- خلطة العسل والليمون:
نحضر وعاء ونضع به 2 ملعقة من العسل الأبيض مع نصف ملعقة من عصير الليمون ونرفع المزيج على نار متوسطة ونقلب حتى تمتزج المكونات.
نرفعه من النار ونتركه جانبا حتى يبرد ثم يوضع على البشرة في اتجاه نمو الشعر مع التدليك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.
تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للتخلص من الشعر ومع الاستمرار عليها ثم تقل كمية الشعر الزائد بالجسم.
- منقوع الترمس:
نحضر كمية مناسبة من الترمس ونقوم بنقعها في الماء لمدة 8 ساعات وبعد ذلك نمسح المنطقة التي تم إزالة الشعر منها بهذا المزيج يوميا ولمدة 3 أسابيع وسوف تلاحظي الفرق بنفسك .
- الدقيق والليمون:
في وعاء نضع كمية متساوية من عصير الليمون مع الدقيق ونقلب للحصول على عجينة شبة سائلة ثم يوضع المزيج على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم يفرك في اتجاه نمو الشعر ويغسل بالماء الفاتر.
- السكر البني:
نمزج 3 ملاعق من السكر البني مع قطرات من عصير الليمون و3 ملاعق من الماء ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم يوضع المزيج على الأماكن التي ينمو بها الشعر بكثافة ونتركها حتى تجف تماما ثم نفرك بلطف بحركات دائرية ونغسلها بالماء الفاتر، هذه الخلطة تساعد على تفتيح البشرة وتزيل الشعر الزائد وتنظيف البشرة بعمق لأنها تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت.
- الكركم:
نخلط 2 ملعقة كبيرة من الكركم مع كمية مناسبة من الحليب ونقلب للحصول على عجينة ثم نقوم بوضعها على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم يغسل المكان بالماء الدافئ وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة، تكرر هذه الخلطة عدة مرات على مدار الشهر لتقليل الشعر الكثيف.
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يزداد عدد الشعر في الجسم بسبب التغييرات الهرمونية التي تحدث خلال مرحلة الحمل أو الدورة الشهرية أو نتيجة تناول بعض الأدوية وبسبب ذلك تلجأ السيدات إلى عمل جلسات ليزر للتخلص من هذا الشعر ولكن تكلفتها عالية، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة سحرية لإزالة الشعر نهائياً من جسمك بمكونات طبيعية فتابعونا.خلطة سحرية لإزالة الشعر نهائياً من جسمك
- خلطة العسل والليمون:
نحضر وعاء ونضع به 2 ملعقة من العسل الأبيض مع نصف ملعقة من عصير الليمون ونرفع المزيج على نار متوسطة ونقلب حتى تمتزج المكونات.
نرفعه من النار ونتركه جانبا حتى يبرد ثم يوضع على البشرة في اتجاه نمو الشعر مع التدليك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.
تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للتخلص من الشعر ومع الاستمرار عليها ثم تقل كمية الشعر الزائد بالجسم.
- منقوع الترمس:
نحضر كمية مناسبة من الترمس ونقوم بنقعها في الماء لمدة 8 ساعات وبعد ذلك نمسح المنطقة التي تم إزالة الشعر منها بهذا المزيج يوميا ولمدة 3 أسابيع وسوف تلاحظي الفرق بنفسك .
- الدقيق والليمون:
في وعاء نضع كمية متساوية من عصير الليمون مع الدقيق ونقلب للحصول على عجينة شبة سائلة ثم يوضع المزيج على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم يفرك في اتجاه نمو الشعر ويغسل بالماء الفاتر.
- السكر البني:
نمزج 3 ملاعق من السكر البني مع قطرات من عصير الليمون و3 ملاعق من الماء ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم يوضع المزيج على الأماكن التي ينمو بها الشعر بكثافة ونتركها حتى تجف تماما ثم نفرك بلطف بحركات دائرية ونغسلها بالماء الفاتر، هذه الخلطة تساعد على تفتيح البشرة وتزيل الشعر الزائد وتنظيف البشرة بعمق لأنها تساعد في التخلص من خلايا الجلد الميت.
- الكركم:
نخلط 2 ملعقة كبيرة من الكركم مع كمية مناسبة من الحليب ونقلب للحصول على عجينة ثم نقوم بوضعها على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم يغسل المكان بالماء الدافئ وسوف تحصلين على نتيجة مبهرة، تكرر هذه الخلطة عدة مرات على مدار الشهر لتقليل الشعر الكثيف.
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