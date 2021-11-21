بدون ما تمتص زيت نهائي طريقة صحية لقلي السمك بطعم مقرمش وتتبيلة لذيذة جداً

السمك من الأكلات التي بالفعل لا يختلف على حبه احد، كما أنه متعدد الفوائد بشكل كبير جدًا خاصتًا الأطفال في مرحلة النمو، والسمك يتميز بتنوع أنواعه، واختلاف طرق تحضيره فيمكن تجهيز مشوي او طواجن أو مقلي، ولكن يعيب قلي السمك أنه يمتص كمية كبيرة من الزيت، فذلك قد يؤدي إلى بعض الأضرار على الصحة، ولذلك سوف نحل هذه المشكلة بوصفة بسيطة من خلالها يمكن قلي السمك بدون امتصاص الزيت نهائيًا. طريقة لتحضير السمك المقلي بدون امتصاص زيوت نهائيًا طريقة لتحضير السمك المقلي بدون امتصاص زيوت نهائيًا حضري الان اشهى سمك مقلي بطعم مميز ورائع بدون اي أضرار نهائيًا وبشكل صحي افضل وطريقة التحضير كالاتي: المكونات كيلو من اي نوع سمك كما ترغبين، ولكن يفضل السمك متوسط الحجم حتى يتم نضجه بسهولة.

حبة من الفلفل الأحمر.

اربع فصوص من الثوم المهروس جيدًا.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون المركز.

بصلة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الكمون.

كوبين من الدقيق الأبيض.

زيت غزير للقلي.

رشة من الكاري. طريقة التحضير قومي بتنظيف السمكة جيدًا من العاج والداخل وإزالة أي قشور به وغسلة جيدًا حتى يصبح نظيفًا تمامًا.

الان احضري التتبيلة الخاصة بالسمك ويفضل استخدام الخلاط حتى تصبح أكثر نعومة ومتجانسة بشكل أفضل.

أضيف في الخلاط البصل والثوم، الفلفل الاحمر والليمون والبهارات كلها التي تم تحضيرها.

اخلطي جيدًا كل المكونات مع بعض حتى تصبح تتبيله متجانسة.

الان اغمسي السمك في هذه التتبيلة، حتى يغطي السمك بها تمامًا.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة، ضعي السمك واحدة تلو الأخرى في الدقيق، حتى يغطي الدقيق من كل الجوانب.

احضري مقلاة بها زيت غزير، أتركي الزيت حتى يسخن.

ضعي السمك في المقلاة اخفضي النار على الزيت حتى ينضج الزيت من الداخل والخارج.

اذا تم تغير لون السمك اللى الذهبي القلبية على الجانب الآخر حتى يأخذ أيضًا هذا اللون.

الآن اخرجي السمك من الزيت.

وضعيه مباشرًة في طبق به ورق مناشف لامتص زيوت وسوف تجديه لم يمتص زيت ويصبح مقرمش ولذيذ.

تستطيع الان تناوله مع الأرز الصيادية اللذيذ. طريقة التحضير الوسوم

السمك من الأكلات التي بالفعل لا يختلف على حبه احد، كما أنه متعدد الفوائد بشكل كبير جدًا خاصتًا الأطفال في مرحلة النمو، والسمك يتميز بتنوع أنواعه، واختلاف طرق تحضيره فيمكن تجهيز مشوي او طواجن أو مقلي، ولكن يعيب قلي السمك أنه يمتص كمية كبيرة من الزيت، فذلك قد يؤدي إلى بعض الأضرار على الصحة، ولذلك سوف نحل هذه المشكلة بوصفة بسيطة من خلالها يمكن قلي السمك بدون امتصاص الزيت نهائيًا. طريقة لتحضير السمك المقلي بدون امتصاص زيوت نهائيًا طريقة لتحضير السمك المقلي بدون امتصاص زيوت نهائيًا حضري الان اشهى سمك مقلي بطعم مميز ورائع بدون اي أضرار نهائيًا وبشكل صحي افضل وطريقة التحضير كالاتي: المكونات كيلو من اي نوع سمك كما ترغبين، ولكن يفضل السمك متوسط الحجم حتى يتم نضجه بسهولة.

حبة من الفلفل الأحمر.

اربع فصوص من الثوم المهروس جيدًا.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون المركز.

بصلة مبشورة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الكمون.

كوبين من الدقيق الأبيض.

زيت غزير للقلي.

رشة من الكاري. طريقة التحضير قومي بتنظيف السمكة جيدًا من العاج والداخل وإزالة أي قشور به وغسلة جيدًا حتى يصبح نظيفًا تمامًا.

الان احضري التتبيلة الخاصة بالسمك ويفضل استخدام الخلاط حتى تصبح أكثر نعومة ومتجانسة بشكل أفضل.

أضيف في الخلاط البصل والثوم، الفلفل الاحمر والليمون والبهارات كلها التي تم تحضيرها.

اخلطي جيدًا كل المكونات مع بعض حتى تصبح تتبيله متجانسة.

الان اغمسي السمك في هذه التتبيلة، حتى يغطي السمك بها تمامًا.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة، ضعي السمك واحدة تلو الأخرى في الدقيق، حتى يغطي الدقيق من كل الجوانب.

احضري مقلاة بها زيت غزير، أتركي الزيت حتى يسخن.

ضعي السمك في المقلاة اخفضي النار على الزيت حتى ينضج الزيت من الداخل والخارج.

اذا تم تغير لون السمك اللى الذهبي القلبية على الجانب الآخر حتى يأخذ أيضًا هذا اللون.

الآن اخرجي السمك من الزيت.

وضعيه مباشرًة في طبق به ورق مناشف لامتص زيوت وسوف تجديه لم يمتص زيت ويصبح مقرمش ولذيذ.

تستطيع الان تناوله مع الأرز الصيادية اللذيذ. طريقة التحضير

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