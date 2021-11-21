زيت السمسم الرهيب لتطويل وتكثيف الشعر لحد كعب رجلك شعرك هينمو بدون توقف

يعتبر الشعر عند السيدات هو مقياس الجمال، وأكثر مايتم الاهتمام به، ولهذا فهن يريدن أن يكون جميل وجذاب وفي الوقت ذاته ناعم وبه تغذية كبيرة، وهذا مايحققه زيت السمسم حيث يساعد بشكل كبير في تطويل الشعر وجعله ناعم ومسترسل، سواء تم استخدامه بمفرده أو بعد إضافة مكونات أخرى عليه.

المكونات:

قدر مناسب من زيت السمسم.

طريقة التحضير:

أولاً نبدأ بتدفئة الزيت عن طريق وضعه على النار.

ثم نرفعه من على النار ونضعه على الشعر من الجذور وحتى الأطراف بعدما يبرد، ثم ندلك فروة الرأس به.

بعد ذلك نتركه على الشعر لمدة ساعة وهو مغطى بفوطة دافئة.

في النهاية نغسل الشعر جيداً باستخدام الشامبو المناسب لنوع الشعر.

يشتهر زيت اللوز بأنه غني بالفيتامينات العديدة، مثل: فيتامين ( e )، الأوميجا ثري، وغني أيضاً معادن كثيرة مثل: الماغنسيوم، ويتم تحضير الخليط بالمكونات التالية:

مقدار ربع كوب زيت لوز صغير.

مقدار كوب صغير زيت سمسم.

فوطة قطنية دافئة.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بوضع زيت السمسم على زيت اللوز ونقلبهم جيداً.

ثم نضع الخليط على الشعر من الأطراف حتى نصل للجذور، مع مراعاة تدليك فروة الرأس لمدة خمس دقائق.

بعد وضع الزيت على الأطراف نقوم بلف الشعر باستخدام فوطة دافئة لمدة 30 دقيقة.

ثم نغسل الشعر باستخدام ماء فاتر وشامبو مناسب للشعر.

ينصح بتكرار هذه الوصفة لمدة 3 مرات كل أسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

هذه الوصفة تعتمد اعتماد كلي على زيت السمسم المضاف له الزنجبيل المبشور، ويتم تحضيرها كما يلي:

المكونات:

مقدار ربع كوب زيت سمسم.

قدر مناسب من الزنجبيل المبشور.

فوطة دافئة.

طريقة التحضير: